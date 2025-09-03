Dövizler / IGV
IGV: iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
117.07 USD 1.73 (1.50%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IGV fiyatı bugün 1.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 115.71 ve Yüksek fiyatı olarak 117.35 aralığında işlem gördü.
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
IGV haberleri
Günlük aralık
115.71 117.35
Yıllık aralık
76.68 117.35
- Önceki kapanış
- 115.34
- Açılış
- 115.98
- Satış
- 117.07
- Alış
- 117.37
- Düşük
- 115.71
- Yüksek
- 117.35
- Hacim
- 7.519 K
- Günlük değişim
- 1.50%
- Aylık değişim
- 10.33%
- 6 aylık değişim
- 31.64%
- Yıllık değişim
- 30.92%
21 Eylül, Pazar