Neon Trend - Sistema avanzado de tendencia y momento

Neon Trend no es sólo un indicador; es un completo sistema de trading condensado en una única y elegante ventana. Diseñado para operadores modernos que exigen claridad, esta herramienta combina un Oscilador de Momento Normalizado con un potente Cuadro de Mando Multi-Tiempo (MTF).

Deje de operar contra tendencia. Deje que Neon Trend ilumine la estructura del mercado para usted.

¿Por qué Neon Trend?

Operar se vuelve difícil cuando pierdes de vista el "Big Picture". Neon Trend resuelve esto asegurando que cada operación que realice esté alineada con la dirección global del mercado.

  1. Cuadro de mandos todo en uno: Olvídese de cambiar de gráficos. El panel integrado escanea automáticamente los marcos temporales M15, H1 y H4 en tiempo real utilizando un algoritmo de seguimiento de tendencias. Le da un sesgo instantáneo: UP (alcista) o DN (bajista).

  2. Filtrado inteligente del ruido: El histograma utiliza un sofisticado algoritmo de normalización para filtrar los mercados planos.

    • 🟦 Deep Sky Blue: Fuerte impulso alcista (zona de compra).

    • 🟥 Rosa intenso: Fuerte impulso bajista (zona de venta).

    • ⬜ Plata: Neutral/Noise (Manténgase al margen).

  3. Entradas de Precisión: La Línea de Señal punteada actúa como un disparador. Le ayuda a captar los retrocesos a tiempo y filtra las falsas rupturas.

  4. 100% Sin Repintado: Neon Trend es un software profesional. Nunca repinta o retropinta. Una vez que una vela se cierra, la señal es permanente.

  5. Rendimiento optimizado: Construido con código ligero y almacenamiento en caché de mango, asegura cero lag incluso cuando se ejecuta en varios gráficos simultáneamente.

Estrategia de negociación

El sistema se basa en Confluence-alinear la tendencia de marco de tiempo más alto con el impulso a corto plazo.

✅ Configuración de COMPRA (Larga):

  1. Compruebe el cuadro de mandos: Asegúrese de que al menos dos plazos superiores (por ejemplo, H1 y H4) muestran "UP".

  2. Espere el Momentum: La barra del histograma debe volverse Azul.

  3. Activar: La barra del histograma cruza por encima de la Línea de Señal punteada.

❌ Configuración de VENTA (Corto):

  1. Compruebe el Cuadro de Mando: Asegúrese de que al menos dos plazos superiores muestran "DN".

  2. Espere el Momentum: La barra del histograma debe volverse Rosa.

  3. Activar: La barra del histograma cruza por debajo de la Línea de Señal punteada.

Regla de salida: Considere cerrar su posición o tomar ganancias parciales cuando el histograma se vuelva Plateado, indicando que la tendencia está perdiendo fuerza.

⚙️ Parámetros (Entradas)

El indicador es plug-and-play, pero totalmente personalizable:

  • Periodo RSI: Ajuste la sensibilidad del oscilador (Predeterminado: 14).

  • Suavizado: Ajuste la suavidad de la línea de señal (Predeterminado: 5).

  • Mostrar panel: Activa o desactiva el panel MTF.

  • Colores del panel: Personalice los colores Arriba/Abajo y el fondo para que se adapten perfectamente al tema de su gráfico.

  • Tamaño de letra: Ajusta el tamaño del texto para pantallas 4K o estándar.

🚀 Mejore su tasa de ganancias hoy

No adivine hacia dónde va el mercado. Visualizar la tendencia a través de múltiples marcos de tiempo es la clave para la consistencia. Neon Trend le da esa ventaja profesional en un paquete impresionante y fácil de leer.

