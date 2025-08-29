Currencies / IGV
IGV: iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
112.75 USD 0.06 (0.05%)
Sector: Financial Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
IGV exchange rate has changed by -0.05% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 112.36 and at a high of 113.44.
Follow iShares Expanded Tech-Software Sector ETF dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Daily Range
112.36 113.44
Year Range
76.68 114.83
- Previous Close
- 112.81
- Open
- 113.29
- Bid
- 112.75
- Ask
- 113.05
- Low
- 112.36
- High
- 113.44
- Volume
- 7.054 K
- Daily Change
- -0.05%
- Month Change
- 6.26%
- 6 Months Change
- 26.79%
- Year Change
- 26.09%
17 September, Wednesday
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.322 M
- Prev
- 1.428 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.394 M
- Prev
- 1.354 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -6.4%
- Prev
- 5.2%
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -1.708 M
- Prev
- 3.939 M
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.154 M
- Prev
- -0.365 M
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.50%
18:30
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev