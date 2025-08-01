KurseKategorien
Währungen / CENT
Zurück zum Aktien

CENT: Central Garden & Pet Company

35.94 USD 0.43 (1.21%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CENT hat sich für heute um 1.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.35 bis zu einem Hoch von 36.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die Central Garden & Pet Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CENT News

CENT on the Community Forum

Handelsanwendungen für CENT

Triangle Engine MT5
Rodrigo Arana Garcia
Experten
Triangle Engine wurde entwickelt, um das Kapital von Menschen auf einfache und zugängliche Weise zu vermehren. Wenn Sie genug von Algorithmen haben, die im Backtesting großartig zu funktionieren scheinen, aber dann in Live-Konten nicht mehr genauso gut funktionieren, dann ist Triangle Engine die Lösung, nach der Sie suchen. Triangle Engine ist ein fortschrittlicher Algorithmus, der sorgfältig entwickelt wurde, um die inhärenten Schwachstellen von AUDCAD zu identifizieren und auszunutzen. Mithilf
Fmc hft scalping ea
Aneyaho Tshinavhe
Experten
Wir stellen Ihnen den FMC HFT SCALPING EA vor, den bahnbrechenden MQL5 Expert Advisor, der die Art und Weise, wie Sie die Finanzmärkte handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Trader mit über 5 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie FMC HFT SCALPING ROBOT und erhalten Sie Zugang zu unserem kostenlosen fmc price action book !*** Fragen Sie privat nach weite
FREE
Compounding smart bot
Josias Antimano Nazal
Experten
Compounding Smart Bot ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die durch Präzision und Geschwindigkeit konsistente Ergebnisse erzielen möchten. Er verfügt über einen Trend-Bias-Algorithmus , der die vorherrschende Marktrichtung erkennt und so die Wahrscheinlichkeit von Gewinntrades erhöht. Außerdem ist eine Unterstützungs- und Widerstandsstrategie integriert, die sicherstellt, dass Ein- und Ausstiege auf den zuverlässigsten Marktniveaus platziert werden. Für zu
Gold hybrid analyzer trend
Josias Antimano Nazal
Experten
Der Preis wird alle 10 gekauften Exemplare dieses EAs erhöht. Nächster Preis 250USD GOLD Hybrid Analyzer Trend EA - Ihr intelligenter Handelspartner für XAUUSD Der GOLD Hybrid Analyzer Trend EA ist ein leistungsfähiger, KI-gesteuerter Expert Advisor, der die stärksten Trends auf dem Goldmarkt mit Präzision erfasst. Er kombiniert Trendfolgelogik mit fortschrittlichen Volatilitätsfiltern und stellt sicher, dass nur dann gehandelt wird, wenn Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit auftreten. Hauptme
Luxury EA PipCent
Muhammad Galuh Refriando
Experten
Limitierter Early Adopter Preis | Ein professioneller Portfolio EA für stabiles Wachstum Haben Sie genug von unberechenbaren, hochriskanten Robotern? Der Markt für Expert Advisor ist überschwemmt von "Schnell-reich-werden"-Versprechen und perfekten Backtests, die im Live-Handel versagen. Der Luxus-EA PipCent wurde aus einer anderen Philosophie heraus geboren: Erst das Überleben, dann der Gewinn. Wir jagen nicht nach Lottogewinnen, sondern bauen ein widerstandsfähiges, langfristiges Portfolio du
Rocket Gold EA
Diar Kuditito September Yanto
Experten
Mit dem automatisierten Handel sollten Sie GELD verdienen und nicht das Gefühl haben, für eine Quantenphysik-Prüfung zu lernen. Rocket Gold EA ist ein einfacher, zuverlässiger Expert Advisor, der Ihnen helfen soll, vom ersten Tag an mit Vertrauen zu handeln. Was macht ihn so besonders? Er funktioniert am besten auf XAU/USD: Verschwenden Sie keine Zeit mit anderen Paaren; dieser EA ist vollständig für dieses Symbol optimiert. Bereit zum Handeln: Ziehen Sie ihn einfach auf den Chart und er beginn
Neural Intelligence MT5
Rodrigo Arana Garcia
Experten
Neural Intelligence wurde entwickelt, um das Kapital der Menschen auf einfache und zugängliche Weise zu vermehren. Wenn Sie Algorithmen satt haben, die im Backtesting großartig zu funktionieren scheinen, aber in Live-Konten nicht dasselbe bewirken, dann ist Neural Intelligence die Lösung, nach der Sie suchen.  Es handelt sich um einen vollautomatischen Algorithmus, der entwickelt wurde, um die Ineffizienzen des Euro-Pfund zu finden und auszunutzen. Er basiert auf maschinellen Lerncluster-Analy
Wiki Hex XAU
Huynh Tan Linh N
Experten
Wiki Hex XAU ist die für GOLD entwickelte Version. Sie integriert Indikatoren und optimierte Berechnungsalgorithmen zur Ausführung von Aufträgen, wobei die Aufträge entsprechend den Einstellungen schrittweise gestreut werden. Das macht es auf einem Markt mit häufigen Preisschwankungen sehr effektiv. Sie können das Volumen für jeden Auftrag, den TP-Wert beim Auslösen von Aufträgen oder den Schritt für die Eingabe jedes einzelnen Auftrags separat anpassen. Durch die Verwendung von RSI-, EMA- und S
Tagesspanne
35.35 36.12
Jahresspanne
31.98 43.86
Vorheriger Schlusskurs
35.51
Eröffnung
35.52
Bid
35.94
Ask
36.24
Tief
35.35
Hoch
36.12
Volumen
257
Tagesänderung
1.21%
Monatsänderung
-1.24%
6-Monatsänderung
-3.93%
Jahresänderung
-1.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K