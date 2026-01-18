Raifuku Semi Auto Manager

商品名
Hirozo Semi Auto Manager v5.41
～裁量トレードの「資金管理」と「出口戦略」を完全自動化する最強アシスタント～

【概要】
「エントリーは完璧だったのに、利確を迷って建値で終わった」
「損切りを躊躇してしまい、大きな損失を出してしまった」
「ロット計算やナンピンの計算が面倒で、チャンスを逃した」

そんな裁量トレーダーの悩みを解決するために開発されたのが、この Hirozo Semi Auto Managerです。
あなたがやることは「エントリー（Buy/Sell）」ボタンを押すだけ。あとの面倒な計算、決済、資金管理はすべてこのツールが引き受けます。

【v5.41の主な機能と特徴】

1. 豊富な自動決済（TP/SL）ロジック
単なるpips指定だけでなく、インジケーターを使った高度な決済が可能です。

  • 7種類の利確モード: RSI / PIPS / 金額(円) / LINE(水平線) / EMAタッチ / STOCH / RAIFUKU(WPR+EMA)

  • 5種類の損切モード: PIPS / 金額(円) / LINE(水平線) / STOCH / RAIFUKU

  • Raifukuモード搭載: WPR（ウィリアムズ%R）とEMAを組み合わせた独自ロジック「来福」により、相場の過熱感を検知して決済します。

2. リスクベース・ロット計算機能（資金管理）
「口座資金の2%以内の損失に抑えたい」といった場合、瞬時に適正ロットを計算するのは困難です。
本ツールは、 リスク許容率（%）とSL幅から、最適なロット数を自動計算してエントリーします。これにより、プロレベルの資金管理が自動で行えます。

3. RR（リスクリワード）自動ライン機能
RRモードをONにすると、エントリーと同時にSLラインとTPラインが自動描画されます。
SLラインをドラッグして動かすだけで、設定したリスクリワード比率（例 1:2）に合わせてTPラインも自動で追従します。

