Währungen / AMZN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AMZN: Amazon.com Inc
231.23 USD 0.39 (0.17%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMZN hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 228.79 bis zu einem Hoch von 233.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Amazon.com Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMZN News
- Paris DVD rental store in last stand against streaming giants
- The Best Warren Buffett Stocks to Buy With $1,000 Right Now
- Did Nvidia Just Help Amazon, Microsoft, and Google at CoreWeave's Expense?
- Meta Stock Gains After Unveiling New Ray-Bans. Wall Street Sees Bright Future For AI Glasses.
- Wall Street Sees Oracle Taking Run At Cloud's 'Big Three' With AI Growth Targets
- Amazon to soon launch big offer for frustrated internet customers
- Procore Technologies director O’Connor sells $1.1m in shares
- Top Funds Connect With This Tesla, Google, And Amazon Supplier — Big Time
- Insider-Transaktion bei Nerdy Inc.: Justiziar veräußert Aktienpaket zur Begleichung von Steuerschulden
- Nerdy Inc’s chief legal officer sells $23k in stock
- This satellite stock could benefit from a booming $200 billion opportunity
- Amazon Shares Still Have Room To Grow On Supply Chain Improvements (NASDAQ:AMZN)
- If The Economy Is So Good....
- 3 No-Brainer AI Stocks to Buy Right Now
- The Company Leading the “Model T Moment” of AI Investing
- Fed Pivots: What The Rate Cut Means For Bonds, Gold, And AI Stocks
- Walmart sparks analysts' optimism about AI future
- Will Oracle's Expanding Cloud Partnerships Fuel Long-Term Upside?
- Alibaba's AIDC Growth Nears Breakeven: A Path to Stronger Profits?
- You Can Beat The Market - By Breaking Some Rules
- 3 Reasons to Avoid Netflix Stock Despite Its 28% Surge in 6 Months
- Will Live Sports Be the Next Revenue Driver for TTD's CTV Business?
- Amazon Prime users score unexpected break
- Should You Invest $1,000 in Media Giant Paramount Right Now?
Handelsanwendungen für AMZN
Stock Trader Pro MT5
Ivan Pochta
5 (10)
Stock Trader Pro ist ein automatischer Handelsberater, der für den US-Aktienmarkt entwickelt wurde. Auf der Grundlage einer vom Autor entwickelten Handelsstrategie und der Beobachtung, dass der Aktienmarkt als Spotmarkt dazu neigt, im Laufe der Zeit zu wachsen, ist das System so konfiguriert, dass es nur Long-Positionen eröffnet. Es versucht, Markttiefs zu erkennen, indem es in Wellen handelt und mehrere Zeitrahmen überwacht, um optimale Einstiegspunkte bei vorübergehenden Kursrückgängen zu find
Gold Cloud MT5
Benny Subarja
Expert Gold Cloud, verwenden Sie 3 Position mit Risiko Prozent, wenn es Signal, Wenn Sie 1%, dann 3 Position x 1 % = 3% Risiko. 3 Positionen mit 1:1, 1:2, 1:10 RR. BEP und Trailing Stop werden ausgeführt, wenn der erste TP erreicht wird. Dies in nicht immer gewinnen Expertenberater, aber wenn im richtigen Moment, es wird Ihnen schöne Gewinn, Bitte halten Sie sich an Riskpercent 1-3. Dieser Experte nicht mit Martingale oder gefährliche Hedging-Position. Attribute: Funktioniert am besten auf XAUU
FREE
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Nexus Stock Trader ist ein MT5 Expert Advisor, der mit US-Aktien handelt. Aktienliste: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, IBM Die Strategie ist auf IC Markets Daten von 2018-2025 optimiert. Der EA geht nur long aka. Aktienkauf mit Trailing-Stop Live Signal (Handel mit 3% Kontoguthaben Risiko) Backtest & Setup Anleitung : Um den EA korrekt zu testen und auszuführen, benötigen Sie den BankOrderFlow_update Indikator. Senden Sie mir eine PM,
Stonks Go Up
Tjark Hendrik Groeger
5 (1)
Mehr Symbole, bessere Ergebnisse: Der EA funktioniert noch besser mit mehr Symbolen, was ihn perfekt für eine diversifizierte Strategie macht, die Ihr Risiko streut. Für eine optimale Leistung empfehlen wir die Verwendung von mindestens 10 Symbolen anstelle von nur 2, da dies die Diversifizierung erheblich verbessert und mehr Trades ermöglicht. Einrichtung: Wählen Sie ein beliebiges Symbol auf dem täglichen Zeitrahmen Beginnen Sie mit einem zufälligen Symbol Ihrer Wahl, das auf dem täglichen Z
EA Revolution - Intelligentes Kaufen und Halten Dieser EA wurde für diejenigen entwickelt, die an die Buy-and-Hold-Strategie glauben, diese aber auf die nächste Stufe heben wollen. Anstatt Positionen tagelang oder wochenlang offen zu halten, kauft und verkauft dieses System täglich und vermeidet so die Risiken von Marktlücken , eliminiert Swap-Kosten und verbessert das Risikomanagement. Das Ziel ist einfach: Beibehaltung der traditionellen Anlagephilosophie, aber mit einer dynamischeren und effi
Currency Picker
J Gomat
Nur die ersten 5 Exemplare kosten 50$ und werden dann in den Originalpreis umgewandelt. Currency Picker EA ist einer der besten Auto Trading Roboter für Währungen, Rohstoffe und Aktien. Es gibt guten Gewinn. Empfohlene Symbole: USOIL, LINKUSD, NZDJPY, EURUSD, EURNZD CADJPY. NZDCAD, NSDUSD, EURCAD, AUDUSD, BABA,,CHTR, XALUSD, AMGN, HD, MCD, CADJPY, AAPL,AMZN Ect.... Eingaben: Alle Instrumente arbeiten gut in diesem EA inp6_ProfitPips =30 Alle SL und TP= 0 inp12_Einkommen = -100 Sie können auch Ih
Der Expert Advisor ist vollständig automatisiert, handelt in allen Sitzungen (Vollzeit) und verwendet eine Strategie, die auf Kerzenmustern basiert: Bullish Patterns: Reversal Composite Candles (ähnlich dem Hammer-Muster, aber es wird die zusammengesetzte Kerze anstelle der einzelnen Kerze verwendet), Three White Soldiers, Piercing Line, Morning Doji, Engulfing, Harami, Morning Star, Hammer und Meeting Lines; Bearish Patterns: Reversal Composite Candles (ähnlich dem Hanging Man Muster, aber es v
The Expert Advisor is fully automated, trades in all sessions (full-time), using a strategy based on candlestick patterns: Bullish Patterns: Reversal Composite Candles (similar to the Hammer pattern, but it uses the composite candle instead the single candle), Three White Soldiers, Piercing Line, Morning Doji, Engulfing, Harami, Morning Star, Hammer and Meeting Lines; Bearish Patterns: Reversal Composite Candles (similar to the Hanging Man pattern, but it uses the composite candle instead the
Tagesspanne
228.79 233.48
Jahresspanne
161.38 242.52
- Vorheriger Schlusskurs
- 231.62
- Eröffnung
- 232.47
- Bid
- 231.23
- Ask
- 231.53
- Tief
- 228.79
- Hoch
- 233.48
- Volumen
- 80.560 K
- Tagesänderung
- -0.17%
- Monatsänderung
- 3.40%
- 6-Monatsänderung
- 23.09%
- Jahresänderung
- 25.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K