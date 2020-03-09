Binary options MT4 non repaint indicator

"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex 지표 - 거래에 유용한 보조 도구입니다! - 지표는 자동으로 Fibo 수준과 로컬 추세선(빨간색)을 계산하여 차트에 배치합니다. - Fibonacci 수준은 가격이 반전될 수 있는 주요 영역을 나타냅니다. - 가장 중요한 수준은 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%입니다. - 역전 스캘핑이나 존 그리드 거래에 사용할 수 있습니다. - Auto FIBO Pro 지표를 사용하여 현재 시스템을 개선할 수 있는 기회도 많습니다. - Info Spread Swap Display가 있습니다. 현재 Spread와 Swap이 부착된 외환 쌍을 표시합니다. - 디스플레이에는 계정 잔액, 자본 및 마진도 표시됩니다. - 차트의 어느 모서리에서나 Info Spread Swap Display를 찾을 수 있습니다. 0 - 왼쪽 상단 모서리, 1 - 오른쪽 상단, 2 - 왼쪽 하단, 3 - 오른쪽 하단. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과