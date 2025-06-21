Валюты / AVNT
AVNT: Avient Corporation
35.77 USD 0.09 (0.25%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AVNT за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.56, а максимальная — 35.98.
Следите за динамикой Avient Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AVNT
Дневной диапазон
35.56 35.98
Годовой диапазон
27.86 54.68
- Предыдущее закрытие
- 35.86
- Open
- 35.89
- Bid
- 35.77
- Ask
- 36.07
- Low
- 35.56
- High
- 35.98
- Объем
- 602
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- -1.24%
- 6-месячное изменение
- -3.61%
- Годовое изменение
- -28.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.