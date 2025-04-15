Valute / DMAC
DMAC: DiaMedica Therapeutics Inc
6.82 USD 0.05 (0.74%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DMAC ha avuto una variazione del 0.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.65 e ad un massimo di 7.00.
Segui le dinamiche di DiaMedica Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
6.65 7.00
Intervallo Annuale
3.19 7.49
- Chiusura Precedente
- 6.77
- Apertura
- 6.76
- Bid
- 6.82
- Ask
- 7.12
- Minimo
- 6.65
- Massimo
- 7.00
- Volume
- 776
- Variazione giornaliera
- 0.74%
- Variazione Mensile
- 19.44%
- Variazione Semestrale
- 84.82%
- Variazione Annuale
- 64.34%
21 settembre, domenica