Scalping Bias Tool for XAUUSD

Indicador de sesgo de sesión - Herramienta de sesgo en tiempo real fácil de usar para los scalpers

Tome el control de su sesión de negociación con un indicador profesional que muestra claramente el sesgo del mercado en tiempo real. Diseñado para scalpers y traders activos, el indicador de sesgo de sesión le ayuda a saber exactamente cuándo entrar o evitar operaciones durante la sesión elegida.

Características principales:

✅ BIAS DE COMPRA (Verde) - El precio rompe por encima del máximo de la sesión.

✅ S ELL BIAS (Rojo) - El precio rompe por debajo del mínimo de la sesión

✅ NO TRADE (Plata) - El precio se mantiene dentro del rango de la sesión

✅ S ESIÓN CERRADA - Etiqueta clara fuera del horario definido de la sesión

✅ Horario de sesión personalizable - Coincide con el horario de su bróker fácilmente

✅ Compatibilidad universal - Funciona en todos los símbolos (XAUUSD, Forex, índices, cripto).

✅ Todos los tipos de cuenta soportados - Cent, Micro, Standard, ECN

✅ O ptimizado para Scalping - Perfecto en gráficos M1/M5

✅ S in repintado y ligero - Rápido y fiable

Entradas Explicadas:

Entrada Nombre Descripción Valor por defecto SessionStartHour Hora de inicio de la sesión (hora del broker) 15 SessionEndHour Hora de finalización de la sesión (hora del intermediario) 18 BuyColor Color para BUY BIAS Cal SellColor Color para SELL BIAS Rojo NoTradeColor Color para NO COMERCIAR / SESIÓN CERRADA Plata LabelName Nombre de la etiqueta de texto en el gráfico SessionBiasLabel

Cómo funciona:

BUY BIAS → el precio supera el máximo de la sesión

SELL BIAS → el precio rompe por debajo del mínimo de la sesión

NO TRADE → el precio se mantiene dentro del rango de la sesión

SESIÓN CERRADA → fuera del horario de sesión seleccionado

Instrucciones de instalación:

Copie el archivo .ex4 en su carpeta de Indicadores de MT4:

Archivo → Abrir carpeta de datos → MQL4 → Indicadores. Reinicie MT4 Adjunte el indicador a su gráfico Personalice las horas de sesión y los colores si es necesario

¿Por qué elegir este indicador?

Funciona inmediatamente en gráficos en vivo

Ayuda a los scalpers a detectar sesgos sin necesidad de adivinar

Etiquetas limpias y legibles para una rápida toma de decisiones

Las capturas de pantalla incluidas muestran los 4 estados del indicador

Capturas de pantalla proporcionadas: