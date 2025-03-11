QuotazioniSezioni
METCB: Ramaco Resources Inc - Class B

17.57 USD 0.01 (0.06%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio METCB ha avuto una variazione del -0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.93 e ad un massimo di 18.02.

Segui le dinamiche di Ramaco Resources Inc - Class B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
16.93 18.02
Intervallo Annuale
6.01 20.81
Chiusura Precedente
17.58
Apertura
17.50
Bid
17.57
Ask
17.87
Minimo
16.93
Massimo
18.02
Volume
272
Variazione giornaliera
-0.06%
Variazione Mensile
7.99%
Variazione Semestrale
151.00%
Variazione Annuale
61.34%
