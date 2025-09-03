Währungen / IGV
IGV: iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
116.56 USD 1.22 (1.06%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IGV hat sich für heute um 1.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 115.71 bis zu einem Hoch von 116.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Expanded Tech-Software Sector ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
115.71 116.66
Jahresspanne
76.68 116.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 115.34
- Eröffnung
- 115.98
- Bid
- 116.56
- Ask
- 116.86
- Tief
- 115.71
- Hoch
- 116.66
- Volumen
- 4.952 K
- Tagesänderung
- 1.06%
- Monatsänderung
- 9.85%
- 6-Monatsänderung
- 31.07%
- Jahresänderung
- 30.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K