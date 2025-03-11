クォートセクション
通貨 / METCB
METCB: Ramaco Resources Inc - Class B

17.58 USD 2.16 (14.01%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

METCBの今日の為替レートは、14.01%変化しました。日中、通貨は1あたり15.41の安値と17.83の高値で取引されました。

Ramaco Resources Inc - Class Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
15.41 17.83
1年のレンジ
6.01 20.81
以前の終値
15.42
始値
15.41
買値
17.58
買値
17.88
安値
15.41
高値
17.83
出来高
548
1日の変化
14.01%
1ヶ月の変化
8.05%
6ヶ月の変化
151.14%
1年の変化
61.43%
