AVNT: Avient Corporation
36.34 USD 0.41 (1.14%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AVNT hat sich für heute um 1.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.98 bis zu einem Hoch von 36.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Avient Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AVNT News
- KeyBanc startet Coverage für Avient mit "Overweight" und Kursziel von 48 $
- KeyBanc initiates Avient stock coverage with Overweight rating, $48 target
- Avient: Jefferies bekräftigt "Buy"-Rating mit Kursziel von 44 US-Dollar
- Jefferies reiterates Buy rating on Avient stock, maintains $44 price target
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of September 8, 2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Avient Stock: Take A Pause Until The Next Earnings Call (NYSE:AVNT)
- 100 Sustainable Dividend Dogs: 47 “Safer”, 3 Ideal August Buys, And 7 To Watch
- Earnings call transcript: Avient Corp Q2 2025 beats EPS and revenue forecasts
- Avient: Stable Is Good Enough For This Specialty Play At Current Levels (NYSE:AVNT)
- Earnings Summary on Avient
- Avient Corporation (AVNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Avient Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AVNT)
- Avient (AVNT) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Avient Q2 2025 presentation: Modest growth, margin expansion drive solid results
- Avient shares rise over 2% as second quarter results beat expectations
- Avient Corp earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
- Albemarle (ALB) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Analysts Estimate Innospec (IOSP) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Franklin Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Avient (AVNT) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- 3 Ideal July Buys & 7 To Watch From 47 “Safer” Dividends In 100 Barron’s Sustainable Dogs
- Avient Unveils New Oxygen Scavenging Additive to Drive Recyclability
Tagesspanne
35.98 36.65
Jahresspanne
27.86 54.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.93
- Eröffnung
- 36.24
- Bid
- 36.34
- Ask
- 36.64
- Tief
- 35.98
- Hoch
- 36.65
- Volumen
- 1.052 K
- Tagesänderung
- 1.14%
- Monatsänderung
- 0.33%
- 6-Monatsänderung
- -2.07%
- Jahresänderung
- -27.67%
