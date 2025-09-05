Währungen / EPD
EPD: Enterprise Products Partners L.P
31.82 USD 0.23 (0.72%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EPD hat sich für heute um -0.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.63 bis zu einem Hoch von 32.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Enterprise Products Partners L.P-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EPD News
- 3 High-Yield Stocks to Buy With $50,000 and Hold Forever
- Enterprise Products: An Inflation-Protected Bargain for Income Seekers?
- 3 Dividend Stocks Perfect for Millennial Investors
- ENB's 3-Decade of Consecutive Dividend Hike: Will the Trend Continue?
- MLP Industry Analysis: High Yields And 20% Total Return Potential With Plains All American
- Tracking Bruce Berkowitz's Fairholme Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:FAIRX)
- Can ET Gain From Its Expanding Processing Capacity Amid Rising Demand?
- Western Midstream Stock: MLP With Superior Yield-To-Risk Profile (NYSE:WES)
- Enterprise Products Partners L.P. (EPD) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- EPD's Balance Sheet Sets it Apart in the Midstream Space: Here's Why
- Targa Resources: The Growth Story Isn't Over (NYSE:TRGP)
- Searching For A Retirement Income Powerhouse? Energy Transfer Is My Answer (NYSE:ET)
- Energy Transfer: Its Energy Empire Is Better Than The Rock Of The Midstream (NYSE:ET)
- Enterprise Products' $6B Capital Projects Secure Incremental Cash Flows
- 3 Dividend Stocks That Pay Me $2,000 Each Month
- 4 Brilliant Ultra-Yield Pipeline Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
- This Stock Offers a 7.6% Annual Dividend Yield. Time to Buy?
- Is Enterprise Products on a Strong Footing to Keep Rewarding Unitholders?
- 5 Top Dividend Stocks Yielding 5% or More That You Shouldn't Hesitate to Buy Right Now
- The 2 Income Engines I Would Trust To Fund Retirement
- My Top 10 Dividend Stocks For September 2025: One Yields 12%-Plus
- The Weakest Jobs Market Since 2020: What Investors Need To Know
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- Can EPD's $6B Project Pipeline Drive Stronger Margins Ahead?
Tagesspanne
31.63 32.12
Jahresspanne
27.77 34.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.05
- Eröffnung
- 32.00
- Bid
- 31.82
- Ask
- 32.12
- Tief
- 31.63
- Hoch
- 32.12
- Volumen
- 6.669 K
- Tagesänderung
- -0.72%
- Monatsänderung
- -0.81%
- 6-Monatsänderung
- -6.80%
- Jahresänderung
- 9.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K