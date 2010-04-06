Linha PCM Fimathe

Manual de Instalação e Configuração

Para que você tenha a melhor experiência profissional, siga estes passos simples para preparar o seu terminal:

1. Ativação no Terminal (Ajuste de Segurança)

Antes de começar, precisamos garantir que o MetaTrader permita que você manipule a ferramenta livremente:

  • Pressione Ctrl + O para abrir as Opções.

  • Vá na aba Gráficos.

  • Marque a opção: "Selecionar objetos com um clique do mouse".

  • Isso permitirá que você ajuste a régua de medição de forma instantânea.

2. Visualização de Rótulos (O toque de Mestre)

Para enxergar os nomes "CA", "C1" e "TAKE" ao lado das linhas:

  • Pressione F8 no seu teclado.

  • Vá na aba Geral.

  • Marque a caixa: "Mostrar descrições de objetos".

3. Instalação do Arquivo

  • Arraste o arquivo .ex5 para a pasta MQL5/Indicators .

  • No Navegador do MetaTrader, clique com o botão direito em Indicadores e selecione Atualizar.

  • Arraste o Fimathe Pro Master para o seu gráfico.

🚀 Como Operar com Alta Precisão

  1. A Régua de Medição: Assim que o indicador carregar, uma linha branca (Régua) aparecerá. Arraste as extremidades dela para cobrir exatamente o pavio superior e o pavio inferior das 4 velas que você escolheu como base.

  2. As Projeções: Instantaneamente, as linhas de CA e Ciclo 1 surgirão em azul (ou sua cor preferida).

  3. O Alvo (Take): A linha de TAKE será projetada automaticamente com a expansão total acumulada (CA + C1), mostrando exatamente onde o preço deve chegar para você realizar seu lucro.

  4. Monitoramento: No canto inferior direito, você verá um contador sutil indicando o tamanho exato do seu canal e do seu alvo em pontos.

⚙️ Personalização Total

O trader profissional exige personalização. Nas propriedades do indicador, você pode definir:

  • Cores e Estilos: Escolha se deseja linhas sólidas, tracejadas, finas ou grossas para cada nível.

  • Posicionamento: Ajuste a fonte e a posição do contador de pontos para que ele nunca atrapalhe sua visão do preço.

Domine o mercado com a ferramenta que pensa como você.


