Scalping Bias Tool for XAUUSD

Indicador de sesgo de sesión - Herramienta de sesgo en tiempo real fácil de usar para los scalpers

Tome el control de su sesión de negociación con un indicador profesional que muestra claramente el sesgo del mercado en tiempo real. Diseñado para scalpers y traders activos, el indicador de sesgo de sesión le ayuda a saber exactamente cuándo entrar o evitar operaciones durante la sesión elegida.

Características principales:

  • ✅ BIAS DE COMPRA (Verde) - El precio rompe por encima del máximo de la sesión.

  • ✅ S ELL BIAS (Rojo) - El precio rompe por debajo del mínimo de la sesión

  • NO TRADE (Plata) - El precio se mantiene dentro del rango de la sesión

  • ✅ S ESIÓN CERRADA - Etiqueta clara fuera del horario definido de la sesión

  • Horario de sesión personalizable - Coincide con el horario de su bróker fácilmente

  • Compatibilidad universal - Funciona en todos los símbolos (XAUUSD, Forex, índices, cripto).

  • Todos los tipos de cuenta soportados - Cent, Micro, Standard, ECN

  • ✅ O ptimizado para Scalping - Perfecto en gráficos M1/M5

  • ✅ S in repintado y ligero - Rápido y fiable

Entradas Explicadas:

Entrada Nombre Descripción Valor por defecto
SessionStartHour Hora de inicio de la sesión (hora del broker) 15
SessionEndHour Hora de finalización de la sesión (hora del intermediario) 18
BuyColor Color para BUY BIAS Cal
SellColor Color para SELL BIAS Rojo
NoTradeColor Color para NO COMERCIAR / SESIÓN CERRADA Plata
LabelName Nombre de la etiqueta de texto en el gráfico SessionBiasLabel

Cómo funciona:

  • BUY BIAS → el precio supera el máximo de la sesión

  • SELL BIAS → el precio rompe por debajo del mínimo de la sesión

  • NO TRADE → el precio se mantiene dentro del rango de la sesión

  • SESIÓN CERRADA → fuera del horario de sesión seleccionado

Instrucciones de instalación:

  1. Copie el archivo .ex4 en su carpeta de Indicadores de MT4:
    Archivo → Abrir carpeta de datos → MQL4 → Indicadores.

  2. Reinicie MT4

  3. Adjunte el indicador a su gráfico

  4. Personalice las horas de sesión y los colores si es necesario

¿Por qué elegir este indicador?

  • Funciona inmediatamente en gráficos en vivo

  • Ayuda a los scalpers a detectar sesgos sin necesidad de adivinar

  • Etiquetas limpias y legibles para una rápida toma de decisiones

  • Las capturas de pantalla incluidas muestran los 4 estados del indicador

Capturas de pantalla proporcionadas:

