Binary options MT4 non repaint indicator

Zoro PRO' es un indicador MT4 basado en una estrategia de inversión con un sistema de pre-alerta avanzado. Es un indicador 100% no repintado con una precisión media de alrededor del 70-95% en cualquier tipo de mercado. (EXCEPTO MAL MERCADO Y TIEMPO DE NOTICIAS)

Versión MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/90934 (Versión MT5 no recomendada)


Broker recomendado: Alpari, Amarkets, tickmill.

Pares recomendados para M1:

EURUSD
AUDJPY
GBPUSD
EURJPY
NZDJPY
CADJPY
EURGBP
USDCAD
GBPCHF
GBPCAD
EURNZD
AUDNZD


---------------------------------------------------------

Características:
Basado en redes neuronales
Algoritmos avanzados de acción de precios
Algoritmos avanzados de filtrado de tendencias

Algoritmos avanzados de filtrado de consolidación
Señales de pre-alerta (prepárese)
Indicaciones sin retardo
Auto-trading soportado
100% Sin repintado
100% Sin retardo
Sin recálculo
Licencia de por vida

    Asegúrese de mensaje de mí y obtener el manual de instrucciones después de alquilar o comprar el producto.