Produtos recomendados
SpikeHunter
Franklin Cornelio Perez Colina
Indicadores
Este es un indicador que trabaja en indices BOOM 1000 y su equivalente en Weltrade Gain 1200. Basicamente trabaja en temporalidad de 15 minutos y su objetivo es cazar spikes. Se recomienda la temporalidad de 15 minutos por que genera un poco mas de precision. Se recomienda indices que general altos spikes, como el BOOM 1000. Lo interesante de cazar spikes es que se puede gestionar el riesgo. La configuracion ideal para BOOM 1000 y Gain 1200  es la que esta por defecto.
DM IND Exclusive
Sergio Vidal Prado
Indicadores
Indicador Para Opções Binarias. Indicator for Binary Options Usa dois gales. Instalar em mt5 Esse indicador é para ser usado no tempo de vela de 5 minutos e em M5. Este também funciona em M1, porém é mais eficiente em M5. Só descompactar e copiar os arquivos na pasta de dados do seu MT5. Arquivos indicator na pasta MQL5 - Indicator. Baixe também a Media Movel totalmente gratis: https://www.mql5.com/pt/market/product/50400 Esse Indicador é para a próxima vela. Apareceu a seta, só aguardar a próx
Break of Structure
Rajesh Kumar Nait
Indicadores
As estruturas de mercado são aquelas que, quando quebradas em um período de tempo mais alto, podem ajudar a limpar uma tendência para um trader. 1. Este indicador irá desenhar o ZigZag para apenas 2 últimas estruturas (alta e baixa anterior do ZigZag) e uma nova barra do ZigZag só será formada quando ocorrer a quebra da estrutura 2. Dá notificação de terminal e push sobre quebra de estrutura 3. Aumente e diminua a profundidade do ZigZag das teclas [ e ] para ajustar o balanço 4. Altere as co
GOLDExter
Youcef Seghir
Experts
track record of myfxbook : Faça o backtest em uma conta com spread bruto e você verá resultados impressionantes. Visão Geral do Expert Advisor (EA): Este EA foi projetado especificamente para operar o XAUUSD (ouro contra o dólar americano) , com desempenho ideal no gráfico de 1 hora (H1) e ótima performance secundária no gráfico de 4 horas (H4) . O desempenho foi cuidadosamente ajustado para lidar com a volatilidade e a estrutura únicas do mercado de ouro. Não estamos vendendo um sonho de
Signal Eskiya mt5
Vitalii Zakharuk
Indicadores
Signal Eskiya, in addition to channel lines, reflects entry signals in the form of arrows. Trading strategies using the channel indicator belong to the classic methods of technical analysis, are easy to execute, and therefore available even to beginners. Price ranges work equally well on any trading assets and timeframes, they can be used both independently and with additional confirmation from oscillators and market volumes. American traders say: “Trend is your friend”, which means “Trend is
XAU Gold Trend Expert
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experts
The EA uses a sophisticated "Triple-Filter" logic to identify high-probability entries: Trend Alignment: Uses a Dual EMA (50/200) Crossover system to identify the dominant market direction. It only trades in the direction of the long-term trend. Momentum Filter: Incorporates the Relative Strength Index (RSI) to ensure the price has enough velocity to reach its target, avoiding "flat" or sideways markets. Bar Execution: Operates strictly on New Bar Openings, which filters out market noise and sp
MultiSymbolsWpr Indice x IBOV
Israel Goncalves Moraes De Souza
Indicadores
O Indicador identifica relação do Índice com a soma dos principais ativos, funciona para qualquer mercado do mund o, possui um oscilador WPR com a soma dos principais ativos escolhidos, indicando a antecipação do movimento em relação ao Índice. Características WPR com a soma dos papéis escolhidos - branco WPR do papel atual - vermelho Canal de Tendência O indicador pode indicar movimento de entradas, sendo: cruzamento das linhas cruzamento da linha Multi Symbols no -50 cruzamento entre os canai
FREE
Dynamic SR Levels Pro
Vinutthapon Bumroong
Indicadores
Title: Dynamic SR Levels Pro Short Description: A next-generation, multi-timeframe Support & Resistance indicator that automatically detects, adapts, and invalidates key price zones based on real-time market volatility. Stop guessing, start seeing. Full Description: Tired of manually drawing support and resistance lines that quickly become outdated? Dynamic SR Levels Pro is the ultimate solution for traders who demand precision, adaptability, and a clean, clutter-free chart. This is not just ano
Alphabet AI MT5
Sergei Pomytkin
3.43 (7)
Experts
O Alphabet AI é um consultor que trabalha com a estratégia de reversão à média — ou seja, utiliza a propriedade natural dos mercados de regressar aos seus valores médios após fortes desvios. O algoritmo analisa constantemente o preço atual do ativo, comparando-o com os níveis médios calculados. Quando o preço se desvia significativamente do seu valor médio, o consultor interpreta isso como um sinal de ação: quando o limite superior é excedido, abre posições curtas, esperando uma descida do preç
Double Fractal Entry Bot
Denys Babiak
Experts
Double Fractal Entry Bot trades automatically using fractal breakouts or rebounds. It detects precise entry points, places SL and TP based on market structure, and includes logic to manage risk and avoid false signals. Simple, smart, and powerful. This product is also available for MetaTrader 4 =>  https://www.mql5.com/en/market/product/143609 Double Fractal Entry Bot is an intelligent trading robot based on the proven logic of the Double Fractal Entry indicator. It analyzes price using upper a
Liquidity Map
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Liquidity Map  Overview The Liquidity Map indicator is an advanced visualization tool based on ICT Smart Money Concepts . It automatically identifies daily Buy Zones , Sell Zones , and Liquidity Levels , showing where price is likely to reverse or continue based on institutional order flow. It calculates key levels from the daily session — such as the previous day’s high, low, and midpoint — then derives a premium (sell bias) and discount (buy bias) structure. When price trades into these mapped
Win43 Scalper
Eadvisors Software Inc.
Experts
O novo s43 Scalper para Mini-Índice (WIN-IND) faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando pequenas variações do mercado, utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis, confira:      Após a instalação adicione no gráfico dos instrumentos win para visualizar os resultados no backteste. Recomendamos o timeframe de 1min.
SMC Workflow Auto EA
Choawana Malaikitsanachalee
Experts
English – Product Description (V1.42) SMC Workflow Auto EA — SR / OB / FVG with BOS–CHOCH Confirmation Smart-Money-Concepts Expert Advisor that trades only when a clean SMC setup appears: Order-Block retest after Break of Structure (BOS / CHOCH) confirmation, with optional SR and Fair Value Gap (FVG) confluence. The EA uses pending limit orders, fixed SL/TP or RR-based exits, step-lock trailing and strict risk-controls designed to pass broker validation. What it does Detects swing structure usi
FREE
Midpoint Bands
Emanuel Cavalcante Amorim Filho
Indicadores
Midpoint Bands é um indicador   do tipo canal que plota duas linhas no gráfico - uma banda superior e uma banda inferior, indicando possíveis níveis de reversão. Este é um dos indicadores usados no   Sapphire Strat Maker - EA Builder. Sapphire Strat Maker - EA Builder:  https://www.mql5.com/en/market/product/113907 As bandas são simples e calculadas da seguinte forma: Banda superior   = (HighestHigh[N-Periods] + LowestHigh[N-Periods])/2  Banda inferior  = (LowestLow[N-Periods] + HighestLow[N
FREE
FuTuRe 02 Phi Cubic Fractals Pack2
Claudio De Carvalho Aguiar
Indicadores
PACK 2 do Phi Cubic Fractals com opção para extender os indicadores no FUTURO, para o lado direito do gráfico Este produto contem os indicadores do   PACK 2 (ROC full / SAINT 8 / SAINT 17 / SAINT 34 / SAINT 72 ) + MODO FUTURO Phi ROC - indicador do tipo oscilador, semelhante ao MIMAROC, que é capaz de mostrar a direção e a força do mercado, bem como determinar o ponto de entrada ótimo; Phi SAINT - indicador do tipo oscilador, semelhante ao SANTO do Phicube, que é capaz de mostrar a direção e a
Rule Plotter Expert
Francisco Gomes Da Silva
5 (3)
Experts
Este Expert Advisor foi projetado para testar e executar suas estratégias criadas dentro do indicador Rule Plotter . Como utilizar: Faça o download gratuito aqui mesmo no site do indicador Rule Plotter - ferramenta para criação de tradesystem sem saber programação . Em seguida, desenvolva suas estratégias do indicador Rule Plotter. Por fim, execute suas estratégias criadas usando este Expert Advisor. Parâmetros: Strategy O tradesystem criado dentro do indicador Rule Plotter. Lot: Volume negociad
B4S Adaptive YAxis Scaling
Henry Waribu Macharia
Indicadores
Product Description: Adaptive Y-Axis Scaling is a powerful MT5 indicator designed to enhance your trading experience by providing precise control over the Y-axis (price) scaling of your charts. This innovative tool allows you to customize the price scaling by specifying the number of pips from the visible chart's highs and lows. The calculated price range from this input is then used to set the maximum and minimum prices for the open chart, ensuring an optimized and comprehensive view of market
FREE
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Experts
Negociação automática e manual Um sistema comercial pronto baseado nas  ondas de Elliott e níveis de Fibonacci . Simples e de fácil acesso Exibição de marcação das ondas de Elliott (opção geral ou alternativa) em um gráfico Construção dos níveis horizontais, linhas de apoio e resistência, canal Sobreposição dos níveis de Fibonacci para as ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (no ecrã, E-Mail, Push notificações) painel visual para abertura de ordens para negociação manual painel visual para configu
Candle com Fibonacci
Fernando Sanches
Indicadores
Traça automaticamente a 'Proporção Áurea de Fibonacci’ entre a Máxima e Mínima do Dia anterior... ...As máximas e Mínimas são ótimas zonas de Suporte e Resistência. Os rompimentos dos níveis de Fibonacci, são pontos chave para entradas e saídas das operações. Linhas de cor Rosa, indicam que o Candle do dia anterior fechou de baixa. Linhas de cor Azul, indicam que o Candle do dia anterior fechou de alta.
Cit VWAP Continuo
Mauricio Bornancin Cit
Indicadores
Apresentação:  - O Indicador "VWAP Contínua" da CIT Group é um indicador especializado na bolsa brasileira (B3). Objetivo:  - Especificamente desenvolvido para o perfil de pessoas que operam IntraDay. Funcionamento:  - Calculado com base nos trades realizados durante o pregão, sendo atualizado a cada 1 segundo, tendo maior precisão dos preços Funcionalidades:  - Entrega de até 5 VWAPs simultâneas, onde as 4 primeiras são configuráveis, e a última é fixa sendo a diária  - Opção para visualizar di
Stochastics crossover scanner MT5
Jan Flodin
Indicadores
