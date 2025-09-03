Devises / IGV
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IGV: iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
117.07 USD 1.73 (1.50%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IGV a changé de 1.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 115.71 et à un maximum de 117.35.
Suivez la dynamique iShares Expanded Tech-Software Sector ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IGV Nouvelles
- Dow Jones Futures: Apple Breaks Out, Nvidia At Key Level; Take Profits In Micron, IonQ, Oklo?
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- Dow Jones Futures Rise After Fed Rate Cut, Nvidia Skids; Meta's Zuckerberg Ready To Connect
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia Falls On China Ban Report
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Palantir Can't Defy Gravity Forever (PLTR)
- Dow Jones Futures Rise: Tesla Soars On Elon Musk Stock Move; Nvidia Falls On China News
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- Tradeweb Exchange-Traded Funds Update – August 2025
- The Zacks Analyst Blog Highlights Oracle, IGV, TRFK, TDIV and TDVI.
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Oracle's Monster Rally Puts These ETFs in Focus
- AI Software ETFs for Long-Term Opportunity
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- Synopsys stock price target lowered to $540 by Wolfe Research
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- Dow Jones Futures: Market Wavers At Highs, Apple iPhone Event Due; Nvidia, Tesla, AppLovin, Robinhood In Focus
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Dow Jones Futures: Market Eyes High As Jobs Report Looms, Broadcom Soars; $1 Trillion For Elon Musk
- Dow Jones Futures: Broadcom Rises Late, Jobs Report Looms; Amazon, Netflix Flash Buy Signals
- Palantir Hosts Eighth AIPCon. Stays Above 50-Day Line. Is PLTR Stock A Buy?
- Dow Jones Futures Fall After Google, Apple, Tesla Lead Market; Nvidia, Palantir Hit Resistance
Range quotidien
115.71 117.35
Range Annuel
76.68 117.35
- Clôture Précédente
- 115.34
- Ouverture
- 115.98
- Bid
- 117.07
- Ask
- 117.37
- Plus Bas
- 115.71
- Plus Haut
- 117.35
- Volume
- 7.519 K
- Changement quotidien
- 1.50%
- Changement Mensuel
- 10.33%
- Changement à 6 Mois
- 31.64%
- Changement Annuel
- 30.92%
20 septembre, samedi