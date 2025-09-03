KurseKategorien
IGV: iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

116.56 USD 1.22 (1.06%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IGV hat sich für heute um 1.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 115.71 bis zu einem Hoch von 116.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Expanded Tech-Software Sector ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

IGV News

Tagesspanne
115.71 116.66
Jahresspanne
76.68 116.66
Vorheriger Schlusskurs
115.34
Eröffnung
115.98
Bid
116.56
Ask
116.86
Tief
115.71
Hoch
116.66
Volumen
4.952 K
Tagesänderung
1.06%
Monatsänderung
9.85%
6-Monatsänderung
31.07%
Jahresänderung
30.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K