Este indicador de quadro de tempo múltiplo e símbolo múltiplo identifica quando a linha de sinal estocástica cruza a linha principal estocástica. Como alternativa, também pode alertar quando o estocástico está saindo (sem linha de sinal cruzando a linha principal) de uma área de sobrecompra/sobrevenda. Como bônus, ele também pode procurar bandas de Bollinger e cruzamentos de sobrecompra/sobrevenda do RSI. Combinado com suas próprias regras e técnicas, este indicador permitirá que você crie (ou a
Moving Pivot Average Fibonacci MT5
Daifallah Alamri
Indicadores
Moving pivot Average Fibonacci The  indicator compares the selected period with its counterpart from the previous period. The indicator determines the moving Fibonacci levels for the day or any time interval to assess the price movement range from the time average. The indicator helps predict the expected high or low for the day based on historical time data. The pivot line can be considered an average trend line and use it in a variety of trading strategies. If you have any question about the
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Smart Pivot Points
Alexandr Saprykin
Indicadores
Smart Pivot Points para MetaTrader 5 — Níveis Claros para Negociações Inteligentes O Smart Pivot Points é um indicador profissional para o MetaTrader 5 que calcula e exibe automaticamente um conjunto completo de níveis de negociação chave no gráfico. Transforma o caos da ação do preço num mapa estruturado e claro, destacando zonas de suporte, resistência, equilíbrio de preços e potenciais alvos. Concebida para traders que valorizam a clareza, a ferramenta funciona em qualquer mercado: Forex, cr
ReSu mt5
Daniel Opoku
Indicadores
The Wamek Support and Resistant (WSR) Indicator is a remarkable tool that stands out in the world of technical analysis. It sets itself apart by cleverly combining price action and leading indicators to delineate support and resistance levels with a high degree of accuracy. Its unique feature is its adaptability; users can fine-tune the indicator by adjusting input parameters, enabling them to create customized support and resistance levels that suit their trading strategies. Notably, one of WSR
Zigzag X Fibo
Ian David Emmanuel Bello
Indicadores
The ZigZag indicator's main objective is to highlight significant price movements by filtering out minor price fluctuations. It enables the visualization of trends by eliminating market "noise," which can assist traders in making more informed decisions. Adding the Fibonacci indicator, which is a powerful tool for identifying potential support and resistance levels in financial markets.
HenGann
Ehsan Kariminasab
Experts
Hengann Sq, using artificial intelligence, mathematical algorithms, Fibonacci, 9 Gann and Fibonacci square strategy, which enables us to have win rate of 200% profit per month. Initial investment for minimum capital of $100 to $1000, you be able to adjust the volume, date, hour, day and profit limit. adjustable profit limit in both buy and sell positions. Able to place orders in all time frames from 5 minutes to a week. further adjustment enables you to open the position according your desir
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Experts
GONADRI EA: Take control of your trades with intelligence. If you want free gonadri contact me dm set file:  c ontact me via dm If you have any questions, you can ask me privately. IT IS EXCLUSIVELY FOR BROKERS WITH 2 DECIMALS IN GOLD AND SPREAD LESS THAN 10, FOR EXAMPLE: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW AND SIMILAR Always use it on GOLD, but you can try to make it work on other pairs; for example, in FTMO it works very well on GER40. Timeframe: M5 Minimum recommended deposit: 5.000 at
CypherNexus
Casey Nkalubo
Indicadores
Cypher Pattern Detector A tool for automatic detection of Cypher harmonic patterns (XABCD) in financial charts. Overview The Cypher Pattern Detector identifies both bullish and bearish Cypher harmonic patterns in real time. It applies Fibonacci ratio validation and a quality scoring system to highlight patterns that closely match the defined structure. This helps traders observe and analyze potential market structures more consistently, without the need for manual drawing. Main Features Pattern
FREE
Haven Market Structure PRO
Maksim Tarutin
4 (2)
Indicadores
Haven Market Structure PRO - Seu Analista de Mercado Profissional Apresentando  Haven Market Structure PRO  – este não é apenas um indicador, mas um sistema completo para automatizar a análise do movimento de preços, baseado nos conceitos-chave de Price Action e Smart Money. Esta versão PRO foi criada para traders que desejam ter o máximo controle sobre o gráfico и ver uma imagem completa do mercado. Outros produtos ->  AQUI Entender a estrutura do mercado é a base para um trading lucrativo. O
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtenha o AUX GRATUITO e suporte EA  Download direto — Clique aqui [ D.I.C.E ] O DICE Indicator Divergence in Chaos Environment é uma ferramenta MT5 especializada criada para traders que aplicam a Teoria das Ondas de Elliott dentro das técnicas de Trading Chaos. Identifica divergências ocultas e regulares na ação do preço, sincronizadas com o ambiente de mercado caótico descrito por Bill Williams. Principais recursos Divergência alinhada com Ondas de Elliott: detecta divergências altistas e bai
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicadores
Swing Trading é o primeiro indicador projetado para detectar oscilações na direção da tendência e possíveis oscilações de reversão. Ele usa a abordagem de negociação de linha de base, amplamente descrita na literatura de negociação. O indicador estuda vários vetores de preço e tempo para rastrear a direção da tendência agregada e detecta situações nas quais o mercado está sobrevendido ou sobrecomprado em excesso e pronto para corrigir. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de prob
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299$ para os primeiros 100compradores. O preço final será de 499$ . A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: VWA
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicadores
SuperScalp Pro – Sistema avançado de indicador de scalping com múltiplos filtros SuperScalp Pro é um sistema avançado de indicador de scalping que combina o clássico Supertrend com múltiplos filtros inteligentes de confirmação. O indicador opera de forma eficiente em todos os timeframes de M1 a H4 e é especialmente adequado para XAUUSD, BTCUSD e principais pares Forex. Pode ser usado como sistema independente ou integrado de forma flexível a estratégias de trading existentes. O indicador integra
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profissional de sinais de tendência sem repintar / sem atraso com taxa de acerto excepcional | Para MT4 / MT5 Funciona melhor em timeframes mais curtos, como 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos. Principais características: Super Signal – Skyblade Edition é um sistema inteligente de sinais desenvolvido especificamente para operações com tendência. Utiliza uma lógica de filtragem em múltiplas camadas para detectar apenas movimentos direcionais fortes sustenta
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro é um indicator profissional para MetaTrader 5, projetado para auxiliar traders a identificar pontos de entrada e gerenciar risco de forma eficaz. O indicator fornece um conjunto completo de ferramentas de análise incluindo sistema de detecção de sinais, gestão automática de Entry/SL/TP, análise de volume e estatísticas de desempenho em tempo real. Guia do usuário para entender o sistema   |   Guia do usuário para outros idiomas RECURSOS PRINCIPAIS Sistema de detecção
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
O indicador " Dynamic Scalper System MT5 " foi desenvolvido para o método de scalping, operando dentro de ondas de tendência. Testado nos principais pares de moedas e ouro, é possível a compatibilidade com outros instrumentos de negociação. Fornece sinais para a abertura de posições de curto prazo ao longo da tendência, com suporte adicional para o movimento dos preços. O princípio do indicador: As setas grandes determinam a direção da tendência. Um algoritmo para gerar sinais de scalping sob
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast prevê e visualiza o futuro de qualquer mercado com base nas harmonias nos dados de preços. Embora o mercado nem sempre seja previsível, se houver um padrão nos preços, o MetaForecast pode prever o futuro com a maior precisão possível. Em comparação com outros produtos similares, o MetaForecast pode gerar resultados mais precisos ao analisar as tendências do mercado. Parâmetros de entrada Past size (Tamanho do passado) Especifica o número de barras que o MetaForecast usa para criar
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indicadores
Claro, aqui está a tradução para o português: Apresentando o Indicador de Astronomia para   MT4 / MT5 : Seu Companheiro Celestial Definitivo no Trading Você está pronto para elevar sua experiência de trading a alturas celestiais? Não procure mais do que o nosso revolucionário Indicador de Astronomia para MT4. Essa ferramenta inovadora transcende os indicadores de trading tradicionais, aproveitando o poder de algoritmos complexos para fornecer insights astronômicos incomparáveis e cálculos de pre
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indicadores
Disponível para   MT4   e   MT5 . Junte-se ao canal Market Structure Patterns para baixar os materiais disponíveis para estudos e informações adicionais. Postagens relacionadas: Market Structure Patterns - Introduction Garanta agora com 50% de desconto | Preço anterior US$ 90 | Oferta válida até 31 de dezembro | Uma grande atualização está chegando em breve, e o preço original será ajustado. Market Structure Patterns   é um indicador baseado em   smart money concepts   que apresenta elementos
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este é sem dúvida o indicador de reconhecimento automático de formação de preço harmônico mais completo que você pode encontrar para a MetaTrader Platform. Ele detecta 19 padrões diferentes, leva as projeções de Fibonacci tão a sério quanto você, exibe a Zona de Reversão Potencial (PRZ) e encontra níveis adequados de stop loss e take-profit. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Detecta 19 formações harmônicas de preços diferentes Traça
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
De forma simples, você pode começar a operar quando o movimento dos números brancos — conhecidos como "pips" — começar a aparecer ao lado do candle atual. Os "pips" brancos indicam que uma operação de compra ou venda está ativa e se movendo na direção correta, conforme indicado pela cor branca. Quando o movimento dos pips brancos para e se transforma em uma cor verde estática, isso sinaliza o fim do momento atual. A cor verde dos números representa o lucro total obtido em "pips", independenteme
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário