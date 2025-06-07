Währungen / CBT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CBT: Cabot Corporation
78.12 USD 1.20 (1.56%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CBT hat sich für heute um 1.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.02 bis zu einem Hoch von 78.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cabot Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CBT News
- XME: Materials Dashboard For September (NYSEARCA:XME)
- Why Is Cabot (CBT) Up 0.9% Since Last Earnings Report?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- IYM: Materials Dashboard For August (NYSEARCA:IYM)
- Analysis-UK motor finance ruling could fuel M&A
- Cabot's Earnings Top Estimates in Q3, Sales Miss on Lower Volumes
- J.P. Morgan cuts Orion to “underweight” on weak carbon black market
- JPMorgan downgrades Orion Engineered Carbons stock on rubber pricing concerns
- Encore Capital Q2 2025 presentation: Record collections drive 86% EPS growth
- Cabot Q3 2025 slides: steady performance amid volume challenges, strategic acquisition announced
- Cabot (CBT) Q3 Earnings Surpass Estimates
- Cabot Corp earnings beat by $0.10, revenue fell short of estimates
- MercadoLibre, Palantir, Vertex lead earnings reports Monday
- Analysis-The most precarious job in America’s boardrooms: CEO
- Cabot launches new conductive carbon additive for energy storage batteries
- Fidelity Mid-Cap Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FMCSX)
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on VICI Properties stock
- Luceco appoints Janet Ryan as new audit committee chair
- CEO of Astronomer resigns after viral kiss cam video
- Astronomer puts CEO and CPO on leave after viral concert video - Axios
- Cabot Corporation declares quarterly dividend of $0.45 per share
- Cabot Corporation Achieves Platinum Rating from EcoVadis for Fifth Consecutive Year
- IYM: Materials Dashboard For June (NYSEARCA:IYM)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
Tagesspanne
77.02 78.46
Jahresspanne
70.40 117.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 76.92
- Eröffnung
- 78.09
- Bid
- 78.12
- Ask
- 78.42
- Tief
- 77.02
- Hoch
- 78.46
- Volumen
- 321
- Tagesänderung
- 1.56%
- Monatsänderung
- -3.17%
- 6-Monatsänderung
- -5.54%
- Jahresänderung
- -29.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K