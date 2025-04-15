Währungen / DMAC
DMAC: DiaMedica Therapeutics Inc
6.89 USD 0.12 (1.77%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DMAC hat sich für heute um 1.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.76 bis zu einem Hoch von 7.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die DiaMedica Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DMAC News
Tagesspanne
6.76 7.00
Jahresspanne
3.19 7.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.77
- Eröffnung
- 6.76
- Bid
- 6.89
- Ask
- 7.19
- Tief
- 6.76
- Hoch
- 7.00
- Volumen
- 137
- Tagesänderung
- 1.77%
- Monatsänderung
- 20.67%
- 6-Monatsänderung
- 86.72%
- Jahresänderung
- 66.02%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K