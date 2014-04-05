SMC Flow Cloud

SMF Cloud ist ein übersichtlicher, leichtgewichtiger Chart-Indikator, der direktionale Marktbewegungen mit Hilfe einer adaptiven Trendwolke, dynamischen Volatilitätsbändern, Retest-Markern und einer Stärkeanzeige im TradingView-Stil visualisiert. Er wurde für eine schnelle Entscheidungsfindung entwickelt: Erkennen Sie Trendverschiebungen, messen Sie die Trendstärke und erkennen Sie Pullback-/Retest-Gelegenheiten auf einen Blick.

Wichtigste Merkmale

  • Intelligente Geldfluss-Trendwolke

    • Glatte Trend-Basislinie (EMA oder ALMA) mit optionaler zusätzlicher Glättung.

    • Klare Bullish/Bearish Flow-Darstellung direkt im Chart.

  • Adaptive Bänder (volatilitätsorientiert)

    • Die Bänder erweitern/kontrahieren sich automatisch auf der Grundlage der ATR und der Trendstärke.

    • Nützlich für die Identifizierung von Regimewechseln und Momentum-Ausbrüchen.

  • Trendwechsel-Signale (Kaufen/Verkaufen)

    • Kauf-/Verkaufspfeile werden bei bestätigten Trendumkehrungen eingezeichnet.

    • Einstellbare Abstände zu den Kerzen für eine klare Sichtbarkeit.

  • Retest-Signale

    • Retest-Ereignisse werden mit einem ✦-Symbol über/unter dem Preis gekennzeichnet.

    • Cooldown- und Max-Balken-Steuerung zur Vermeidung von Unübersichtlichkeit.

  • TradingView-ähnlicher Stärke-Indikator

    • Die Chart-Anzeige zeigt die Trendstärke in Echtzeit an (%).

    • Verwendet die gleiche Logik für die Trendstärke mit Vorzeichen und den EMA-Glättungsansatz für eine bessere Anpassung an TradingView.

  • Popup-Warnungen

    • Alarme für Kauf-/Verkaufstrendwechsel und Bull/Bear Retest-Signale.

Eingaben & Anpassung

  • Bull/Bear-Farben

  • Trendlänge und Glättung

  • Auswahl der EMA- oder ALMA-Basislinie (mit ALMA-Offset/Sigma-Steuerung)

  • Flussfenster, Flussglättung und Flussverstärkung (Leistung)

  • ATR-Länge und adaptive Bandverengung/Expansion

  • Toggle-Cloud, Bänder, Schaltpfeile, Wiederholungstests und Messgerät

  • Steuerelemente für Abkühlung bei Wiederholungstests und Anzeigefenster

Praktische Anwendung

  • Trendfolge: Bleiben Sie auf die aktuelle Flussrichtung ausgerichtet.

  • Umkehrbestätigung: Verwenden Sie die Schaltpfeile, wenn sich das Regime ändert.

  • Pullback-Einträge: Verwenden Sie ✦ Retest-Markierungen als Pullback-/Retest-Anzeigen während eines aktiven Trends.

  • Stärkefilter: Handeln Sie stärkere Bewegungen und vermeiden Sie abgehackte Phasen, indem Sie die Stärkeanzeige verwenden.


Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Hammer and Shooting Star pattern MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Hammer- und Sternschnuppenmuster“ für MT5 – ohne Neulackierung und Verzögerung. – Der Indikator „Hammer- und Sternschnuppenmuster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading. – Der Indikator erkennt bullische Hammer- und bärische Sternschnuppenmuster im Chart: – Bullischer Hammer – Blauer Pfeil im Chart (siehe Bilder). – Bärischer Sternschnuppenmuster – Roter Pfeil im Chart (siehe Bilder). – Mit Benachrichtigungen für PC, Handy und E-Mail. – Der In
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indikatoren
Handeln Sie, wie ich, gerne mit dem Trend? Dann wird Ihnen dieser Indikator helfen! Rainbow Trend ist ein Trendindikator, der mehrere gleitende Durchschnitte auf dem Chart verwendet. Er misst verschiedene Trendstärkezonen für verschiedene Zeiträume: sehr langfristig, langfristig, mittelfristig, kurzfristig und sehr kurzfristig. Jede Zone hat ihre eigene Farbe, und es ist möglich, einen akustischen Alarm auszulösen, wenn der Preis eine Zone verlässt und in eine andere eintritt. Seine Konfiguratio
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Trendlinien-Oszillator hilft Händlern bei der Erkennung von Trends und Momentum auf der Grundlage der normalisierten Abstände zwischen dem aktuellen Kurs und den zuletzt erkannten Aufwärts- und Abwärtstrendlinien. Der Indikator bietet Aufwärts- und Abwärtsmomentum, eine Signallinie mit Kreuzungen und mehrere Glättungsoptionen. ANWENDUNG Der Trendlinien-Oszillator arbeitet systematisch: Identifizierung von Pivot-Hochs und -Tiefs. Verbindung von Pivots zur Bildung von Aufwärts- (Unterstützun
Renko System
Marco Montemari
Indikatoren
Dieser Indikator kann als ein Handelssystem betrachtet werden. Er bietet eine andere Sichtweise auf das Währungspaar: ein zeitloser Indikator, der für den manuellen Handel oder für den automatisierten Handel mit einem Expert Advisor verwendet werden kann. Wenn der Preis einen Schwellenwert erreicht, wird ein neuer Block entsprechend dem eingestellten Modus erstellt. Der Indikator zeigt neben den Renko-Balken auch 3 gleitende Durchschnitte an. Merkmale Renko-Modus Median Renko benutzerdefiniert
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Indikatoren
KasTon Trend System: Die komplette 2-in-1 Handelsstrategie Erkennen Sie den Trend, bestätigen Sie das Signal, und handeln Sie mit Zuversicht! Leiden Sie unter Verwirrung beim Handel? Finden Sie es schwierig, die Richtung des Marktes zu bestimmen? Sind Sie es leid, aufgrund falscher Signale Geld zu verlieren? Das KasTon Trend System ist eine integrierte Lösung für all diese Probleme. Es handelt sich nicht nur um einen Indikator, sondern um eine komplette Handelsstrategie, die auf der Synergie v
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Indikatoren
Donchian Channel DC ist ein Indikator für Donchian Channels, der neben der Mittelwertlinie auch die Maximal- und Minimalwerte einer bestimmten Periode aufzeichnet. Es ist möglich, eine einfache Periode für die Analyse zu konfigurieren und der Indikator wird alle drei Werte darstellen. Sie können mit diesem Indikator als Trend oder Umkehrung handeln, je nach Strategie. Lassen Sie nicht zu, andere Indikatoren zu testen, sobald andere Expert Advisors.
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
Madx Cobra MT5
Santi Dankamjad
Indikatoren
Madx Cobra Madx Cobra Indikator. Erstellen Sie, um Händler sowohl erfahrene und unerfahrene, um es zu benutzen, weil es eine grundlegende Indikator ist Wie zu verwenden : Einstellung des Indikators 1. MA Fast : Gleitender Durchschnitt schnell (10) 2. MA Slow : Gleitender Durchschnitt langsam zur Kontrolle der Trendmärkte (200) 3. ADX : Kontrolltrend(5) 4. Für den Alarm können Sie einstellen, dass der nächste Balken oder sofortige Balken alarmiert werden. Wenn der himmelblaue Pfeil oder der Pfe
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Indikatoren
Heiken Ashi geglättet Strategie ist ein sehr einfaches, aber leistungsfähiges System, um Forex-Markt Trend Richtung zu bekommen. Dieser Indikator ist eigentlich 2 Indikatoren in 1 Pack, Heiken Ashi und Heiken Ashi Smoothed Moving Average beide enthalten. Weil HA (Heiken Ashi) und HAS (Heiken Ashi Smoothed) in einem einzigen Systemereignis mit den notwendigen Puffern und einer Schleife berechnet werden, ist es der SCHNELLSTE, OPTIMIERTE und EFFIZIENTE HA, der den kombinierten Indikator von MetaTr
LevelPAttern MT5
Maxim Sokolov
Indikatoren
LevelPAttern MT5 ist ein technischer Indikator, der auf den täglichen Niveaus und Price Action-Mustern basiert. Der Indikator basiert auf dem Standard-ZigZag-Indikator und Umkehrkerzenmustern, wie Star, Hammer (auch bekannt als Pin Bar), Engulfing und anderen. Der Indikator generiert Audio- und Textbenachrichtigungen, wenn sich ein Muster bildet und ein Level berührt wird. Er unterstützt auch den Versand von E-Mail- und Push-Benachrichtigungen. Funktionsmerkmale des Indikators Er eignet sich fü
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indikatoren
Verbesserte Version des kostenlosen HMA Trend Indikators (für MetaTrader 4) mit statistischer Analyse. HMA Trend ist ein Trendindikator, der auf dem Hull Moving Average (HMA) mit zwei Perioden basiert. HMA mit einer langsamen Periode identifiziert den Trend, während HMA mit einer schnellen Periode die kurzfristigen Bewegungen und Signale in der Trendrichtung bestimmt. Die Hauptunterschiede zur kostenlosen Version: Möglichkeit zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr anhand der An
Half ma
Artem Svistunov
Indikatoren
Der Pfeilindikator Half ma für das MetaTrader 5-Handelsterminal ist ein einfaches, aber effektives Instrument, das eine Änderung des aktuellen Trends signalisiert. Der Half-Ma-Indikator sieht aus wie eine durchgezogene dynamische Linie, die ihre Farbe an den Punkten ändert, an denen sich der Trend ändert. Der Pfeilindikator Half ma für das MT5-Terminal ist keine unabhängige Quelle für Eingangssignale. Es ist am effektivsten, ihn als Trendfilter zu verwenden .
Super Trend Indicator MT5
Navjot Singh
Indikatoren
SUPERTREND; Es handelt sich um einen Trendfolgeindikator, der auf dem von Nav erstellten SuperTrend ATR basiert. Es kann verwendet werden, um Änderungen in der Trendrichtung zu erkennen und Stopps zu lokalisieren. Wenn der Preis unter die Indikatorkurve fällt, wird er rot und zeigt einen Abwärtstrend an. Wenn sich der Preis hingegen über die Kurve bewegt, wird der Indikator grün, was einen Aufwärtstrend anzeigt. KAUF/VERKAUF-Signale; Methode 1; Eine Standardstrategie mit einem einzelnen Supe
AW Heiken Ashi MT5
AW Trading Software Limited
Indikatoren
AW Heiken Ashi – Intelligenter Trend- und TP-Indikator. Ein fortschrittlicher Indikator basierend auf dem klassischen Heiken Ashi, angepasst für Händler, mit mehr Flexibilität und Übersichtlichkeit. Im Gegensatz zum Standardindikator hilft AW Heiken Ashi bei der Trendanalyse, der Bestimmung von Gewinnzielen und der Filterung falscher Signale und ermöglicht so sicherere Handelsentscheidungen. Einrichtungshandbuch und Anweisungen – Hier / MT4-Version – Hier Vorteile von AW Heiken Ashi: Funktionier
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Indikatoren
Der SuperTrend Advance Trading ist ein weit verbreiteter technischer Indikator, der auf SuperTrend Strategy + Price Action + EMA basiert. Wie er funktioniert: - Kauf-/Verkaufssignale können generiert werden, wenn der Trend sich umkehrt und die Bedingungen der Preisaktion, der Trendlinie und des EMA erfüllt sind. - Nachdem das Signal erscheint, warten Sie geduldig, bis die Kerze schließt, und geben Sie dann die Order so schnell wie möglich auf. Sie haben dann Zeit, Ihren Einstieg zu überprüfen un
Candle Fusion Pro
Martin Alejandro Bamonte
Indikatoren
Candle Fusion Pro – Mustererkennung + Trendfilter + Momentumfilter (Kein Repainting) Erkenne starke Kerzenmuster und bestätige ihre Stärke mit Echtzeit-Trend- und Momentum-Analyse. Candle Fusion Pro ist das ultimative visuelle Werkzeug für Trader, die auf präzises Price Action Trading , Trendstruktur und mehrschichtige Bestätigung setzen. Hauptfunktionen Signalbasierter Einstieg : Erkennt über 10 fortgeschrittene japanische Candlestick-Muster , darunter: Shooting Stars (Level 2, 3, 4) Bullish/
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Indikatoren
Der Trend Detect Indikator kombiniert die Eigenschaften von Trendindikatoren und Oszillatoren. Dieser Indikator ist ein praktisches Instrument zur Erkennung kurzfristiger Marktzyklen und zur Identifizierung von überkauften und überverkauften Niveaus. Eine Long-Position kann eröffnet werden, wenn der Indikator beginnt, den überverkauften Bereich zu verlassen und das Nullniveau von unten durchbricht. Eine Short-Position kann eröffnet werden, wenn der Indikator beginnt, den überkauften Bereich zu
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
Indikatoren
Ich stelle Ihnen Order Blocks Breaker vor, eine brandneue Methode zur Identifizierung und Nutzung von Orderblöcken in Ihrer Handelsstrategie. Nachdem ich mehrere Orderblock-Tools mit einzigartigen Konzepten entwickelt habe, bin ich stolz darauf, dieses Tool zu präsentieren, das die Dinge auf die nächste Stufe hebt. Im Gegensatz zu früheren Tools identifiziert Order Blocks Breaker nicht nur Orderblöcke, sondern hebt auch Breaker Order Blocks hervor - Schlüsselbereiche , in denen der Preis nach ei
Hunter trend
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Jäger Trend: Pfeilindikator für den Handel mit binären Optionen Hunter Trend ist ein Pfeilindikator, der für den Handel mit binären Optionen (Turbo-Optionen) auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde und kurzfristige Handelsmöglichkeiten bietet. Wie man mit diesem Tool handelt: Signale können erscheinen, wenn sich ein Candlestick bildet. Sobald ein solches Signal erscheint, warten Sie auf die Schließung dieser Kerze. Wenn sich eine neue Kerze öffnet, eröffnen Sie einen Handel für 1-2 Kerzen in der
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indikatoren
Der Indikator generiert Frühsignale auf der Grundlage von ADX-Messdaten in Kombination mit Elementen von Preismustern. Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen. Der Indikator zeichnet seine Signale nicht neu. Sie sehen dasselbe in der Historie und in Echtzeit. Zur besseren visuellen Wahrnehmung werden die Signale als Pfeile angezeigt (um das Diagramm nicht zu überladen). Merkmale Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn der Indikator auf zwei Zeitrahmen arbeitet. Zum Beispiel: M30 - der
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indikatoren
TREND LINES Scalper Professioneller Indikator ÜBERBLICK Trend Lines Scalper ist ein hochpräziser, fortschrittlicher Indikator, der speziell für professionelle Trader entwickelt wurde, die ihre Scalping-Möglichkeiten durch die automatische Erkennung von Trendlinien und Signalen mit hoher Wahrscheinlichkeit maximieren möchten. Dieser leistungsstarke Algorithmus kombiniert die klassische technische Analyse mit moderner Technologie, identifiziert automatisch Preismuster und generiert präzise Ec
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indikatoren
Auto Optimized RSI   ist ein benutzerfreundlicher, intelligenter Pfeil-Indikator, der entwickelt wurde, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Er nutzt Handelssimulationen auf historischen Daten, um automatisch die effektivsten RSI-Kauf-/Verkaufsschwellen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu ermitteln. Dieser Indikator kann als eigenständiges Handelssystem verwendet werden oder als Teil einer bestehenden Strategie – besonders nützlich für kurzfristige Trader. Im Gegensatz zu herköm
Gobbo MT5
Alessandro Grossi
Indikatoren
Gobbo ist ein professioneller Indikator, der den Markttrend mit einer klaren und verständlichen grafischen Darstellung hervorhebt. Er basiert auf dem gleitenden Durchschnitt und kann auf ein beliebiges Intervall eingestellt werden, standardmäßig auf Periode 14, wobei die Wahl einer höheren Periode weniger Trendänderungen für einen mittel- oder langfristigen Ansatz hervorhebt, während eine niedrigere Periode mehr Trendänderungen für einen kurzfristigen Ansatz hervorhebt Die Aktualisierung und An
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Tops and Bottoms Indicator
Josue De Matos Silva
4.6 (5)
Indikatoren
Tops & Bottoms Indikator FREE Tops abd Bottoms: Ein effektiver Indikator für Ihre Trades Der Tops & Bottoms Indikator hilft Ihnen, aufsteigende und absteigende Kanalformationen mit Hinweisen auf aufsteigende und/oder absteigende Tops und Bottoms zu finden. Darüber hinaus zeigt er mit einem kleinen gelben Kreis mögliche Chancen an, wenn der Indikator auf eine Impulsformation trifft. Dieser Indikator bietet Ihnen mehr Sicherheit und Schnelligkeit bei Ihren Einstiegsentscheidungen. Testen Sie auc
FREE
MagicBB Diamond MT5
Lungile Mpofu
Indikatoren
Bringen Sie Ihre Handelserfahrung auf die nächste Stufe ! und holen Sie sich den Magic Bollinger Bands Diamond Indicator MagicBB Diamond Indicator ist ein MT5-Indikator, der Ihnen Signale vorschlagen kann, während Sie auf MT5 handeln. Der Indikator ist mit Non Lag Bollinger Bands Strategie für die besten Einträge erstellt. Dies ist ein System, um 10 bis 20 Pips pro Handel zu erreichen. Der Indikator gibt Warnungen für das Paar aus, für das das Signal erzeugt wurde, einschließlich des Zeitrahmens
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
Indikatoren
Dieser Handelsindikator ist nicht nachzeichnend, nicht umzeichnend und nicht verzögernd, was ihn zur idealen Wahl sowohl für den manuellen als auch den automatisierten Handel macht. Es handelt sich um ein Price-Action-basiertes System, das die Preisstärke und das Momentum nutzt, um Händlern einen echten Vorteil auf dem Markt zu verschaffen. Mit fortschrittlichen Filtertechniken zur Eliminierung von Rauschen und falschen Signalen erhöht es die Handelsgenauigkeit und das Potenzial. Durch die Kom
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indikatoren
Der Trend ist Ihr Freund! Achten Sie auf die Farbe des Indikators und handeln Sie in diese Richtung. Er wird nicht neu gemalt. Nachdem jede Kerze geschlossen ist, ist das die Farbe des Trends. Sie können sich auf kürzere, schnellere Trends oder auf größere Trends konzentrieren. Testen Sie einfach, was für das Symbol und den Zeitrahmen, in dem Sie handeln, am besten geeignet ist. Ändern Sie einfach den Parameter "Länge" und der Indikator wird sich automatisch anpassen. Sie können auch die Farbe
