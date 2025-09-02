Moedas / IGV
IGV: iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
115.34 USD 2.17 (1.92%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IGV para hoje mudou para 1.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 114.26 e o mais alto foi 115.79.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Expanded Tech-Software Sector ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
IGV Notícias
Faixa diária
114.26 115.79
Faixa anual
76.68 115.79
- Fechamento anterior
- 113.17
- Open
- 114.45
- Bid
- 115.34
- Ask
- 115.64
- Low
- 114.26
- High
- 115.79
- Volume
- 13.216 K
- Mudança diária
- 1.92%
- Mudança mensal
- 8.70%
- Mudança de 6 meses
- 29.70%
- Mudança anual
- 28.99%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh