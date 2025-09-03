CotationsSections
IGV: iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

117.07 USD 1.73 (1.50%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IGV a changé de 1.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 115.71 et à un maximum de 117.35.

Suivez la dynamique iShares Expanded Tech-Software Sector ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
115.71 117.35
Range Annuel
76.68 117.35
Clôture Précédente
115.34
Ouverture
115.98
Bid
117.07
Ask
117.37
Plus Bas
115.71
Plus Haut
117.35
Volume
7.519 K
Changement quotidien
1.50%
Changement Mensuel
10.33%
Changement à 6 Mois
31.64%
Changement Annuel
30.92%
20 septembre, samedi