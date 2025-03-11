Valute / METCB
METCB: Ramaco Resources Inc - Class B
17.57 USD 0.01 (0.06%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio METCB ha avuto una variazione del -0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.93 e ad un massimo di 18.02.
Segui le dinamiche di Ramaco Resources Inc - Class B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
16.93 18.02
Intervallo Annuale
6.01 20.81
- Chiusura Precedente
- 17.58
- Apertura
- 17.50
- Bid
- 17.57
- Ask
- 17.87
- Minimo
- 16.93
- Massimo
- 18.02
- Volume
- 272
- Variazione giornaliera
- -0.06%
- Variazione Mensile
- 7.99%
- Variazione Semestrale
- 151.00%
- Variazione Annuale
- 61.34%
20 settembre, sabato