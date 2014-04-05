SMC Flow Cloud
- Indikatoren
- Muhammad Hassaan
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
SMF Cloud ist ein übersichtlicher, leichtgewichtiger Chart-Indikator, der direktionale Marktbewegungen mit Hilfe einer adaptiven Trendwolke, dynamischen Volatilitätsbändern, Retest-Markern und einer Stärkeanzeige im TradingView-Stil visualisiert. Er wurde für eine schnelle Entscheidungsfindung entwickelt: Erkennen Sie Trendverschiebungen, messen Sie die Trendstärke und erkennen Sie Pullback-/Retest-Gelegenheiten auf einen Blick.
Wichtigste Merkmale
Intelligente Geldfluss-Trendwolke
Glatte Trend-Basislinie (EMA oder ALMA) mit optionaler zusätzlicher Glättung.
Klare Bullish/Bearish Flow-Darstellung direkt im Chart.
Adaptive Bänder (volatilitätsorientiert)
Die Bänder erweitern/kontrahieren sich automatisch auf der Grundlage der ATR und der Trendstärke.
Nützlich für die Identifizierung von Regimewechseln und Momentum-Ausbrüchen.
Trendwechsel-Signale (Kaufen/Verkaufen)
Kauf-/Verkaufspfeile werden bei bestätigten Trendumkehrungen eingezeichnet.
Einstellbare Abstände zu den Kerzen für eine klare Sichtbarkeit.
Retest-Signale
Retest-Ereignisse werden mit einem ✦-Symbol über/unter dem Preis gekennzeichnet.
Cooldown- und Max-Balken-Steuerung zur Vermeidung von Unübersichtlichkeit.
TradingView-ähnlicher Stärke-Indikator
Die Chart-Anzeige zeigt die Trendstärke in Echtzeit an (%).
Verwendet die gleiche Logik für die Trendstärke mit Vorzeichen und den EMA-Glättungsansatz für eine bessere Anpassung an TradingView.
Popup-Warnungen
Alarme für Kauf-/Verkaufstrendwechsel und Bull/Bear Retest-Signale.
Eingaben & Anpassung
Bull/Bear-Farben
Trendlänge und Glättung
Auswahl der EMA- oder ALMA-Basislinie (mit ALMA-Offset/Sigma-Steuerung)
Flussfenster, Flussglättung und Flussverstärkung (Leistung)
ATR-Länge und adaptive Bandverengung/Expansion
Toggle-Cloud, Bänder, Schaltpfeile, Wiederholungstests und Messgerät
Steuerelemente für Abkühlung bei Wiederholungstests und Anzeigefenster
Praktische Anwendung
Trendfolge: Bleiben Sie auf die aktuelle Flussrichtung ausgerichtet.
Umkehrbestätigung: Verwenden Sie die Schaltpfeile, wenn sich das Regime ändert.
Pullback-Einträge: Verwenden Sie ✦ Retest-Markierungen als Pullback-/Retest-Anzeigen während eines aktiven Trends.
Stärkefilter: Handeln Sie stärkere Bewegungen und vermeiden Sie abgehackte Phasen, indem Sie die Stärkeanzeige verwenden.