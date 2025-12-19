Sentinel Pro V
Version: 1.1
Aktualisiert: 19 Dezember 2025
Sentinel Pro V ist ein professioneller MetaTrader 4 Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die Präzision und Mobilität verlangen. Durch die Kombination von drei Ebenen der RSI- und Stochastik-Analyse mit benutzerdefinierter Trendlinienverfolgung stellt dieser Bot sicher, dass Sie über jede kritische Marktbewegung durch sofortige Telegrammbenachrichtigungen informiert bleiben.
Wichtigste spezialisierte Funktionen
1. Dreistufige RSI- und Stochastik-Warnungen
Im Gegensatz zu Standard-Bots können Sie in Version 2 drei verschiedene Warnbereiche für die beiden Indikatoren RSI und Stochastik festlegen. Dies ermöglicht ein "abgestuftes" Warnsystem:
-
Stufe 1 (Extrem): z.B. 90/10 für Trades mit hoher Erschöpfungswahrscheinlichkeit.
-
Stufe 2 (Standard): z. B. 80/20 für typische überkaufte/überverkaufte Bedingungen.
-
Stufe 3 (Frühwarnung): z. B. 70/30 zur Vorbereitung auf bevorstehende Setups.
2. Visuelle Bestätigung mit Screenshots
-
Vorwärts-ScreenShot zulassen: Wenn ein Signal ausgelöst wird, kann der Bot automatisch ein hochauflösendes Bild (2560×1440) Ihres Charts aufnehmen und an Telegram senden.
-
Sehen Sie die Indikatorpositionen und den Preisaktionskontext sofort, ohne Ihren PC zu öffnen.
3. Intelligente Trendlinien- und Ausbruchsverfolgung
-
Trendlinien-Ausbruchsstatus: Verfügt über einen speziellen Toggle zur Anzeige und Benachrichtigung bei Trendlinien-Durchbrüchen.
-
Zeichnen Sie einfach Ihre Linien, und der Bot kümmert sich um die Überwachung.
4. Erweiterte Signalverwaltung
-
Steuerung des Nachrichtenintervalls: Enthält ein "No send similar message interval" (Standardwert 20 Sekunden), um zu verhindern, dass Ihr Telegram in Zeiten hoher Volatilität überschwemmt wird.
-
Flexible Kalkulation: Unterstützt verschiedene Stochastik-Methoden (Einfach, Exponential, etc.) und Preisfelder (Close/Close oder High/Low).