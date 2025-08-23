QuotazioniSezioni
FINS: Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust of Beneficial

13.18 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FINS ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.12 e ad un massimo di 13.30.

Segui le dinamiche di Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust of Beneficial . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
13.12 13.30
Intervallo Annuale
12.21 13.64
Chiusura Precedente
13.18
Apertura
13.30
Bid
13.18
Ask
13.48
Minimo
13.12
Massimo
13.30
Volume
69
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-0.90%
Variazione Semestrale
-2.59%
Variazione Annuale
0.08%
21 settembre, domenica