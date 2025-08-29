QuotesSections
Currencies / IGV
IGV: iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

112.75 USD 0.06 (0.05%)
Sector: Financial Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

IGV exchange rate has changed by -0.05% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 112.36 and at a high of 113.44.

Follow iShares Expanded Tech-Software Sector ETF dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Daily Range
112.36 113.44
Year Range
76.68 114.83
Previous Close
112.81
Open
113.29
Bid
112.75
Ask
113.05
Low
112.36
High
113.44
Volume
7.054 K
Daily Change
-0.05%
Month Change
6.26%
6 Months Change
26.79%
Year Change
26.09%
17 September, Wednesday
12:30
USD
Housing Starts
Act
Fcst
1.322 M
Prev
1.428 M
12:30
USD
Building Permits
Act
Fcst
1.394 M
Prev
1.354 M
12:30
USD
Housing Starts m/m
Act
Fcst
-6.4%
Prev
5.2%
14:30
USD
EIA Crude Oil Stocks Change
Act
Fcst
-1.708 M
Prev
3.939 M
14:30
USD
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change
Act
Fcst
0.154 M
Prev
-0.365 M
18:00
USD
FOMC Statement
Act
Fcst
Prev
18:00
USD
FOMC Economic Projections
Act
Fcst
Prev
18:00
USD
Fed Interest Rate Decision
Act
Fcst
Prev
4.50%
18:30
USD
FOMC Press Conference
Act
Fcst
Prev