Raifuku Semi Auto Manager
商品名
Hirozo Semi Auto Manager v5.41
～裁量トレードの「資金管理」と「出口戦略」を完全自動化する最強アシスタント～
【概要】
「エントリーは完璧だったのに、利確を迷って建値で終わった」
「損切りを躊躇してしまい、大きな損失を出してしまった」
「ロット計算やナンピンの計算が面倒で、チャンスを逃した」
そんな裁量トレーダーの悩みを解決するために開発されたのが、この Hirozo Semi Auto Managerです。
あなたがやることは「エントリー（Buy/Sell）」ボタンを押すだけ。あとの面倒な計算、決済、資金管理はすべてこのツールが引き受けます。
【v5.41の主な機能と特徴】
1. 豊富な自動決済（TP/SL）ロジック
単なるpips指定だけでなく、インジケーターを使った高度な決済が可能です。
-
7種類の利確モード: RSI / PIPS / 金額(円) / LINE(水平線) / EMAタッチ / STOCH / RAIFUKU(WPR+EMA)
-
5種類の損切モード: PIPS / 金額(円) / LINE(水平線) / STOCH / RAIFUKU
-
Raifukuモード搭載: WPR（ウィリアムズ%R）とEMAを組み合わせた独自ロジック「来福」により、相場の過熱感を検知して決済します。
2. リスクベース・ロット計算機能（資金管理）
「口座資金の2%以内の損失に抑えたい」といった場合、瞬時に適正ロットを計算するのは困難です。
本ツールは、 リスク許容率（%）とSL幅から、最適なロット数を自動計算してエントリーします。これにより、プロレベルの資金管理が自動で行えます。
3. RR（リスクリワード）自動ライン機能
RRモードをONにすると、エントリーと同時にSLラインとTPラインが自動描画されます。
SLラインをドラッグして動かすだけで、設定したリスクリワード比率（例 1:2）に合わせてTPラインも自動で追従します。
4. プロの手法「ナンピン・ピラミッディング」を自動化
-
ナンピン（Averaging）: 相場が逆行した際、指定したpips幅と倍率で自動的にポジションを追加し、平均建値を調整します。
-
ピラミッディング: トレンド方向に利益が乗った際、自動で逆指値注文（Stop Order）を追加し、利益を最大化します。
5. 高機能操作パネル
チャート上に表示されるパネルですべての操作が完結します。
-
ワンクリックでの成行注文・全決済・分割決済
-
利益の出ているポジションだけを決済する「部分決済機能」
-
高速動作（非同期モード採用）によるサクサクとした操作感
【パラメータ設定の自由度】
-
マジックナンバーによる管理（他EAとの併用も設定により可能）
-
各オシレーター（RSI, Stoch, WPR, EMA）の期間設定
-
パネル位置や配色のカスタマイズ
【こんな方におすすめ】
-
エントリーには自信があるが、決済（出口）が苦手な方
-
チャートに張り付く時間を減らしたい兼業トレーダー
-
感情に左右されず、機械的な資金管理を行いたい方