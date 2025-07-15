KurseKategorien
AVNT: Avient Corporation

36.34 USD 0.41 (1.14%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AVNT hat sich für heute um 1.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.98 bis zu einem Hoch von 36.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die Avient Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
35.98 36.65
Jahresspanne
27.86 54.68
Vorheriger Schlusskurs
35.93
Eröffnung
36.24
Bid
36.34
Ask
36.64
Tief
35.98
Hoch
36.65
Volumen
1.052 K
Tagesänderung
1.14%
Monatsänderung
0.33%
6-Monatsänderung
-2.07%
Jahresänderung
-27.67%
