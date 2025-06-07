KurseKategorien
Währungen / CBT
Zurück zum Aktien

CBT: Cabot Corporation

78.12 USD 1.20 (1.56%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CBT hat sich für heute um 1.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.02 bis zu einem Hoch von 78.46 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cabot Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CBT News

Tagesspanne
77.02 78.46
Jahresspanne
70.40 117.45
Vorheriger Schlusskurs
76.92
Eröffnung
78.09
Bid
78.12
Ask
78.42
Tief
77.02
Hoch
78.46
Volumen
321
Tagesänderung
1.56%
Monatsänderung
-3.17%
6-Monatsänderung
-5.54%
Jahresänderung
-29.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K