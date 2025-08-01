Divisas / CENT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CENT: Central Garden & Pet Company
35.51 USD 0.07 (0.20%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CENT de hoy ha cambiado un -0.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.34, mientras que el máximo ha alcanzado 36.47.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Central Garden & Pet Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CENT News
- Chewy Autoship Sales Up 15% in Q2: Have Investors Missed the Catalyst?
- Chewy Q2 Earnings Beat Estimates, FY25 Sales Outlook Raised
- Central Garden & Pet Company (CENT) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer
- Central Garden (CENT) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Here's Why Central Garden (CENT) is a Strong Growth Stock
- Should Value Investors Buy Central Garden & Pet (CENT) Stock?
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 1.02%
- Why Central Garden (CENT) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- 3 Reasons Growth Investors Will Love Central Garden (CENT)
- Central Garden & Pet at Canaccord Genuity: Strategic Growth Focus
- Bear of the Day: Funko (FNKO)
- Spectrum Brands Q3 Earnings & Sales Miss on Soft Segment Performance
- Central Garden & Pet Q3 Earnings Beat Estimates, Sales Fall Y/Y
- Central Garden & Pet stock price target raised to $50 by Canaccord on strong profitability
- Central Garden & Pet Company (CENT) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Central Garden (CENT) Q3 EPS Jumps 18%
- Central Garden (CENT) Surpasses Q3 Earnings Estimates
- Central Garden & Pet Q3 2025 slides: Record EPS despite sales decline, margins expand
- Ralph Lauren Q1 Earnings: Will Brand Strength Offset Macro Challenges?
- FOXA Q4 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Airbnb Set to Report Q2 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
- SSP Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
- Central Garden (CENT)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Paramount Global Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
CENT on the Community Forum
Aplicaciones comerciales para CENT
Triangle Engine MT5
Rodrigo Arana Garcia
Triangle Engine ha sido creado para hacer crecer el capital de las personas de una manera sencilla y accesible. Si estás cansado de algoritmos que parecen funcionar muy bien en las pruebas retrospectivas, pero que luego no funcionan igual en las cuentas reales, entonces Triangle Engine es la solución que estás buscando. Triangle Engine es un algoritmo avanzado meticulosamente diseñado para identificar y explotar las vulnerabilidades inherentes al AUDCAD. Mediante un sofisticado conjunto de métri
Fmc hft scalping ea
Aneyaho Tshinavhe
Presentamos FMC HFT SCALPING EA , el innovador asesor experto MQL5 que está transformando su forma de operar en los mercados financieros. Desarrollado por un equipo de traders experimentados con más de 5 años de experiencia. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre FMC HFT SCALPING ROBOT y acceda gratuitamente a nuestro fmc price action book Pregunte en privado para más detalles ABRA SU CUENTA DOOPRIME
FREE
Compounding smart bot
Josias Antimano Nazal
Compounding Smart Bot es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para operadores que desean obtener resultados consistentes a través de la precisión y la velocidad. Construido con un algoritmo de sesgo de tendencia , identifica la dirección predominante del mercado para aumentar la probabilidad de operaciones ganadoras. También integra una estrategia de soporte y resistencia , asegurando que las entradas y salidas se sitúen en los niveles de mercado más fiables. Para un mayor rendimie
Gold hybrid analyzer trend
Josias Antimano Nazal
Aumentará el precio cada 10 comprados de este EA. GOLD Hybrid Analyzer Trend EA - Su Socio de Trading Inteligente para XAUUSD El GOLD Hybrid Analyzer Trend EA es un potente Asesor Experto basado en IA diseñado para capturar las tendencias más fuertes del mercado del oro con precisión. Combina la lógica de seguimiento de tendencias con filtros de volatilidad avanzados , asegurando que las operaciones sólo se realizan cuando aparecen configuraciones de alta probabilidad. Características principa
Luxury EA PipCent
Muhammad Galuh Refriando
Un EA de cartera profesional para un crecimiento estable ¿Cansado de los robots impredecibles y de alto riesgo? El mercado de Asesores Expertos está inundado de promesas de "hazte rico rápido" y backtests perfectos que fallan en el trading en vivo. El EA de lujo PipCent nació de una filosofía diferente: la supervivencia primero, el beneficio después. No perseguimos ganar billetes de lotería; construimos una cartera resistente a largo plazo a través de una estrategia de trading diversificada de
Rocket Gold EA
Diar Kuditito September Yanto
El trading automatizado debe hacerte GANAR DINERO, no hacerte sentir como si estuvieras estudiando para un examen de física cuántica. Rocket Gold EA es un Asesor Experto sencillo y fiable diseñado para ayudarle a empezar a operar con confianza desde el primer día. ¿Qué lo hace especial? Funciona mejor en XAU/USD: No pierda tiempo en otros pares; este EA está totalmente optimizado para este símbolo. Listo para el comercio: Sólo tienes que arrastrar en el gráfico y comienza a trabajar. Señal avan
Neural Intelligence MT5
Rodrigo Arana Garcia
Neural Intelligence ha sido creada para hacer crecer el capital de las personas de una manera sencilla y accesible. Si está cansado de algoritmos que parecen funcionar muy bien en backtesting pero luego no funcionan igual en cuentas reales, entonces Neural Intelligence es la solución que está buscando. Se trata de un algoritmo totalmente automatizado diseñado para encontrar las ineficiencias del euro y la libra y explotarlas. Se basa en el análisis de clusters de aprendizaje automático y en a
Wiki Hex XAU
Huynh Tan Linh N
Wiki Hex XAU es la versión diseñada para GOLD . Integra indicadores y algoritmos computacionales optimizados para ejecutar las órdenes mientras las distribuye gradualmente según la configuración. Esto lo hace muy eficaz en un mercado con frecuentes fluctuaciones de precios. Puede personalizar el volumen para cada orden, el valor TP cuando se activan las órdenes o el paso para introducir cada orden individual por separado. Utilizando indicadores RSI, EMA y SMC junto con algoritmos optimizados, es
Rango diario
35.34 36.47
Rango anual
31.98 43.86
- Cierres anteriores
- 35.58
- Open
- 35.66
- Bid
- 35.51
- Ask
- 35.81
- Low
- 35.34
- High
- 36.47
- Volumen
- 208
- Cambio diario
- -0.20%
- Cambio mensual
- -2.42%
- Cambio a 6 meses
- -5.08%
- Cambio anual
- -2.63%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B