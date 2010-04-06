Linha PCM Fimathe
- 지표
- Anderson Maicon De Vargas Odorcik
- 버전: 23.0
- 활성화: 5
Manual de Instalação e Configuração
Para que você tenha a melhor experiência profissional, siga estes passos simples para preparar o seu terminal:
1. Ativação no Terminal (Ajuste de Segurança)
Antes de começar, precisamos garantir que o MetaTrader permita que você manipule a ferramenta livremente:
-
Pressione Ctrl + O para abrir as Opções.
-
Vá na aba Gráficos.
-
Marque a opção: "Selecionar objetos com um clique do mouse".
-
Isso permitirá que você ajuste a régua de medição de forma instantânea.
2. Visualização de Rótulos (O toque de Mestre)
Para enxergar os nomes "CA", "C1" e "TAKE" ao lado das linhas:
-
Pressione F8 no seu teclado.
-
Vá na aba Geral.
-
Marque a caixa: "Mostrar descrições de objetos".
3. Instalação do Arquivo
-
Arraste o arquivo .ex5 para a pasta MQL5/Indicators .
-
No Navegador do MetaTrader, clique com o botão direito em Indicadores e selecione Atualizar.
-
Arraste o Fimathe Pro Master para o seu gráfico.
🚀 Como Operar com Alta Precisão
-
A Régua de Medição: Assim que o indicador carregar, uma linha branca (Régua) aparecerá. Arraste as extremidades dela para cobrir exatamente o pavio superior e o pavio inferior das 4 velas que você escolheu como base.
-
As Projeções: Instantaneamente, as linhas de CA e Ciclo 1 surgirão em azul (ou sua cor preferida).
-
O Alvo (Take): A linha de TAKE será projetada automaticamente com a expansão total acumulada (CA + C1), mostrando exatamente onde o preço deve chegar para você realizar seu lucro.
-
Monitoramento: No canto inferior direito, você verá um contador sutil indicando o tamanho exato do seu canal e do seu alvo em pontos.
⚙️ Personalização Total
O trader profissional exige personalização. Nas propriedades do indicador, você pode definir:
-
Cores e Estilos: Escolha se deseja linhas sólidas, tracejadas, finas ou grossas para cada nível.
-
Posicionamento: Ajuste a fonte e a posição do contador de pontos para que ele nunca atrapalhe sua visão do preço.
Domine o mercado com a ferramenta que pensa como você.