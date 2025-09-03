通貨 / IGV
IGV: iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
115.34 USD 2.17 (1.92%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IGVの今日の為替レートは、1.92%変化しました。日中、通貨は1あたり114.26の安値と115.79の高値で取引されました。
iShares Expanded Tech-Software Sector ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- Dow Jones Futures Rise After Fed Rate Cut, Nvidia Skids; Meta's Zuckerberg Ready To Connect
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia Falls On China Ban Report
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Palantir Can't Defy Gravity Forever (PLTR)
- Dow Jones Futures Rise: Tesla Soars On Elon Musk Stock Move; Nvidia Falls On China News
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- Tradeweb Exchange-Traded Funds Update – August 2025
- The Zacks Analyst Blog Highlights Oracle, IGV, TRFK, TDIV and TDVI.
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Oracle's Monster Rally Puts These ETFs in Focus
- AI Software ETFs for Long-Term Opportunity
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- Synopsys stock price target lowered to $540 by Wolfe Research
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- Dow Jones Futures: Market Wavers At Highs, Apple iPhone Event Due; Nvidia, Tesla, AppLovin, Robinhood In Focus
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Dow Jones Futures: Market Eyes High As Jobs Report Looms, Broadcom Soars; $1 Trillion For Elon Musk
- Dow Jones Futures: Broadcom Rises Late, Jobs Report Looms; Amazon, Netflix Flash Buy Signals
- Palantir Hosts Eighth AIPCon. Stays Above 50-Day Line. Is PLTR Stock A Buy?
- Dow Jones Futures Fall After Google, Apple, Tesla Lead Market; Nvidia, Palantir Hit Resistance
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
1日のレンジ
114.26 115.79
1年のレンジ
76.68 115.79
- 以前の終値
- 113.17
- 始値
- 114.45
- 買値
- 115.34
- 買値
- 115.64
- 安値
- 114.26
- 高値
- 115.79
- 出来高
- 13.216 K
- 1日の変化
- 1.92%
- 1ヶ月の変化
- 8.70%
- 6ヶ月の変化
- 29.70%
- 1年の変化
- 28.99%
