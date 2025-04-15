CotationsSections
Devises / DMAC
Retour à Actions

DMAC: DiaMedica Therapeutics Inc

6.82 USD 0.05 (0.74%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DMAC a changé de 0.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.65 et à un maximum de 7.00.

Suivez la dynamique DiaMedica Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DMAC Nouvelles

Range quotidien
6.65 7.00
Range Annuel
3.19 7.49
Clôture Précédente
6.77
Ouverture
6.76
Bid
6.82
Ask
7.12
Plus Bas
6.65
Plus Haut
7.00
Volume
776
Changement quotidien
0.74%
Changement Mensuel
19.44%
Changement à 6 Mois
84.82%
Changement Annuel
64.34%
20 septembre, samedi