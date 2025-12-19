Sentinel Pro V ist ein professioneller MetaTrader 4 Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die Präzision und Mobilität verlangen. Durch die Kombination von drei Ebenen der RSI- und Stochastik-Analyse mit benutzerdefinierter Trendlinienverfolgung stellt dieser Bot sicher, dass Sie über jede kritische Marktbewegung durch sofortige Telegrammbenachrichtigungen informiert bleiben.

Wichtigste spezialisierte Funktionen

1. Dreistufige RSI- und Stochastik-Warnungen

Im Gegensatz zu Standard-Bots können Sie in Version 2 drei verschiedene Warnbereiche für die beiden Indikatoren RSI und Stochastik festlegen. Dies ermöglicht ein "abgestuftes" Warnsystem:

Stufe 1 (Extrem): z.B. 90/10 für Trades mit hoher Erschöpfungswahrscheinlichkeit.

Stufe 2 (Standard): z. B. 80/20 für typische überkaufte/überverkaufte Bedingungen.

Stufe 3 (Frühwarnung): z. B. 70/30 zur Vorbereitung auf bevorstehende Setups.

2. Visuelle Bestätigung mit Screenshots

Vorwärts-ScreenShot zulassen: Wenn ein Signal ausgelöst wird, kann der Bot automatisch ein hochauflösendes Bild (2560×1440) Ihres Charts aufnehmen und an Telegram senden.

Sehen Sie die Indikatorpositionen und den Preisaktionskontext sofort, ohne Ihren PC zu öffnen.

3. Intelligente Trendlinien- und Ausbruchsverfolgung

Trendlinien-Ausbruchsstatus: Verfügt über einen speziellen Toggle zur Anzeige und Benachrichtigung bei Trendlinien-Durchbrüchen.

Zeichnen Sie einfach Ihre Linien, und der Bot kümmert sich um die Überwachung.

4. Erweiterte Signalverwaltung