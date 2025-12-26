Binary options MT4 non repaint indicator

Zoro PRO" ist ein auf einer Umkehrstrategie basierender MT4-Indikator mit einem Vorwarnsystem. Es ist ein 100%iger Indikator mit einer durchschnittlichen Genauigkeit von etwa 70-95% in jeder Art von Markt. (AUSSER BEI SCHLECHTEN MÄRKTEN UND NACHRICHTEN)



MT5 Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/90934 (MT5 Version nicht empfohlen)



Empfohlene Broker: Alpari, Amarkets, Tickmill.

Empfohlene Paare für M1:



EURUSD

AUDJPY

GBPUSD

EURJPY

NZDJPY

CADJPY

EURGBP

USDCAD

GBPCHF

GBPCAD

EURNZD

AUDNZD





