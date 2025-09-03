FiyatlarBölümler
IGV: iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

117.07 USD 1.73 (1.50%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IGV fiyatı bugün 1.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 115.71 ve Yüksek fiyatı olarak 117.35 aralığında işlem gördü.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
115.71 117.35
Yıllık aralık
76.68 117.35
Önceki kapanış
115.34
Açılış
115.98
Satış
117.07
Alış
117.37
Düşük
115.71
Yüksek
117.35
Hacim
7.519 K
Günlük değişim
1.50%
Aylık değişim
10.33%
6 aylık değişim
31.64%
Yıllık değişim
30.92%
