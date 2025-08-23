Währungen / FINS
FINS: Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust of Beneficial
13.19 USD 0.01 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FINS hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.12 bis zu einem Hoch von 13.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust of Beneficial -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FINS News
Tagesspanne
13.12 13.30
Jahresspanne
12.21 13.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.18
- Eröffnung
- 13.30
- Bid
- 13.19
- Ask
- 13.49
- Tief
- 13.12
- Hoch
- 13.30
- Volumen
- 64
- Tagesänderung
- 0.08%
- Monatsänderung
- -0.83%
- 6-Monatsänderung
- -2.51%
- Jahresänderung
- 0.15%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K