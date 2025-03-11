통화 / METCB
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
METCB: Ramaco Resources Inc - Class B
17.57 USD 0.01 (0.06%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
METCB 환율이 오늘 -0.06%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.93이고 고가는 18.02이었습니다.
Ramaco Resources Inc - Class B 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
METCB News
- 라마코 리소시스, 마이크 그래니 이사회 이사로 임명
- New Preferred Stock And Baby Bond IPOs, August 2025 (NASDAQ:METC)
- Metcb stock hits 52-week high at 16.45 USD
- METCI: An 8.25% Senior Note IPO From Ramaco Resources (NASDAQ:METC)
- Metcb stock reaches 52-week high at 14.0 USD
- Ramaco Resources: High-Yield Dividend With Strategic Appeal (NASDAQ:METCB)
- Kura Sushi Posts Downbeat Results, Joins Cal-Maine Foods And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM), Ambac Financial Group (NYSE:AMBC)
- Ramaco Resources, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:METC)
- Ramaco Resources, Inc. (METC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
16.93 18.02
년간 변동
6.01 20.81
- 이전 종가
- 17.58
- 시가
- 17.50
- Bid
- 17.57
- Ask
- 17.87
- 저가
- 16.93
- 고가
- 18.02
- 볼륨
- 272
- 일일 변동
- -0.06%
- 월 변동
- 7.99%
- 6개월 변동
- 151.00%
- 년간 변동율
- 61.34%
20 9월, 토요일