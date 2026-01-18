Scalping Bias Tool for XAUUSD
- Indikatoren
- Kevin Keberenge Kinyanya
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 18 Januar 2026
- Aktivierungen: 15
Session Bias Indicator - Scalper-freundliches Echtzeit-Bias-Tool
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Handelssitzung mit einem professionellen Indikator, der die Marktverzerrungen in Echtzeit deutlich anzeigt. Der Session Bias Indicator wurde für Scalper und aktive Trader entwickelt und hilft Ihnen, genau zu wissen, wann Sie während der von Ihnen gewählten Session in den Markt einsteigen oder Trades vermeiden sollten.
Hauptmerkmale:
-
✅ BUY BIAS (Grün) - Kurs bricht über das Sitzungshoch
-
✅ SELL BIAS (Rot) - Der Kurs bricht unter das Sitzungs-Tief
-
✅ NO TRADE (Silber) - Kurs bleibt innerhalb der Sitzungsspanne
-
✅ SESSION CLOSED ( Rot ) - Preis bleibt innerhalb der Sitzungsspanne
-
✅ Anpassbare Sitzungszeiten - Passen Sie die Zeit Ihres Brokers einfach an
-
✅ Universelle Kompatibilität - Funktioniert mit allen Symbolen (XAUUSD, Forex, Indizes, Kryptowährungen)
-
✅ Alle Kontotypen werden unterstützt - Cent, Micro, Standard, ECN
-
✅ Optimiert für Scalping - Perfekt auf M1/M5 Charts
-
✅ Non-Repainting & Lightweight - Schnell und zuverlässig
Inputs erklärt:
|Eingabe Name
|Beschreibung
|Standardwert
|SitzungStartStunde
|Startstunde der Sitzung (Maklerzeit)
|15
|SessionEndHour
|Stunde des Sitzungsendes (Maklerzeit)
|18
|KaufFarbe
|Farbe für BUY BIAS
|Limette
|VerkaufFarbe
|Farbe für SELL BIAS
|Rot
|NoTradeColor
|Farbe für NO TRADE / SESSION CLOSED
|Silber
|Beschriftungsname
|Name des Textlabels im Diagramm
|SessionBiasLabel
Wie es funktioniert:
-
BUY BIAS → Kurs bricht über das Sitzungshoch
-
SELL BIAS → Kurs bricht unter das Session-Tief
-
NO TRADE → Preis bleibt innerhalb der Session-Range
-
SESSION CLOSED → außerhalb der von Ihnen gewählten Sitzungszeiten
Anweisungen zur Installation:
-
Kopieren Sie die .ex4-Datei in Ihren MT4-Indikatorenordner:
Datei → Datenordner öffnen → MQL4 → Indikatoren
-
Starten Sie MT4 neu
-
Hängen Sie den Indikator an Ihren Chart an
-
Passen Sie bei Bedarf Sitzungsstunden und Farben an
Warum sollten Sie diesen Indikator wählen?
-
Funktioniert sofort auf Live-Charts
-
Hilft Scalern, Verzerrungen zu erkennen , ohne zu raten
-
Saubere, lesbare Beschriftungen für eine schnelle Entscheidungsfindung
-
Die mitgelieferten Screenshots zeigen alle 4 Zustände des Indikators
Mitgelieferte Screenshots:
-
BUY BIAS
-
BIAS VERKAUFEN
-
KEIN HANDEL
-
SESSION GESCHLOSSEN