4. プロの手法「ナンピン・ピラミッディング」を自動化

  • ナンピン（Averaging）: 相場が逆行した際、指定したpips幅と倍率で自動的にポジションを追加し、平均建値を調整します。

  • ピラミッディング: トレンド方向に利益が乗った際、自動で逆指値注文（Stop Order）を追加し、利益を最大化します。

5. 高機能操作パネル
チャート上に表示されるパネルですべての操作が完結します。

  • ワンクリックでの成行注文・全決済・分割決済

  • 利益の出ているポジションだけを決済する「部分決済機能」

  • 高速動作（非同期モード採用）によるサクサクとした操作感

【パラメータ設定の自由度】

  • マジックナンバーによる管理（他EAとの併用も設定により可能）

  • 各オシレーター（RSI, Stoch, WPR, EMA）の期間設定

  • パネル位置や配色のカスタマイズ

【こんな方におすすめ】

  • エントリーには自信があるが、決済（出口）が苦手な方

  • チャートに張り付く時間を減らしたい兼業トレーダー

  • 感情に左右されず、機械的な資金管理を行いたい方


おすすめのプロダクト
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
ユーティリティ
多機能ツール：ロット計算、グリッド注文、R/R比率、トレードマネージャー、サプライ＆デマンドゾーン、プライスアクションなど デモ版   |   ユーザーマニュアル トレードアシスタント   はストラテジーテスターでは動作しません ：   こちらからデモ版をダウンロード  して ユーティリティ をテストできます。 ご質問、改善のご提案、バグ発見の場合は ご連絡ください MT4版が必要な場合は こちら から入手できます トレード   プロセス を簡素化、高速化、自動化。   ダッシュボード で標準端末の機能を拡張。 トレードパネルは  あらゆる取引商品で動作：外国為替、株式、インデックス、暗号通貨など。 1. 新規トレードの実行 ：ロット / リスク / R/R計算 ：手動トレードのためのリスク管理 ロット計算機（リスクサイズに基づく取引量計算） リスク計算機（ロットサイズに基づくリスク額） リスクリワード   比率 グリッド注文：  + 動的間隔オプション、スプリットロットオプション 注文のアクティベーショントリガー、+ バイストップリミット / セルストップリミット 仮想SL、仮想
Stopp Loss Manager
Gerhard Oehler
ユーティリティ
The Stop Loss Manger - SL Mange With the Stop Loss Manager you can finally sleep peacefully while it effectively manages your risk in stock market trading. Simply set your individual stop loss limits and let the manager trade for you. Never worry about losses again - the Stop Loss Manager takes care of it for you! Get the ultimate support for your trading now and maximize your profits with ease. Join the community of successful traders who swear by Stop Loss Manager today. Function overview: 1.
Close Trades Premium MT5
Obiajulu Chukwudi Nwosa
ユーティリティ
Like you when I first started trading, It was overwhelming...learning about indicators, about lotsize, leverage and many more things. Its been almost 3 years. I am more knowledgeable in trading. My trading continues to improve as I work on my strategy, technical analysis, trading psychology and trade management. One thing I am not worried about though is being able to close my trades quicky if a trade goes against me or if the trade has reached my take profit level with the help of my Close Trad
Trade History By Magic
Maksim Plotnikov
ユーティリティ
Trade History By Magic Indicator Unlock Your Trading Insights with Trade History By Magic! Enhance your MetaTrader 5 experience with this powerful indicator designed for traders who demand precision and clarity. Trade History By Magic provides a clear, real-time display of your trading history, organized by magic numbers, directly on your chart. Perfect for both automated and manual traders, this tool helps you track performance effortlessly. Key Features: Organized Trade Tracking : Displays tra
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
インディケータ
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button,   saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. Please check for yourself if it is usable. Please check it out for yourself. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at you
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
ユーティリティ
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
Auto Screenshot Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
ユーティリティ
Auto Screenshot Utility - The Ultimate Trading Session Tracker & Screenshot Tool Revolutionize Your Trading Documentation with Precision Timing Are you struggling to keep track of market movements during key trading sessions? Do you need automated documentation of your charts at specific intervals? Introducing the Auto Screenshot Utility - your complete solution for tracking Asian, European, and American trading sessions while automatically capturing your charts at precise intervals. What Does T
Bar Countdown TradePanel
Qinglei Wei
ユーティリティ
Comes with a one click order trading shortcut key and a trading panel that counts down the closing time of the candlestick in seconds. The take profit and stop loss points can be set in the panel; The displayed countdown seconds are the closing countdown time of the current candlestick in the chart cycle; A trading panel with built-in one click order trading shortcut key and K-line closing time countdown seconds
Mirror Signals Service
Isaac Derban
ユーティリティ
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Pro Smart Spread Timer
Daiki Watanabe
インディケータ
「スプレッドの急拡大で狩られる」のは、もう終わりにしましょう。 Pro Smart Spread Timer (Pro SST) は、日本のスキャルパーが開発した「設定不要」の次世代スプレッド監視ツールです。 最大の特徴は 「オート・キャリブレーション（自動調整）」 機能です。 チャートに適用した瞬間、過去のデータを分析して「その通貨ペアの平均スプレッド」を算出。その数値を元に、危険な拡大が発生した時だけピンポイントで警告します。   Pro SSTの強み: 設定不要:   EURUSDでも、ゴールドでも、ビットコインでも、チャートに入れるだけで最適な閾値を自動設定します。 スマート予測機能:   スプレッドの状態を色で直感的に伝えます。   白/銀:   安定（エントリー推奨）   金:   注意（少し広い）   赤:   危険（急拡大中・エントリー回避） 重ならないUI:   画面のピクセル数を計算し、価格レートや他のインジケーターと文字が被らないよう自動調整します。 CSVログ保存:   スプレッドの履歴を自動で保存し、後でブローカーの品質を分析できます。
Trading Utility
Tahir Hussain
ユーティリティ
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Fast Trade MT5
Alexey Valeev
5 (2)
ユーティリティ
This trading panel has been developed for fast and comfortable operation of the financial markets. It is equipped with the necessary functions for manual and semi-automated trading. Due to the presence of the order trailing feature, trailing stop and automatic closure by equity, profit, time. You can use it to automate your trading system. All you have to do is open a position and set the parameters for maintenance, everything else will be handled by the EA. If you want to limit your losses, set
Extra Time Scale Bar
Mostafa Saad Saeed Shawara
ユーティリティ
エクストラ タイム バー / Extra Time Scale Bar MT4 version は、チャートにパーソナライズされたタイム バーを追加できるようにすることで、取引を強化するために設計されたツールです。 このツールを使用すると、サーバー時間だけに制限されなくなり、現地時間、グリニッジ標準時など、任意のタイム ゾーンをチャートに設定して表示できます。 エクストラ タイム バーの機能: 1. タイム ゾーンのカスタマイズ: 取引のニーズに合ったタイム ゾーンを選択し、チャートに直接表示して精度を高めます。 2. デュアル タイム トラッキング: 同じチャートで 2 つの異なる時間設定を使用して市場の動きを簡単に監視し、より詳細な分析を可能にします。 3. 柔軟な調整: マウスの中央ホイール ボタンを押してドラッグすると、サーバー時間で特定のキャンドル時間を表示できます。 4. さまざまなディスプレイでスムーズに動作し、互換性があります: このツールは、さまざまな画面解像度とスケール レベルでスムーズに動作するように設計されています。 5. 表示オプション: 「マ
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
エキスパート
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Trading Room Indcator
Meshari F M Alkhawaled
インディケータ
Trading Room Indicator is a professional market-structure tool built to give traders a clear, complete trading framework — combining CPR levels, dynamic targets, and trend direction in one clean view. Instead of guessing direction or overloading the chart with indicators, Trading Room Indicator focuses on what actually matters : levels, direction, and potential price expansion. What This Indicator Provides CPR Structure BUY level SELL level Pivot Point (PP) Designed to highlight equilibrium
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
インディケータ
Arrow Micro Scalper は、スキャルピングと短期取引用に設計されたインジケーターで、あらゆるチャートや金融商品 (通貨、仮想通貨、株式、金属) に統合されています。 彼女は仕事で波動分析とトレンド方向フィルターを使用しています。 M1 から H4 までのタイムフレームでの使用が推奨されます。 インジケーターの操作方法。 インジケーターには設定を変更するための 2 つの外部パラメーターが含まれており、残りはデフォルトですでに構成されています。 大きな矢印はトレンド方向の変化を示し、青い矢印は下降トレンドの始まりを、ピンクの矢印は上昇トレンドの始まりを示します。 「 Only trending direction 」パラメータは、内部トレンドを使用するモードを有効または無効にし、独自のトレンドを使用するか、トレンドを使用せずに作業する機会を提供します。また、トレンド矢印とシグナルのみのトレンド矢印の表示を有効または無効にします。 小さなシグナル矢印、インジケーターの最も重要なオブジェクト、ピンクは「買い」トランザクション、青は「売り」トランザクション。 「 Smooth
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
Scorpion 75 MQL5
Eslam Salman
ユーティリティ
