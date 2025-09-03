Valute / IGV
IGV: iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
117.07 USD 1.73 (1.50%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IGV ha avuto una variazione del 1.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 115.71 e ad un massimo di 117.35.
Segui le dinamiche di iShares Expanded Tech-Software Sector ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IGV News
Intervallo Giornaliero
115.71 117.35
Intervallo Annuale
76.68 117.35
- Chiusura Precedente
- 115.34
- Apertura
- 115.98
- Bid
- 117.07
- Ask
- 117.37
- Minimo
- 115.71
- Massimo
- 117.35
- Volume
- 7.519 K
- Variazione giornaliera
- 1.50%
- Variazione Mensile
- 10.33%
- Variazione Semestrale
- 31.64%
- Variazione Annuale
- 30.92%
21 settembre, domenica