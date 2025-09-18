KurseKategorien
AMZN: Amazon.com Inc

231.23 USD 0.39 (0.17%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AMZN hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 228.79 bis zu einem Hoch von 233.48 gehandelt.

Verfolgen Sie die Amazon.com Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMZN News

Handelsanwendungen für AMZN

Stock Trader Pro MT5
Ivan Pochta
5 (10)
Experten
Stock Trader Pro ist ein automatischer Handelsberater, der für den US-Aktienmarkt entwickelt wurde. Auf der Grundlage einer vom Autor entwickelten Handelsstrategie und der Beobachtung, dass der Aktienmarkt als Spotmarkt dazu neigt, im Laufe der Zeit zu wachsen, ist das System so konfiguriert, dass es nur Long-Positionen eröffnet. Es versucht, Markttiefs zu erkennen, indem es in Wellen handelt und mehrere Zeitrahmen überwacht, um optimale Einstiegspunkte bei vorübergehenden Kursrückgängen zu find
Gold Cloud MT5
Benny Subarja
Experten
Expert Gold Cloud, verwenden Sie 3 Position mit Risiko Prozent, wenn es Signal, Wenn Sie 1%, dann 3 Position x 1 % = 3% Risiko. 3 Positionen mit 1:1, 1:2, 1:10 RR. BEP und Trailing Stop werden ausgeführt, wenn der erste TP erreicht wird. Dies in nicht immer gewinnen Expertenberater, aber wenn im richtigen Moment, es wird Ihnen schöne Gewinn, Bitte halten Sie sich an Riskpercent 1-3. Dieser Experte nicht mit Martingale oder gefährliche Hedging-Position. Attribute: Funktioniert am besten auf XAUU
FREE
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Experten
Nexus Stock Trader ist ein MT5 Expert Advisor, der mit US-Aktien handelt. Aktienliste: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, IBM Die Strategie ist auf IC Markets Daten von 2018-2025 optimiert. Der EA geht nur long aka. Aktienkauf mit Trailing-Stop Live Signal (Handel mit 3% Kontoguthaben Risiko) Backtest & Setup Anleitung : Um den EA korrekt zu testen und auszuführen, benötigen Sie den BankOrderFlow_update Indikator. Senden Sie mir eine PM,
Stonks Go Up
Tjark Hendrik Groeger
5 (1)
Experten
Mehr Symbole, bessere Ergebnisse: Der EA funktioniert noch besser mit mehr Symbolen, was ihn perfekt für eine diversifizierte Strategie macht, die Ihr Risiko streut. Für eine optimale Leistung empfehlen wir die Verwendung von mindestens 10 Symbolen anstelle von nur 2, da dies die Diversifizierung erheblich verbessert und mehr Trades ermöglicht. Einrichtung: Wählen Sie ein beliebiges Symbol auf dem täglichen Zeitrahmen Beginnen Sie mit einem zufälligen Symbol Ihrer Wahl, das auf dem täglichen Z
HighRider
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
EA Revolution - Intelligentes Kaufen und Halten Dieser EA wurde für diejenigen entwickelt, die an die Buy-and-Hold-Strategie glauben, diese aber auf die nächste Stufe heben wollen. Anstatt Positionen tagelang oder wochenlang offen zu halten, kauft und verkauft dieses System täglich und vermeidet so die Risiken von Marktlücken , eliminiert Swap-Kosten und verbessert das Risikomanagement. Das Ziel ist einfach: Beibehaltung der traditionellen Anlagephilosophie, aber mit einer dynamischeren und effi
Currency Picker
J Gomat
Experten
Nur die ersten 5 Exemplare kosten 50$ und werden dann in den Originalpreis umgewandelt. Currency Picker EA ist einer der besten Auto Trading Roboter für Währungen, Rohstoffe und Aktien. Es gibt guten Gewinn. Empfohlene Symbole: USOIL, LINKUSD, NZDJPY, EURUSD, EURNZD CADJPY. NZDCAD, NSDUSD, EURCAD, AUDUSD, BABA,,CHTR, XALUSD, AMGN, HD, MCD, CADJPY, AAPL,AMZN Ect.... Eingaben: Alle Instrumente arbeiten gut in diesem EA inp6_ProfitPips =30 Alle SL und TP= 0 inp12_Einkommen = -100 Sie können auch Ih
Vini MT5
Vinicius Pereira De Oliveira
Experten
Der Expert Advisor ist vollständig automatisiert, handelt in allen Sitzungen (Vollzeit) und verwendet eine Strategie, die auf Kerzenmustern basiert: Bullish Patterns: Reversal Composite Candles (ähnlich dem Hammer-Muster, aber es wird die zusammengesetzte Kerze anstelle der einzelnen Kerze verwendet), Three White Soldiers, Piercing Line, Morning Doji, Engulfing, Harami, Morning Star, Hammer und Meeting Lines; Bearish Patterns: Reversal Composite Candles (ähnlich dem Hanging Man Muster, aber es v
Vini MT4
Vinicius Pereira De Oliveira
5 (1)
Experten
The Expert Advisor is fully automated, trades in all sessions (full-time), using a strategy based on candlestick patterns: Bullish Patterns:  Reversal Composite Candles (similar to the Hammer pattern, but it uses the composite candle instead the single candle), Three White Soldiers, Piercing Line, Morning Doji, Engulfing, Harami, Morning Star, Hammer and Meeting Lines; Bearish Patterns:  Reversal Composite Candles (similar to the Hanging Man pattern, but it uses the composite candle instead the
Tagesspanne
228.79 233.48
Jahresspanne
161.38 242.52
Vorheriger Schlusskurs
231.62
Eröffnung
232.47
Bid
231.23
Ask
231.53
Tief
228.79
Hoch
233.48
Volumen
80.560 K
Tagesänderung
-0.17%
Monatsänderung
3.40%
6-Monatsänderung
23.09%
Jahresänderung
25.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K