# Scorpion 75 - Advanced Adaptive Grid Trading Robot.  ## Product Overview Scorpion 75 is a sophisticated fully automated grid trading Expert Advisor that employs adaptive algorithms to dynamically adjust trading positions based on market conditions. Unlike traditional grid systems, Scorpion 75 features intelligent repositioning, comprehensive risk management, and multiple operational modes to optimize performance across various market environments. ## Key Features ### **Adaptive Grid
Magic Auto TP and SL
Kamel Mokaddes
ユーティリティ
Professional automated trade management utility that instantly sets Take Profit and Stop Loss on all your trades, with advanced Breakeven and Trailing Stop features. Perfect for scalpers and day traders who want hands-free risk management. Key Features: Instant TP/SL placement on all trades (manual or automated) Smart Breakeven system - locks profits automatically Advanced Trailing Stop - follows winning trades dynamically Fully customizable - adjust all parameters to your strategy
BatchLoaderGUIApp
Adebayo Bisiriyu Adewole
ユーティリティ
BatchLoaderGUIApp is a Utility tool that allows TRADERS to efficiently manage their trade with "ONE CLICK" such as "Closing All Positions In Profit or Loss", "Closing A Single or Batch Position In Loss or Profit" and "Modifying Positions". A Mobile Batch option enables a trader Batch Load a single Mobile Execution.. "Experience the ultimate trading efficiency with BatchLoaderGUIApp for MetaTrader - one-click management for opening, closing, and modifying positions, plus mobile batch execution fo
Trading Assistent
Denis Khokhlov
ユーティリティ
Trading Assistent is a multifunctional trading panel that combines all necessary tools for professional trading. The panel provides complete control over positions, in-depth risk analysis, and fast order execution. MAIN FUNCTIONAL BLOCKS Position Management: - Real-time viewing of all open positions - Sorting by symbol, profit, volume, and type - Visual indication of profitable and losing positions - Bulk closing operations - Breakeven function for profit protection Trading Operations: - I
Volume Spread Analyzer pattern and signal
Daniel Damian Palasz
ユーティリティ
This MQL5 indicator detects Volume Spread Analysis (VSA) patterns for BUY/SELL/NEUTRAL signals. Features minimizable GUI showing symbol and patterns. Scans candles from current to 4 bars ago. Patterns BUY/SELL: SellingClimax, StoppingVolume, Shakeout, Test, End of Rising Market, No Demand, Upthrust, Supply Coming In. Part of Trader Menu Info v5 - All in One.
Smart Prop Firm Trader
Fhulufhelo Norman Mamushiana
エキスパート
NOTE: FOR SETTINGS AND TECHNICAL SUPPORT HERE IS OUR SMART MONEY TELEGRAM LINK:  https://t.me/ +g51Apb2W5Ck0ZGFk WHAT IS SMART MONEY EA? Smart Money EA is not just another trading robot. It's a high precision trend following EA that leverages the Smart Money concept, price action, and market momentum to enter trades with exceptional accuracy." It's your all-in-one solution for trading EURUSD, Crude Oil, Nasdaq 100, Germany 40, and even volatility indices, including Step index . STAY INFORMED AN
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
ユーティリティ
TradePad は、手動取引とアルゴリズム取引の両方に使用できるツールです。複数の取引商品での迅速な取引操作とポジション管理のためのシンプルなソリューションを提供します。 注意: アプリケーションは戦略テスターでは動作しません。 デモアカウント用のアプリケーションの試用版とすべてのツールの説明 アプリケーション インターフェイスは高解像度のモニターに適応しており、シンプルで直感的です。快適な作業のために、トレーダーには次のツール セットが提供されます: 取引操作の管理、メイン チャートの期間の切り替え、TradePad 商品の切り替えを行うホット キー マネージャー。 ポジションを開くときや保留中の注文を設定するときに、ドローダウンのリスクを評価し、潜在的な利益を計算するために取引レベルをマークするツール。 複数の取引シンボルを視覚的に監視し、アルゴリズム取引の取引シグナルを受信するための MultiCharts ツール。利便性のために、取引ペアのセットを整理できます。これにより、複数の時間枠で価格を監視し、複数の通貨取引を行うことができます。 履歴の任意の期間の取引統計を表示するた
DYJMobileGamingTradingWinner
Daying Cao
エキスパート
DYJ MOBILE GAMING TRADING WINNER は、さまざまな端末（MOBILE PHONE、WEB、TRADINGVIEW、MT5）を使用して手動で取引し、EAによって自動的に処理されます。 モバイルトレーディングは、EAのさまざまなグリッドモード、頭皮モード、ヘッジアービトラージモード、および独立注文モードを使用して、手動でポジションを開くことができます。 EAは、モバイルオープニングのストップロスを自動的に設定できます。そして、携帯電話を使用して、グリッド、頭皮、ヘッジ注文を開きます。 EAは、完全自動取引を設定したり、自動および携帯電話の手動混合取引を設定したり、独立した携帯電話の手動取引を設定したりできます。 注文の方向が正しければ、TPは市場を離れます。 注文の方向が間違っている場合、EAはそれを敗北から勝ちに変えることができます。 EAはあらゆる外国為替ブローカーやあらゆる種類の取引に適しています。デリバティブブローカー合成口座インデックスと互換性があります EAは預金とレバレッジのサイズを制限しません。アカウントのレバレッジは500以上
Total Trade Manager SL BE TP
Izzet Deniz Erpolat
3 (2)
ユーティリティ
Total trade manager allows you to manage your trade to maximise your profits and minimise your losses. This is an essential for traders that are looking for consistency within their trading.  The features: Partial Stop Loss: This feature allows you to close a partial percentage of your trade once it goes into negative. So if your stop loss is 20 pips, you could close 75% of your trade at 10 pips and let the remainder of the position to continue running. Auto Stop Loss: This means that once you p
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
ユーティリティ
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
Ticks Downloader for MT5
Mounir Cheikh
ユーティリティ
This tool allows you to export Ticks for any financial instrument available in MetaTrader 5. You can download multiple symbols into the same CSV file. You can also schedule the download frequency (every 5 minutes, 60 minutes, etc.). There is no need to open multiple charts to get the latest data—the tool downloads the data directly. The CSV file will be stored in the following folder: \MQL5\Files . How it works Select the symbols to download: Click an item to select or deselect it. Enter the CSV
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
エキスパート
Moving Average Surfer – MT5向け精密トレンドキャプチャ EA Moving Average Surfer は、正確なエントリー判断・効率性・自動リスク管理を求めるトレーダーのために設計された高度なエキスパートアドバイザーです。高速と低速の移動平均線を組み合わせたトレンド分析に加え、市場環境をさらに精査するための複数のフィルターを搭載し、高確率の取引セットアップだけを選び抜くことを目的としています。 RSI フィルターによるモメンタム判定、ATR ベースのストップロス／テイクプロフィット、資金を保護する動的ロット管理など、実践的な安全機能が豊富に組み込まれています。また、長期・短期を問わずあらゆる時間足で稼働でき、スキャルピングからスイングまで幅広い手法に対応します。ユニークなマジックナンバーにより複数チャート同時運用も安全に行えます。 規律ある自動売買と柔軟なカスタマイズ性を両立した Moving Average Surfer は、高確率エントリーを正確に捉えたいトレーダーに最適なソリューションです。
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
ユーティリティ
King Chart – Manual Trading Panel for MetaTrader 5 Overview King Chart is a simple yet powerful manual trading panel built for traders who want speed, precision, and clarity. It enables quick order execution, clear lot control, and real-time account monitoring — all directly on your MT5 chart. Main Features Multi-Lot Trade Execution 3 Buy and 3 Sell buttons for instant execution Each button is tied to a custom lot size field Designed for flexible scaling in or out of trades Position Management
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
ユーティリティ
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
ユーティリティ
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
ユーティリティ
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
ユーティリティ
あなたがメンバーである任意のチャネルから（プライベートおよび制限されたものを含む）シグナルを直接あなたのMT5にコピーします。  このツールは、トレードを管理し監視するために必要な多くの機能を提供しながら、ユーザーを考慮して設計されています。 この製品は使いやすく、視覚的に魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用を開始できます！ ユーザーガイド + デモ  | MT4版 | Discord版 デモを試してみたい場合は、ユーザーガイドにアクセスしてください。 Telegram To MT5 受信機は、ストラテジーテスターで動作しません！ Telegram To MT5の特徴 複数のチャネルから一度にシグナルをコピー プライベートおよび制限されたチャネルからシグナルをコピー BotトークンまたはChat IDは必要ありません   （必要に応じて使用することができます） リスク％または固定ロットを使用して取引 特定のシンボルを除外 すべてのシグナルをコピーするか、コピーするシグナルをカスタマイズするかを選択 すべてのシグナルを認
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
ユーティリティ
EASY Insight AIO – スマートで手間いらずな取引のオールインワンソリューション 概要 数秒で市場全体——FX、ゴールド、暗号資産、指数、さらには株式まで——を、手作業のチャート確認や複雑なセットアップ・インジケーター導入なしにスキャンできたらどうでしょうか？ EASY Insight AIO はAIトレードのための究極のプラグ＆プレイ型エクスポートツールです。市場全体のスナップショットを、クリーンなCSVファイルで一括出力。ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexityなど、さまざまなAIプラットフォームで即座に解析できます。 ウィンドウの切り替えやグラフのごちゃごちゃしたオーバーレイはもう不要。自動エクスポートされる純粋で構造化されたインサイトだけで、無駄なチャート監視に悩まされず、スマートなデータ主導の判断に集中できます。 なぜEASY Insight AIOなのか？ 本当のオールインワン • セットアップ不要、インジケーターのインストール不要、チャートへのオーバーレイ不要。インストールして起動し、エクスポートするだけです。 マルチアセット対
