Sentinel Pro V

Sentinel Pro V ist ein professioneller MetaTrader 4 Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die Präzision und Mobilität verlangen. Durch die Kombination von drei Ebenen der RSI- und Stochastik-Analyse mit benutzerdefinierter Trendlinienverfolgung stellt dieser Bot sicher, dass Sie über jede kritische Marktbewegung durch sofortige Telegrammbenachrichtigungen informiert bleiben.

Wichtigste spezialisierte Funktionen

1. Dreistufige RSI- und Stochastik-Warnungen

Im Gegensatz zu Standard-Bots können Sie in Version 2 drei verschiedene Warnbereiche für die beiden Indikatoren RSI und Stochastik festlegen. Dies ermöglicht ein "abgestuftes" Warnsystem:

  • Stufe 1 (Extrem): z.B. 90/10 für Trades mit hoher Erschöpfungswahrscheinlichkeit.

  • Stufe 2 (Standard): z. B. 80/20 für typische überkaufte/überverkaufte Bedingungen.

  • Stufe 3 (Frühwarnung): z. B. 70/30 zur Vorbereitung auf bevorstehende Setups.

2. Visuelle Bestätigung mit Screenshots

  • Vorwärts-ScreenShot zulassen: Wenn ein Signal ausgelöst wird, kann der Bot automatisch ein hochauflösendes Bild (2560×1440) Ihres Charts aufnehmen und an Telegram senden.

  • Sehen Sie die Indikatorpositionen und den Preisaktionskontext sofort, ohne Ihren PC zu öffnen.

3. Intelligente Trendlinien- und Ausbruchsverfolgung

  • Trendlinien-Ausbruchsstatus: Verfügt über einen speziellen Toggle zur Anzeige und Benachrichtigung bei Trendlinien-Durchbrüchen.

  • Zeichnen Sie einfach Ihre Linien, und der Bot kümmert sich um die Überwachung.

4. Erweiterte Signalverwaltung

  • Steuerung des Nachrichtenintervalls: Enthält ein "No send similar message interval" (Standardwert 20 Sekunden), um zu verhindern, dass Ihr Telegram in Zeiten hoher Volatilität überschwemmt wird.

  • Flexible Kalkulation: Unterstützt verschiedene Stochastik-Methoden (Einfach, Exponential, etc.) und Preisfelder (Close/Close oder High/Low).

