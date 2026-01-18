Raifuku Semi Auto Manager

Nombre del producto

Hirozo Semi Auto Manager v5.41

El último asistente para el comercio discrecional: Automatice sus salidas y gestión de dinero -

[ Resumen]

"Tuve una entrada perfecta, pero dudé en tomar beneficios y terminé en el punto de equilibrio".

"No pude apretar el gatillo de un stop loss y sufrí una pérdida enorme".

Hirozo Semi Auto Manager resuelve estos problemas habituales de los traders.

Todo lo que tiene que hacer es pulsar el botón "Comprar" o "Vender". Esta herramienta se encarga de todos los cálculos complejos, la lógica de salida y la gestión del dinero por usted.

[Características principales de v5.41]

1. 1. Lógica de Salida Automática Avanzada (TP/SL)

Soporta no sólo pips fijos sino también salidas avanzadas basadas en indicadores.

7 Modos de Take Profit : RSI / PIPS / MONEY / LINE / EMA Touch / STOCH / RAIFUKU (WPR+EMA)

5 Modos Stop Loss: PIPS / DINERO / LÍNEA / STOCH / RAIFUKU

"Lógica Raifuku": Utiliza una combinación única de WPR (%R de Williams) y EMA para detectar el sobrecalentamiento del mercado y salir en el momento óptimo.

2. Cálculo del lote en función del riesgo

Calcule al instante el tamaño de lote perfecto en función de su apetito de riesgo.

La herramienta calcula automáticamente el tamaño del lote en función de su % de riesgo y la distancia SL. Esto garantiza una gestión del dinero de nivel profesional en cada operación.

3. RR (Riesgo:Recompensa) Línea Automática

Cuando el Modo RR está activado, las líneas SL y TP aparecen automáticamente al entrar.

Simplemente arrastre la línea SL en el gráfico, y la línea TP se ajustará automáticamente para mantener su relación Riesgo:Recompensa especificada (por ejemplo, 1:2).

4. Promedio y pirámide automatizados

Promedio (Nanpin): Si el mercado se mueve en su contra, el EA añade automáticamente posiciones a intervalos especificados para ajustar su precio medio de entrada.

Pyramiding:Coloca automáticamente órdenes Stop para añadir a sus posiciones ganadoras durante tendencias fuertes, maximizando los beneficios potenciales.

5. Panel de control de alto rendimiento

Gestione todo desde un elegante panel en el gráfico.

Entrada con un solo clic, Cerrar todo y Cierre parcial.

Función de cierre parcial: Ordene y cierre posiciones en función de los beneficios (Mayor/Menor) o del tiempo (Mayor/Más reciente).

Ejecución de alta velocidad: Construido con lógica asíncrona para una respuesta instantánea.

[Configuración flexible]

Gestión de Números Mágicos (puede gestionar operaciones manuales o de EA específicos).

Periodos ajustables para todos los indicadores (RSI, Stoch, WPR, EMA).

Colores y posiciones del panel personalizables.

[Recomendado para]

Traders que son buenos en las entradas pero tienen problemas con las salidas.

Traders a tiempo parcial que no pueden monitorizar los gráficos 24/7.

Traders que quieren eliminar las emociones y aplicar reglas estrictas de gestión del dinero.

[ Descargo de responsabilidad]

Operar en Forex implica un alto riesgo. Por favor, pruebe primero en una cuenta Demo para entender las funciones. El desarrollador no se hace responsable de las pérdidas sufridas.