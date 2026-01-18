商品名

Hirozo Semi Auto Manager v5.41

～裁量トレードの「資金管理」と「出口戦略」を完全自動化する最強アシスタント～

【概要】

「エントリーは完璧だったのに、利確を迷って建値で終わった」

「損切りを躊躇してしまい、大きな損失を出してしまった」

「ロット計算やナンピンの計算が面倒で、チャンスを逃した」

そんな裁量トレーダーの悩みを解決するために開発されたのが、この Hirozo Semi Auto Managerです。

あなたがやることは「エントリー（Buy/Sell）」ボタンを押すだけ。あとの面倒な計算、決済、資金管理はすべてこのツールが引き受けます。

【v5.41の主な機能と特徴】

1. 豊富な自動決済（TP/SL）ロジック

単なるpips指定だけでなく、インジケーターを使った高度な決済が可能です。

7種類の利確モード : RSI / PIPS / 金額(円) / LINE(水平線) / EMAタッチ / STOCH / RAIFUKU(WPR+EMA)

5種類の損切モード : PIPS / 金額(円) / LINE(水平線) / STOCH / RAIFUKU

Raifukuモード搭載: WPR（ウィリアムズ%R）とEMAを組み合わせた独自ロジック「来福」により、相場の過熱感を検知して決済します。

2. リスクベース・ロット計算機能（資金管理）

「口座資金の2%以内の損失に抑えたい」といった場合、瞬時に適正ロットを計算するのは困難です。

本ツールは、 リスク許容率（%）とSL幅から、最適なロット数を自動計算してエントリーします。これにより、プロレベルの資金管理が自動で行えます。

3. RR（リスクリワード）自動ライン機能

RRモードをONにすると、エントリーと同時にSLラインとTPラインが自動描画されます。

SLラインをドラッグして動かすだけで、設定したリスクリワード比率（例 1:2）に合わせてTPラインも自動で追従します。

4. プロの手法「ナンピン・ピラミッディング」を自動化

ナンピン（Averaging） : 相場が逆行した際、指定したpips幅と倍率で自動的にポジションを追加し、平均建値を調整します。

ピラミッディング: トレンド方向に利益が乗った際、自動で逆指値注文（Stop Order）を追加し、利益を最大化します。

5. 高機能操作パネル

チャート上に表示されるパネルですべての操作が完結します。

ワンクリックでの成行注文・全決済・分割決済

利益の出ているポジションだけを決済する「部分決済機能」

高速動作（非同期モード採用）によるサクサクとした操作感

【パラメータ設定の自由度】

マジックナンバーによる管理（他EAとの併用も設定により可能）

各オシレーター（RSI, Stoch, WPR, EMA）の期間設定

パネル位置や配色のカスタマイズ

【こんな方におすすめ】