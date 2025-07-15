Dövizler / AVNT
AVNT: Avient Corporation
35.14 USD 1.20 (3.30%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AVNT fiyatı bugün -3.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.10 ve Yüksek fiyatı olarak 36.23 aralığında işlem gördü.
Avient Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
35.10 36.23
Yıllık aralık
27.86 54.68
- Önceki kapanış
- 36.34
- Açılış
- 36.23
- Satış
- 35.14
- Alış
- 35.44
- Düşük
- 35.10
- Yüksek
- 36.23
- Hacim
- 506
- Günlük değişim
- -3.30%
- Aylık değişim
- -2.98%
- 6 aylık değişim
- -5.31%
- Yıllık değişim
- -30.06%
21 Eylül, Pazar