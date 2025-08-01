Währungen / CENT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CENT: Central Garden & Pet Company
35.94 USD 0.43 (1.21%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CENT hat sich für heute um 1.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.35 bis zu einem Hoch von 36.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Central Garden & Pet Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CENT News
- Chewy Autoship Sales Up 15% in Q2: Have Investors Missed the Catalyst?
- Chewy Q2 Earnings Beat Estimates, FY25 Sales Outlook Raised
- Central Garden & Pet Company (CENT) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer
- Central Garden (CENT) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Here's Why Central Garden (CENT) is a Strong Growth Stock
- Should Value Investors Buy Central Garden & Pet (CENT) Stock?
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 1.02%
- Why Central Garden (CENT) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- 3 Reasons Growth Investors Will Love Central Garden (CENT)
- Central Garden & Pet at Canaccord Genuity: Strategic Growth Focus
- Bear of the Day: Funko (FNKO)
- Spectrum Brands Q3 Earnings & Sales Miss on Soft Segment Performance
- Central Garden & Pet Q3 Earnings Beat Estimates, Sales Fall Y/Y
- Central Garden & Pet stock price target raised to $50 by Canaccord on strong profitability
- Central Garden & Pet Company (CENT) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Central Garden (CENT) Q3 EPS Jumps 18%
- Central Garden (CENT) Surpasses Q3 Earnings Estimates
- Central Garden & Pet Q3 2025 slides: Record EPS despite sales decline, margins expand
- Ralph Lauren Q1 Earnings: Will Brand Strength Offset Macro Challenges?
- FOXA Q4 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Airbnb Set to Report Q2 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
- SSP Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
- Central Garden (CENT)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Paramount Global Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
CENT on the Community Forum
Handelsanwendungen für CENT
Triangle Engine MT5
Rodrigo Arana Garcia
Triangle Engine wurde entwickelt, um das Kapital von Menschen auf einfache und zugängliche Weise zu vermehren. Wenn Sie genug von Algorithmen haben, die im Backtesting großartig zu funktionieren scheinen, aber dann in Live-Konten nicht mehr genauso gut funktionieren, dann ist Triangle Engine die Lösung, nach der Sie suchen. Triangle Engine ist ein fortschrittlicher Algorithmus, der sorgfältig entwickelt wurde, um die inhärenten Schwachstellen von AUDCAD zu identifizieren und auszunutzen. Mithilf
Fmc hft scalping ea
Aneyaho Tshinavhe
Wir stellen Ihnen den FMC HFT SCALPING EA vor, den bahnbrechenden MQL5 Expert Advisor, der die Art und Weise, wie Sie die Finanzmärkte handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Trader mit über 5 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie FMC HFT SCALPING ROBOT und erhalten Sie Zugang zu unserem kostenlosen fmc price action book !*** Fragen Sie privat nach weite
FREE
Compounding smart bot
Josias Antimano Nazal
Compounding Smart Bot ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die durch Präzision und Geschwindigkeit konsistente Ergebnisse erzielen möchten. Er verfügt über einen Trend-Bias-Algorithmus , der die vorherrschende Marktrichtung erkennt und so die Wahrscheinlichkeit von Gewinntrades erhöht. Außerdem ist eine Unterstützungs- und Widerstandsstrategie integriert, die sicherstellt, dass Ein- und Ausstiege auf den zuverlässigsten Marktniveaus platziert werden. Für zu
Gold hybrid analyzer trend
Josias Antimano Nazal
Der Preis wird alle 10 gekauften Exemplare dieses EAs erhöht. Nächster Preis 250USD GOLD Hybrid Analyzer Trend EA - Ihr intelligenter Handelspartner für XAUUSD Der GOLD Hybrid Analyzer Trend EA ist ein leistungsfähiger, KI-gesteuerter Expert Advisor, der die stärksten Trends auf dem Goldmarkt mit Präzision erfasst. Er kombiniert Trendfolgelogik mit fortschrittlichen Volatilitätsfiltern und stellt sicher, dass nur dann gehandelt wird, wenn Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit auftreten. Hauptme
Luxury EA PipCent
Muhammad Galuh Refriando
Limitierter Early Adopter Preis | Ein professioneller Portfolio EA für stabiles Wachstum Haben Sie genug von unberechenbaren, hochriskanten Robotern? Der Markt für Expert Advisor ist überschwemmt von "Schnell-reich-werden"-Versprechen und perfekten Backtests, die im Live-Handel versagen. Der Luxus-EA PipCent wurde aus einer anderen Philosophie heraus geboren: Erst das Überleben, dann der Gewinn. Wir jagen nicht nach Lottogewinnen, sondern bauen ein widerstandsfähiges, langfristiges Portfolio du
Rocket Gold EA
Diar Kuditito September Yanto
Mit dem automatisierten Handel sollten Sie GELD verdienen und nicht das Gefühl haben, für eine Quantenphysik-Prüfung zu lernen. Rocket Gold EA ist ein einfacher, zuverlässiger Expert Advisor, der Ihnen helfen soll, vom ersten Tag an mit Vertrauen zu handeln. Was macht ihn so besonders? Er funktioniert am besten auf XAU/USD: Verschwenden Sie keine Zeit mit anderen Paaren; dieser EA ist vollständig für dieses Symbol optimiert. Bereit zum Handeln: Ziehen Sie ihn einfach auf den Chart und er beginn
Neural Intelligence MT5
Rodrigo Arana Garcia
Neural Intelligence wurde entwickelt, um das Kapital der Menschen auf einfache und zugängliche Weise zu vermehren. Wenn Sie Algorithmen satt haben, die im Backtesting großartig zu funktionieren scheinen, aber in Live-Konten nicht dasselbe bewirken, dann ist Neural Intelligence die Lösung, nach der Sie suchen. Es handelt sich um einen vollautomatischen Algorithmus, der entwickelt wurde, um die Ineffizienzen des Euro-Pfund zu finden und auszunutzen. Er basiert auf maschinellen Lerncluster-Analy
Wiki Hex XAU
Huynh Tan Linh N
Wiki Hex XAU ist die für GOLD entwickelte Version. Sie integriert Indikatoren und optimierte Berechnungsalgorithmen zur Ausführung von Aufträgen, wobei die Aufträge entsprechend den Einstellungen schrittweise gestreut werden. Das macht es auf einem Markt mit häufigen Preisschwankungen sehr effektiv. Sie können das Volumen für jeden Auftrag, den TP-Wert beim Auslösen von Aufträgen oder den Schritt für die Eingabe jedes einzelnen Auftrags separat anpassen. Durch die Verwendung von RSI-, EMA- und S
Tagesspanne
35.35 36.12
Jahresspanne
31.98 43.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.51
- Eröffnung
- 35.52
- Bid
- 35.94
- Ask
- 36.24
- Tief
- 35.35
- Hoch
- 36.12
- Volumen
- 257
- Tagesänderung
- 1.21%
- Monatsänderung
- -1.24%
- 6-Monatsänderung
- -3.93%
- Jahresänderung
- -1.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K