통화 / IGV
IGV: iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
117.07 USD 1.73 (1.50%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IGV 환율이 오늘 1.50%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 115.71이고 고가는 117.35이었습니다.
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
115.71 117.35
년간 변동
76.68 117.35
- 이전 종가
- 115.34
- 시가
- 115.98
- Bid
- 117.07
- Ask
- 117.37
- 저가
- 115.71
- 고가
- 117.35
- 볼륨
- 7.519 K
- 일일 변동
- 1.50%
- 월 변동
- 10.33%
- 6개월 변동
- 31.64%
- 년간 변동율
- 30.92%
20 9월, 토요일