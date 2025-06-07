Валюты / CBT
CBT: Cabot Corporation
77.94 USD 1.07 (1.35%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CBT за сегодня изменился на -1.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.76, а максимальная — 79.17.
Следите за динамикой Cabot Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CBT
Дневной диапазон
77.76 79.17
Годовой диапазон
70.40 117.45
- Предыдущее закрытие
- 79.01
- Open
- 79.08
- Bid
- 77.94
- Ask
- 78.24
- Low
- 77.76
- High
- 79.17
- Объем
- 341
- Дневное изменение
- -1.35%
- Месячное изменение
- -3.40%
- 6-месячное изменение
- -5.76%
- Годовое изменение
- -30.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.