CotationsSections
Devises / CBT
Retour à Actions

CBT: Cabot Corporation

77.54 USD 0.58 (0.74%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CBT a changé de -0.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 76.62 et à un maximum de 78.08.

Suivez la dynamique Cabot Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CBT Nouvelles

Range quotidien
76.62 78.08
Range Annuel
70.40 117.45
Clôture Précédente
78.12
Ouverture
78.08
Bid
77.54
Ask
77.84
Plus Bas
76.62
Plus Haut
78.08
Volume
981
Changement quotidien
-0.74%
Changement Mensuel
-3.89%
Changement à 6 Mois
-6.24%
Changement Annuel
-30.39%
20 septembre, samedi