METCB: Ramaco Resources Inc - Class B

17.57 USD 0.01 (0.06%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

METCB fiyatı bugün -0.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.93 ve Yüksek fiyatı olarak 18.02 aralığında işlem gördü.

Ramaco Resources Inc - Class B hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
16.93 18.02
Yıllık aralık
6.01 20.81
Önceki kapanış
17.58
Açılış
17.50
Satış
17.57
Alış
17.87
Düşük
16.93
Yüksek
18.02
Hacim
272
Günlük değişim
-0.06%
Aylık değişim
7.99%
6 aylık değişim
151.00%
Yıllık değişim
61.34%