  1. SESGO DE COMPRA

  2. SESGO DE VENTA

  3. NO COMERCIAR

  4. SESIÓN CERRADA


Productos recomendados
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub es un indicador para obtener puntos de entrada de alta calidad. El indicador fue desarrollado para facilitar los cálculos matemáticos y simplificar la búsqueda de puntos de entrada a una posición. La estrategia comercial para la cual se diseñó el indicador ha demostrado su eficacia durante muchos años. La simplicidad de la estrategia comercial es su gran ventaja, que permite que incluso los operadores novatos negocien con éxito con ella. VR Cub calcula los puntos de apertura de posiciones
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Indicador de Patrón de Reversión Desbloquee el poder del reconocimiento avanzado de patrones con nuestro indicador Super Reversal Pattern. Diseñado para operadores que buscan precisión y fiabilidad, este indicador identifica uno de los patrones de inversión más eficaces en el análisis técnico, ofreciendo una ventaja significativa en su estrategia de trading. Características principales: Precisión sin repintado: Disfrute de la confianza de la tecnología sin repintado. Una vez detectado un
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
" La tendencia es tu amiga" es uno de los refranes más conocidos en inversión, porque captar los grandes movimientos tendenciales de los precios puede ser extremadamente rentable. Sin embargo, operar con la tendencia es a menudo más fácil de decir que de hacer, porque muchos indicadores se basan en los retrocesos de los precios, no en las tendencias. No son muy eficaces para identificar los periodos de tendencia ni para predecir si ésta continuará. Hemos desarrollado el Trendiness Index para ayu
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcista
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Indicadores
El indicador Forex Wave Wold MT4 está diseñado para buscar ondas de Wolfe y mostrarlas en la ventana actual del terminal comercial. Excelente indicador para los comerciantes que utilizan en el comercio de la onda de Wolfe. Su uso en estrategias comerciales aumentará significativamente su eficiencia y rentabilidad. INFORMACIÓN DEL INDICADOR A diferencia de otros indicadores de ondas Wolfe, el indicador Forex Wave Wold MT4 tiene una serie de características que aumentan significativamente su efi
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicadores
Indicador PABT Pattern - es el sistema clásico de uno de los patrones de señal. Lógica del indicador - el Hi & Lo de la barra está completamente dentro del rango de la barra anterior, busque negociarlos como retroceso en la tendencia. Si el indicador encuentra el patrón PABT, dibuja dos líneas y una flecha que muestran la tendencia. - Primera línea - es el punto de entrada y el dibujo en: 1. 1. En el máximo de la barra de señal o en el medio de la barra de señal (dependiendo del modo del indicad
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicadores
Los indicadores [ZhiBiCCI] son ​​adecuados para todos los ciclos de uso y también son adecuados para todas las variedades de mercado. [ZhiBiCCI] La línea verde sólida es una reversión de la divergencia alcista. La línea de puntos verde es una divergencia alcista clásica. [ZhiBiCCI] La línea continua hacia el rojo es una divergencia bajista inversa. La línea roja punteada es una divergencia bajista clásica. [ZhiBiCCI] puede configurarse en los parámetros (Alerta, Enviar correo, Enviar notifica
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Oscilador Dinámico de Scalping": un indicador avanzado y personalizado para Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para saber cómo usarlo. - El Oscilador Dinámico de Scalping cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptables. - El Oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra. - Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Trend Oscillator es un indicador avanzado personalizado de Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente! - Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado: 20 opciones para el parámetro "Precio para el cálculo". - El oscilador más suave jamás desarrollado. - Color verde para tendencias alcistas, color rojo para tendencias bajistas. - Valores de sobreventa: por debajo de 5, valores de sobrecompra: por encima de 95. - Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar c
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicadores
El indicador PipFinite de Th3Eng se basa en un excelente análisis de la dirección de la tendencia correcta con algoritmos personalizados perfectos. Muestra la verdadera dirección y el mejor punto para empezar a operar. Con punto StopLoss y tres puntos Take Profit. También muestra el pivote derecho del precio y los puntos pequeños para reemplazar el soporte dinámico y el canal de resistencia, que rodea el precio. Y por último se dibuja un cuadro muy útil en el lado izquierdo en el gráfico incluye
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "RSI SPEED" para MT4: una excelente herramienta predictiva, sin necesidad de repintado. - El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones físicas. RSI SPEED es la primera derivada del propio RSI. - RSI SPEED es ideal para realizar scalping en la dirección de la tendencia principal. - Úselo en combinación con un indicador de tendencia adecuado, por ejemplo, HTF MA (como se muestra en las imágenes). - El indicador RSI SPEED muestra la rapidez con la que el RSI cambia de
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Estrella de la Mañana" para MT4. - El indicador "Estrella de la Mañana" es muy potente para operar con Price Action: Sin repintado ni retraso. - Detecta patrones alcistas de Estrella de la Mañana en el gráfico: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Con alertas para PC, móvil y correo electrónico. - También está disponible su hermano bajista, el indicador "Estrella de la Tarde" (siga el enlace a continuación). - El indicador "Estrella de la Mañana" es exce
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicadores
¡Opere con Gann de su lado! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originalmente creado por Gann admitió que este es "La Madre de todos los gráficos". Es uno de los últimos estudios que nos dejó este gran trader. La tabla numérica es aparentemente bastante simple como todas las tablas y está basada en números cuadrados, el CUADRADO DE 12 y es por evolución, uno de los números cuadrados más importantes. Aquí podemos encontrar CICLO, PRECIO Y TIEMPO gracias a ángulos y grados, para mostrar soportes y re
Lyne
Maksim Kalachev
Indicadores
Acerca del indicador Lyne Lyne es un indicador de Metatrader 4 (MT4), cuya esencia es transformar los datos históricos acumulados. El indicador Lyne permite detectar diversas características y patrones en la dinámica de los precios que son invisibles a simple vista. Sobre la base de esta información, los operadores pueden anticipar el movimiento de los precios y ajustar su estrategia en consecuencia. Este indicador ha demostrado su eficacia en la estrategia de scalping. El indicador funcion
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicadores
Forex Gump es un sistema de negociación semiautomático totalmente acabado. En forma de flechas, las señales se muestran en la pantalla para la apertura y cierre de operaciones. Todo lo que necesita es seguir las instrucciones del indicador. Cuando el indicador muestra una flecha azul, es necesario abrir una orden de compra. Cuando el indicador muestra una flecha roja, es necesario abrir una orden de venta. Cierre las órdenes cuando el indicador dibuje una cruz amarilla. Para obtener el resultado
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Indicadores
El indicador de tendencia escalonada El indicador Stepping Trend utiliza el rango verdadero promedio (indicador ATR) en su cálculo. Esto le da el control para fijar su propio período verdadero medio de la gama, fijé el defecto como 10 . Detalles del Indicador. Flecha Verde Arriba: Esto significa que usted está en el punto de partida de una nueva tendencia alcista, es el momento de comprar . Flecha roja hacia abajo : Esto significa que usted está en el punto de partida de una nueva tendencia b
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Ichimoku para MT4. - El indicador Ichimoku es uno de los indicadores de tendencia más poderosos. HTF significa "marco temporal superior". - Este indicador es excelente para los operadores de tendencias, así como para combinarlo con entradas de acción del precio. - El indicador HTF Ichimoku le permite adjuntar Ichimoku de un marco temporal superior a su gráfico actual. - Tendencia ascendente: línea roja sobre la azul (y ambas líneas están sobre la nube) / Tendencia de
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
Indicadores
Este indicador es otra variante del famoso y potente indicador Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 pero tiene un comportamiento diferente en la colocación de Orden Pendiente y Línea TP. Coloca automáticamente las líneas de retroceso de Fibonacci de las últimas barras visibles más altas y más bajas en el gráfico con: Una Orden Pendiente automática (Compra/Venta). Taking Profit 1, Taking Profit 2 es punto pivote y Taking Profit 3 para oportunidad de recompensa extendida. La m
Long island reversal
Dmitry Fedoseev
Indicadores
Un indicador del patrón #31 ("Long Island") de Encyclopedia of Chart Patterns por Thomas N. Bulkowski. El segundo gap es en la dirección opuesta. Parámetros: Alertas - mostrar alerta cuando aparece una flecha Push - envía una notificación push cuando aparece una flecha (requiere configuración en el terminal) GapSize - tamaño mínimo del hueco en puntos ArrowType - un símbolo de 1 a 17 ArrowVShift - desplazamiento vertical de las flechas en puntos ShowLevels - mostrar niveles ColUp - color de un
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indicadores
Patrones gráficos Detecta 15 patrones (Triángulo ascendente, Triángulo descendente, Cuña ascendente, Cuña descendente, Bandera alcista, Bandera bajista, Rectángulo alcista, Rectángulo bajista, Triángulo simétrico, Cabeza y hombros, Cabeza y hombros invertidos, Triple techo, Triple suelo, Doble techo, Doble suelo). Utiliza datos históricos para calcular la probabilidad de éxito de cada patrón (posibilidad de filtrar la notificación en función de la probabilidad de éxito) da indicaciones gráficas
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interio
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
Indicadores
Insider Scalper Binary Esta herramienta está diseñada para el comercio de opciones binarias. para giros cortos temporales. para hacer un trato vale el momento de recibir la señal y solo 1 vela si es m1 entonces solo por un minuto y asi de acuerdo con el timeframe. para obtener mejores resultados, es necesario seleccionar bien volátil charts.... pares de divisas recomendados eur | usd, usd | jpy .... el indicador ya está configurado, sólo tiene que añadirlo al gráfico y operar .... El indica
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indicadores
El indicador muestra los datos del oscilador estocástico de un marco temporal superior en el gráfico. Las líneas principal y de señal se muestran en una ventana separada. La respuesta escalonada no se suaviza. El indicador es útil para practicar estrategias "manuales" de comercio de divisas, que utilizan los datos de varias pantallas con diferentes marcos temporales de un solo símbolo. El indicador utiliza una configuración idéntica a la estándar y una lista desplegable para seleccionar el marco
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicadores
El indicador Trend PA utiliza Price Action y su propio algoritmo de filtrado para determinar la tendencia. Este enfoque ayuda a determinar con precisión los puntos de entrada y la tendencia actual en cualquier marco temporal. El indicador utiliza su propio algoritmo para analizar los cambios de precios y la Acción del Precio. Lo que le da la ventaja de reconocer, sin demora, una nueva tendencia naciente con menos falsos positivos. Las condiciones de filtrado de la tendencia se pueden selecciona
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indicadores
