EPD: Enterprise Products Partners L.P

31.77 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EPD за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.66, а максимальная — 31.88.

Следите за динамикой Enterprise Products Partners L.P. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
31.66 31.88
Годовой диапазон
27.77 34.63
Предыдущее закрытие
31.75
Open
31.81
Bid
31.77
Ask
32.07
Low
31.66
High
31.88
Объем
4.131 K
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
-0.97%
6-месячное изменение
-6.94%
Годовое изменение
9.10%