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
ユーティリティ
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
ユーティリティ
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
ユーティリティ
Crypto Charting for MT5 – MetaTrader 5 向け暗号資産チャートツール 概要 Crypto Charting for MT5 は、WebSocket を介して暗号資産の OHLC チャートデータをリアルタイムで提供します。複数の取引所に対応し、MT5 上で履歴データの自動更新が可能です。 機能 WebSocket によるリアルタイムデータ 自動履歴データ更新 接続障害時のスケジュール更新 全ての MT5 時間足に対応 OHLCV データ構成 ストラテジーテスターに対応 自動再接続機能付き 対応取引所 Binance、Bybit、OKX、KuCoin、MEXC、Gate.io、Bitget、XT.com 補足情報 ティックデータおよび板情報には、別製品の Crypto Ticks をご覧ください。 注意事項 DLL を使用していません。VPS に適しています。 Strategy Tester では WebRequest 機能は動作しません。 デモをご希望の場合は、MQL5 のプライベートメッセージでご連絡ください。 Full Documentati
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
ユーティリティ
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
HYT utility
Sergey Batudayev
ユーティリティ
HYT (Help Your Trading) は、主に次の 2 つのテクニックを使用して、損失ポジション を平均化 できるように設計されたツールです。 標準平均化。 トレンドの方向に沿ってポジションをオープンすることでヘッジします。 このツールを使用すると、買いと売りの両方において、異なる方向に開かれた複数のポジションを管理できます。 HYT は、次のポジションのサイズ、注文価格、平均化の方向、指定された利益確定レベルでのポジションのクローズを自動的に計算します。 また、希望する利益確定レベルと初期ロットを指定して、「購入」ボタンと「販売」ボタンを使用してポジションを開くオプションも提供します。 使用を開始する には、ツールをチャートにドラッグし、利益確定レベルを設定して、「平均化を開始」ボタンをクリックするだけです。 初期ポジションが大きすぎない ことを確認し、平均を下げるときにツールによってポジション サイズが拡大されるため、追加費用が発生することを覚悟してください。 HYTは 自動取引 も可能です。自動取引を有効にすると、ツールは指定されたパラメータに従ってポジションを開閉しま
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
ユーティリティ
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
ユーティリティ
Professional Footprint Chart EA - Complete Order Flow Trading Suite DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK WHEN TESTING  See What Market Makers See! The most comprehensive order flow analysis tool for MetaTrader 5. Get institutional-grade volume analysis, real-time DOM, Time & Sales, and intelligent trade signals - all in one powerful EA. 6 Professional Panels - Complete order flow analysis suite Real-Time Tick Data - Live bid/ask volume at every price level Automatic Imbalance Detection - Spot
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
ユーティリティ
Custom Alerts AIO：マルチマーケット監視を一括で実現 — 設定不要ですぐに使えるインテリジェントツール 概要 Custom Alerts AIO は、追加のインジケーター設定が不要で、インストール後すぐに利用できる高機能マーケットスキャナーです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power を内部にすべて統合し、主要なすべての資産クラス（為替、金属、指数、暗号資産）を一括監視できます。MetaTrader の仕様により、株式は個別のシンボルとして追加可能ですが、一般的には利用頻度は低めです。 1. なぜ Custom Alerts AIO を選ぶべきか 追加ライセンス不要 • 必要なすべての Stein Investments インジケーターが内蔵されており、すぐに使用可能です。 • チャートに表示されるグラフィックは省略されており、アラート生成に特化した構成です。 市場を広範囲にカバー • 為替、金属、暗号資産、株価指数に対応（株式は手動追加可能）。 • シンボル名を入力する必要はなく、プロパティで資産クラス
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
ユーティリティ
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please DON'T BUY this product before TESTING  and watching my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
ユーティリティ
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
ユーティリティ
MetaTrader 5用Crypto Ticks – 暗号通貨のリアルタイムティックデータと板情報の統合 概要 Crypto Ticksは、主要な仮想通貨取引所からのリアルタイムティックデータとオーダーブック（板情報）をMetaTrader 5に直接ストリーミングします。スキャルピング、アルゴリズム戦略、ストラテジーテストを必要とするトレーダー向けに設計されています。 対応取引所 Binance：現物（アクティブなチャートに板情報）と先物（複数シンボル対応） KuCoin：現物と先物（チャート板サポート） Bybit：先物およびインバース先物 XT.com：現物と先物 主な機能 WebSocketによるリアルタイムティックデータ Binanceのデータストリーム対応：@trade, @ticker, @bookTicker, @aggTrade 取引所APIを使用したOHLCV履歴の完全更新 オーダーブックの可視化（最良の買値/売値と深さ） 自動再接続で安定性を確保 キャンドル精度向上のためのデータ置換 MT5再起動時に履歴を自動更新 ティックベースのデータを使ったStrategy
Dynamic Fibonacci Grid
Tsvetan Tsvetanov
ユーティリティ
