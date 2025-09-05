KurseKategorien
EPD: Enterprise Products Partners L.P

31.82 USD 0.23 (0.72%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EPD hat sich für heute um -0.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.63 bis zu einem Hoch von 32.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die Enterprise Products Partners L.P-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
31.63 32.12
Jahresspanne
27.77 34.63
Vorheriger Schlusskurs
32.05
Eröffnung
32.00
Bid
31.82
Ask
32.12
Tief
31.63
Hoch
32.12
Volumen
6.669 K
Tagesänderung
-0.72%
Monatsänderung
-0.81%
6-Monatsänderung
-6.80%
Jahresänderung
9.27%
