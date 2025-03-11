Валюты / METCB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
METCB: Ramaco Resources Inc - Class B
16.30 USD 0.13 (0.80%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс METCB за сегодня изменился на 0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.76, а максимальная — 16.38.
Следите за динамикой Ramaco Resources Inc - Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости METCB
- Ramaco Resources назначает Майка Грейни в совет директоров
- New Preferred Stock And Baby Bond IPOs, August 2025 (NASDAQ:METC)
- Metcb stock hits 52-week high at 16.45 USD
- METCI: An 8.25% Senior Note IPO From Ramaco Resources (NASDAQ:METC)
- Metcb stock reaches 52-week high at 14.0 USD
- Ramaco Resources: High-Yield Dividend With Strategic Appeal (NASDAQ:METCB)
- Kura Sushi Posts Downbeat Results, Joins Cal-Maine Foods And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM), Ambac Financial Group (NYSE:AMBC)
- Ramaco Resources, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:METC)
- Ramaco Resources, Inc. (METC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
15.76 16.38
Годовой диапазон
6.01 20.81
- Предыдущее закрытие
- 16.17
- Open
- 16.26
- Bid
- 16.30
- Ask
- 16.60
- Low
- 15.76
- High
- 16.38
- Объем
- 166
- Дневное изменение
- 0.80%
- Месячное изменение
- 0.18%
- 6-месячное изменение
- 132.86%
- Годовое изменение
- 49.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.