MT5 用 Dynamic Fibonacci Grid Dashboard の最新バージョンを紹介します。 数多くの新機能を搭載したこの新しいダッシュボードは、トレード体験を一新し、市場や価格アクションをまったく新しい視点から見ることができます。複数のタイムフレームと複数のシンボルを同時に分析することで、新たな可能性を発見できます。手動トレードやポジション管理のための使いやすいインターフェース、そしてあらかじめ設定された自動売買戦略を適用するための拡張機能を備えています。さらに、DFGはストラテジーテスター内でトレーディングシミュレーターとして完全に機能し、過去データを使用してさまざまな市場環境を再現できます。ビジュアルモードで手動トレードを練習したり、高速モードで自動売買戦略をテストしたりすることが可能です。 主な特徴 • Dynamic Fibonacci Bands の概念に基づく、複数タイムフレームおよび複数シンボルの高度なテクニカル分析。 リアルタイム市場監視ダッシュボードにより、これまでにない効率性を体験できます。M1、M5、M15、H1 のチャートから得られる複雑な
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (3)
ユーティリティ
Remote Trade Copier is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both local and remote modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version (Only Local) MT5 Version (Only Local) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system,
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
ユーティリティ
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
ユーティリティ
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
FiboPlusMultiTF MT5
Sergey Malysh
5 (1)
ユーティリティ
A ready-made multitimeframe trading system based on automatic plotting and tracking of Fibonacci levels for buying and selling any symbol. Advantages Determines the trend direction based on a complex of 14 indicators ( Cx ), extremums of ZigZag ( Z ), RSI ( R ), Impulse ( I ) Displaying the values of 14 indicators comprising the trend direction ( Cx ) Plotting horizontal levels, support and resistance lines, channels View the plotting option of Fibonacci levels on any timeframe, with the abilit
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
ユーティリティ
Crystal Trade Manager – Advanced MT5 Risk and Trade Control Utility Overview Crystal Trade Manager (CTM) is a professional MetaTrader 5 utility designed for risk management, trade automation, and instant execution control. It provides traders with an integrated system for protecting equity, managing daily drawdowns, controlling lot sizes, and applying automation features such as automatic SL/TP, break-even, and trailing stop. The tool is suitable for manual traders, prop-firm challenge particip
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
ユーティリティ
Live Forex Signals サイト信号での取引用に設計されています   https://live-forex-signals.com/en と https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 パラメータ サイトへのサブスクリプションを持っている場合は、ユーザー名とパスワードlive-forex-signals.com/foresignal.com サブスクリプションがない場合は、フィールドを空のままにします; オープンされているお得な情報へのコメント リスクリスクは、取引のための預金の割合として、リスク=0の場合、値ロットが使用されます 取引のためのロット固定ボリューム UseTakeProfitは、サイトから利益を取る使用します 当サイトからのご利用停止のご案内 F r e c h encysignalupdateinminute顧問のサイトへの訪問頻度を指定します MaximumSpreadForT
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
ユーティリティ
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) — AI Trade Validator for Manual Traders You are the trader. The AI is your second opinion. Intro price valid until 26.12.2025. After that, price updates to 197 USD. DoIt Trade Coach AI is a MetaTrader utility that helps you validate your trade ideas before you enter: you propose direction + Entry/SL/TP, the AI analyzes the setup, explains what’s strong/weak, suggests improvements, and lets you execute directly from the panel. This is NOT an automated trading EA.
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
ユーティリティ
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
ユーティリティ
ATTENTION For a free trial version, visit my website. Manual QUANTUM RiskGuard Management — Your ultimate ally for uncompromising trading. Lot Calculator — Automatic lot size calculation. Quantum — Automatic risk to maximize profits and reduce drawdowns. Automatic Journal — Included and freely downloadable from my website. Automatic Screenshot — Two screenshots: one at entry and one at exit. Partial Profit — Smartly managed partial exits. Smartphone Trading — Place orders from your mobile, mana
Gold instrument scanner MT5
Mei Lan Tang
ユーティリティ
