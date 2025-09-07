Dövizler / EPD
EPD: Enterprise Products Partners L.P
31.68 USD 0.14 (0.44%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EPD fiyatı bugün -0.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.54 ve Yüksek fiyatı olarak 31.86 aralığında işlem gördü.
Enterprise Products Partners L.P hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
31.54 31.86
Yıllık aralık
27.77 34.63
- Önceki kapanış
- 31.82
- Açılış
- 31.81
- Satış
- 31.68
- Alış
- 31.98
- Düşük
- 31.54
- Yüksek
- 31.86
- Hacim
- 5.963 K
- Günlük değişim
- -0.44%
- Aylık değişim
- -1.25%
- 6 aylık değişim
- -7.21%
- Yıllık değişim
- 8.79%
21 Eylül, Pazar