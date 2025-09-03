Валюты / EPD
EPD: Enterprise Products Partners L.P
31.77 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EPD за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.66, а максимальная — 31.88.
Следите за динамикой Enterprise Products Partners L.P. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EPD
Дневной диапазон
31.66 31.88
Годовой диапазон
27.77 34.63
- Предыдущее закрытие
- 31.75
- Open
- 31.81
- Bid
- 31.77
- Ask
- 32.07
- Low
- 31.66
- High
- 31.88
- Объем
- 4.131 K
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- -0.97%
- 6-месячное изменение
- -6.94%
- Годовое изменение
- 9.10%
