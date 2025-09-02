Divisas / IGV
IGV: iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
113.17 USD 0.42 (0.37%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IGV de hoy ha cambiado un 0.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 111.64, mientras que el máximo ha alcanzado 113.53.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Expanded Tech-Software Sector ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
111.64 113.53
Rango anual
76.68 114.83
- Cierres anteriores
- 112.75
- Open
- 112.87
- Bid
- 113.17
- Ask
- 113.47
- Low
- 111.64
- High
- 113.53
- Volumen
- 8.908 K
- Cambio diario
- 0.37%
- Cambio mensual
- 6.65%
- Cambio a 6 meses
- 27.26%
- Cambio anual
- 26.56%
