FINS: Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust of Beneficial
13.18 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FINS ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.12 e ad un massimo di 13.30.
Segui le dinamiche di Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust of Beneficial . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
- ECB rate cut talk may resume after September pause, sources say
Intervallo Giornaliero
13.12 13.30
Intervallo Annuale
12.21 13.64
- Chiusura Precedente
- 13.18
- Apertura
- 13.30
- Bid
- 13.18
- Ask
- 13.48
- Minimo
- 13.12
- Massimo
- 13.30
- Volume
- 69
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -0.90%
- Variazione Semestrale
- -2.59%
- Variazione Annuale
- 0.08%
21 settembre, domenica