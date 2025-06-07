КотировкиРазделы
Валюты / CBT
CBT: Cabot Corporation

77.94 USD 1.07 (1.35%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CBT за сегодня изменился на -1.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.76, а максимальная — 79.17.

Дневной диапазон
77.76 79.17
Годовой диапазон
70.40 117.45
Предыдущее закрытие
79.01
Open
79.08
Bid
77.94
Ask
78.24
Low
77.76
High
79.17
Объем
341
Дневное изменение
-1.35%
Месячное изменение
-3.40%
6-месячное изменение
-5.76%
Годовое изменение
-30.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.