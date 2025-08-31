Валюты / IGV
IGV: iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
112.75 USD 0.06 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IGV за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 112.36, а максимальная — 113.44.
Следите за динамикой iShares Expanded Tech-Software Sector ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
112.36 113.44
Годовой диапазон
76.68 114.83
- Предыдущее закрытие
- 112.81
- Open
- 113.29
- Bid
- 112.75
- Ask
- 113.05
- Low
- 112.36
- High
- 113.44
- Объем
- 7.054 K
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 6.26%
- 6-месячное изменение
- 26.79%
- Годовое изменение
- 26.09%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.