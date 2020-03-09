Binary options MT4 non repaint indicator
- Indicadores
- Sufiyan Anwar Bhanji
- Versión: 13.25
- Actualizado: 26 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Zoro PRO' es un indicador MT4 basado en una estrategia de inversión con un sistema de pre-alerta avanzado. Es un indicador 100% no repintado con una precisión media de alrededor del 70-95% en cualquier tipo de mercado. (EXCEPTO MAL MERCADO Y TIEMPO DE NOTICIAS)
Versión MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/90934 (Versión MT5 no recomendada)
Broker recomendado: Alpari, Amarkets, tickmill.
Pares recomendados para M1:
EURUSD
AUDJPY
GBPUSD
EURJPY
NZDJPY
CADJPY
EURGBP
USDCAD
GBPCHF
GBPCAD
EURNZD
AUDNZD
Algoritmos avanzados de filtrado de consolidación
Señales de pre-alerta (prepárese)
Indicaciones sin retardo
Auto-trading soportado
100% Sin repintado
100% Sin retardo
Sin recálculo
Licencia de por vida