Gold instrument scanner is the chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Gold instrument scanner uses highly sophisticated pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use and intuitive manner. Advanced Price Pattern Scanner will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection any more. Plus you
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
ユーティリティ
MT5用Binance取引ツール 1. 本製品には、Websocketからのライブチャート、ヒストリカルチャート、そしてMT5ターミナルの再起動時に自動更新される機能が搭載されています。これにより、手動操作なしでスムーズにBinance取引を行うことができます。 スポットと先物で取引、ライブチャート、ヒストリカルデータが利用可能です。 チャート機能： 1. Websocket (wss) 経由のライブOHLCチャート 2. APIからの履歴更新 3. MT5を開くたびにチャートの履歴を自動更新 4. M1からMN1まで、すべての時間枠に対応 5. 利用可能なデータ：始値、高値、安値、終値、実出来高、ティック出来高 6. ストラテジーテスターを使用して、暗号資産データでエキスパートアドバイザーのあらゆる戦略をバックテストできます。 チャートと履歴に関する手順： 1. MT5オプションにURLを追加します。 2. 任意のチャートでユーティリティを起動し、モードをLIVEに設定し、取引所（例：Binance Spot）を選択します。初回実行時のみ「シンボルの作成」を「有効」にして、
StarseedFX Smart Trading Tool MT5
Mohamed Elsayed
4.33 (6)
ユーティリティ
What Exactly Is A Smart Trading Tool? Smart Trading Tool   was developed for fast and comfortable trading of the financial markets especially for   ORDER BLOCKS TRADERS .   It provides traders functionalities, such as: A Drawing Tool One-Click Trading Panel Automated Lot Sizes Calculation   based on your risk appetite & Money Management ( Watch this video , how this tool can help manage your risk per trade better!) Built in PRICE LEVELS (Fibonacci, Round Numbers, Daily hi-low, etc) Shows Trading
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
ユーティリティ
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Mirror your MT5 trades into Tradovate in real time—perfect for running your favorite Expert Advisor (EA) on MT5 while executing on prop-firm compliant futures accounts (e.g., Apex, Topstep) that clear via Tradovate. NEW in v2.0: Multi-Symbol Support (Trade Nasdaq, S&P, and Dow from one chart), List-Based Filtering. Click here to read the Full Manual & Setup Guide Key Features Multi-Symbol Control: Manage trades for multiple instruments simultaneously
作者のその他のプロダクト
Sign Tool Hirozo Momentum Analysis
Hiroshi Shiitani
インディケータ
こんな経験、ありませんか？ 矢印サインが出たからエントリーしたのに、すぐに逆行して損切り… 「そろそろ上がりそう」という根拠のない感覚でエントリーしてしまい、含み損を抱えてしまう（ポジポジ病） トレンドが出ているのは分かるのに、どこで入ればいいのか分からず、絶好のチャンスを指をくわえて見ているだけ… 高値掴み、底値売りを繰り返してしまい、資金が少しずつ減っていく… もし、あなたが一つでも当てはまるなら、それはあなたのせいではありません。 市場の**「本物の勢い」 と、一瞬で消える 「ノイズ（ダマシ）」**を見分ける“モノサシ”を持っていなかっただけなのです。 もし、チャート上に** 「市場のエネルギーそのもの」**を数値化し、トレンドの初動から最高潮のポイントまでを、誰の目にも明らかに示す羅針盤 があるとしたら…？ あなたのトレードは、劇的に変わると思いませんか？ その答えが、ここにあります。 **【Hirozo Momentum Analysis】**は、従来のサインツールとは一線を画す、全く新しい発想から生まれた、次世代のインテリジェント・サインツール！ 従来のツールが移動平
Raifuku MTF Divergence
Hiroshi Shiitani
インディケータ
商品名 Raifuku MTF Divergence v5.31 ～マルチタイムフレームダイバージェンスと「来福」ロジックの融合～ キャッチコピー 相場の「歪み」を3つの時間足で完全検知。 「価格」と「オシレーター」の不一致（ダイバージェンス）を独自のATRフィルターで精査し、真の反転ポイントを矢印で射抜く。 【概要】 本インジケーターは、多くのプロトレーダーが愛用する強力な反転シグナル「ダイバージェンス（逆行現象）」を、3つの異なる時間足（MTF）で同時に監視する高機能ツールです。 さらに、開発者Hirozo独自の「来福（Raifuku）ロジック（WPRのEMA平滑化）」をフィルターとして組み合わせることで、ダマシを極限まで排除しました。 【このツールの決定的な強み】 3つの時間足を同時監視（トリプル・モニターシステム） 上位足（例：H1）、中位足（例：M15）、下位足（例：M1）のダイバージェンスを、たった一つのチャート上で同時に監視します。 それぞれの時間足で発生したチャンスを、色違いの矢印（緑/青/水色など）で明確に区別して表示します。 ATR（ボラティリティ）を
Raifuku MTF Divergence Sign tool
Hiroshi Shiitani
インディケータ
商品名 Raifuku MTF Divergence v5.31 ～マルチタイムフレームダイバージェンスと「来福」ロジックの融合～ キャッチコピー 相場の「歪み」を3つの時間足で完全検知。 「価格」と「オシレーター」の不一致（ダイバージェンス）を独自のATRフィルターで精査し、真の反転ポイントを矢印で射抜く。 【概要】 本インジケーターは、多くのプロトレーダーが愛用する強力な反転シグナル「ダイバージェンス（逆行現象）」を、3つの異なる時間足（MTF）で同時に監視する高機能ツールです。 さらに、開発者Hirozo独自の「来福（Raifuku）ロジック（WPRのEMA平滑化）」をフィルターとして組み合わせることで、ダマシを極限まで排除しました。 【このツールの決定的な強み】 3つの時間足を同時監視（トリプル・モニターシステム） 上位足（例：H1）、中位足（例：M15）、下位足（例：M1）のダイバージェンスを、たった一つのチャート上で同時に監視します。 それぞれの時間足で発生したチャンスを、色違いの矢印（緑/青/水色など）で明確に区別して表示します。 ATR（ボラティリティ）を加
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信