AÑO NUEVO 2026 PRECIO DE OFERTA A SÓLO 99 DÓLARES POCAS COPIAS SÓLO A ESTE PRECIO Del 10 de enero al 20 de enero A MEDIANOCHE Oferta final ATRAPE SU COPIA EN ESTA Víspera de Año Nuevo Los precios se incrementarán a 150 una vez finalizado el periodo de oferta EA completo y Alert plus para alertas también serán proporcionados en esta oferta junto con la compra del Indicador. Copias limitadas sólo a este precio y Ea también. Obtenga su copia pronto Alerta más para el indicador con el archivo de con
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.38 (13)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
Indicadores
Primeras 25 copias a $80, después el precio pasa a ser $149 (quedan 13 copias) Gold Signal Pro es un potente indicador MT4 diseñado para ayudar a los operadores a detectar fuertes reacciones de los precios en el mercado. Se centra en rechazos de mecha claros , mostrando cuando el precio rechaza fuertemente un nivel y a menudo continúa en la misma dirección. Gold Signal Pro está diseñado principalmente para el scalping de oro (XAUUSD) y funciona mejor en plazos más bajos como M5 y M15 , donde
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Indicador Miraculous – Herramienta 100% Sin Repintado para Forex y Opciones Binarias Basada en la Escuadra de Nueve de Gann Este video presenta el Indicador Miraculous , una herramienta de trading altamente precisa y potente, desarrollada específicamente para traders de Forex y Opciones Binarias. Lo que hace único a este indicador es su fundamento en la legendaria Escuadra de Nueve de Gann y la Ley de Vibración de Gann , lo que lo convierte en una de las herramientas de pronóstico más precisas d
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicadores
Matrix Arrow Indicator MT4 es una tendencia única 10 en 1 que sigue un indicador 100% sin repintado de marcos temporales múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices, acciones.  Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX) Índice de canales de productos básicos (CCI) Ve
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Forex Liquidity Finder
Aditya Jayswal
Indicadores
ZeusArrow Buscador Inteligente de Liquidez Smart Liquidity Finder es un indicador controlado por Inteligencia Artificial basado en la idea de Your SL is My Entry. Escanea y dibuja las principales áreas de liquidez en el gráfico dividiéndolas en zonas de prima y de descuento y le permite encontrar las mejores configuraciones de trading posibles y le ayuda a decidir el precio de entrada perfecto para evitar que su Stop Loss sea cazado. Ahora no más confusión acerca de cuándo y dónde entrar. Benef
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Slayer Scalping
Abdulkarim Karazon
5 (2)
Indicadores
Este indicador se centra en dos niveles de take profit y un stoploss muy ajustado; la idea es escalpar el mercado en marcos temporales más altos comenzando desde el m15 en adelante, ya que estos plazos no se ven muy afectados por el spread y la comisión del corredor; el indicador da señales de compra/venta basadas en la estrategia de divergencia de precio, donde grafica una flecha de compra con niveles de tp/sl cuando se cumplen plenamente las condiciones de divergencia alcista. Lo mismo ocurre
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.69 (16)
Indicadores
PUMPING STATION – Tu estrategia personal "todo incluido" Te presentamos PUMPING STATION, un indicador revolucionario para Forex que transformará tu forma de operar en una experiencia emocionante y eficaz. No es solo un asistente, sino un sistema de trading completo con potentes algoritmos que te ayudarán a operar de forma más estable. Al comprar este producto, recibes GRATIS: Archivos de configuración exclusivos: para una configuración automática y un rendimiento óptimo. Manual en video paso a p
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
PZ Day Trading
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
Indicadores
Este indicador detecta reversiones de precios en forma de zig-zag, utilizando solo análisis de acción de precios y un canal donchian. Ha sido diseñado específicamente para el comercio a corto plazo, sin repintar ni pintar en absoluto. Es una herramienta fantástica para comerciantes astutos con el objetivo de aumentar el tiempo de sus operaciones. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Proporciona va
Slayer Binary
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Indicadores
Slayer Binary es un indicador de flecha de una vela con opciones binarias. Este indicador no es para quienes buscan el santo grial, ya que es un enfoque poco realista del trading en general. El indicador ofrece una tasa de acierto estable y, si se usa con gestión de dinero y un objetivo diario, será aún más fiable. El indicador incluye muchas características que se enumeran a continuación: CARACTERÍSTICAS NO REPINTADO: El indicador no repinta sus flechas en vivo;Una vez que se da una flecha, e
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (20)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
BlueDigitsFx OBV Divergence
Ziggy Janssen
4.84 (25)
Indicadores
Versión para MT5 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/50538 Canal y grupo de Telegram: https://t.me/bluedigitsfx Acceso al grupo VIP: Envía el comprobante de pago a nuestro buzón privado Broker recomendado: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx OBV Divergence — Potente indicador MT4 para detectar divergencias OBV y predecir reversiones de mercado El indicador BlueDigitsFx OBV Divergence analiza el precio y el volumen On-Balance (OBV) para identificar divergen
Prop Firm Gold Indicator
Mohit Dhariwal
5 (3)
Indicadores
Este es un indicador de oro único en el canal de comercio pullbacks y da entradas precisas sobre el oro y los principales pares de divisas en M15tf. Tiene la capacidad de pasar cualquier firma prop Desafío y obtener entradas precisas en el oro y los principales pares de divisas. EA PARA LA EMPRESA PROP Y EL INDICADOR DE CANAL ES LIBRE JUNTO CON ESTE INDICADOR DE GRAN ALCANCE JUNTO CON EL MEJOR ARCHIVO DE CONJUNTO PARA LOS PRIMEROS 25 USUARIOS. Estrategia probador informe está en la sección de c
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario