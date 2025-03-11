Dövizler / METCB
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
METCB: Ramaco Resources Inc - Class B
17.57 USD 0.01 (0.06%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
METCB fiyatı bugün -0.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.93 ve Yüksek fiyatı olarak 18.02 aralığında işlem gördü.
Ramaco Resources Inc - Class B hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
METCB haberleri
- Ramaco Resources, Mike Graney’i yönetim kuruluna atadı
- New Preferred Stock And Baby Bond IPOs, August 2025 (NASDAQ:METC)
- Metcb stock hits 52-week high at 16.45 USD
- METCI: An 8.25% Senior Note IPO From Ramaco Resources (NASDAQ:METC)
- Metcb stock reaches 52-week high at 14.0 USD
- Ramaco Resources: High-Yield Dividend With Strategic Appeal (NASDAQ:METCB)
- Kura Sushi Posts Downbeat Results, Joins Cal-Maine Foods And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM), Ambac Financial Group (NYSE:AMBC)
- Ramaco Resources, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:METC)
- Ramaco Resources, Inc. (METC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
16.93 18.02
Yıllık aralık
6.01 20.81
- Önceki kapanış
- 17.58
- Açılış
- 17.50
- Satış
- 17.57
- Alış
- 17.87
- Düşük
- 16.93
- Yüksek
- 18.02
- Hacim
- 272
- Günlük değişim
- -0.06%
- Aylık değişim
- 7.99%
- 6 aylık değişim
- 151.00%
- Yıllık değişim
- 61.34%
21 Eylül, Pazar