IBI Intermarket ZScore
- Indicadores
- Fernando Augusto Poltronieri
- Versão: 1.0
- Ativações: 20
IBI Intermarket (Z-Score)
IBI Intermarket (Z-Score) mede a força relativa do ativo do gráfico comparando com um símbolo líder (ou uma lista de drivers) que podem ter relação direta ou inversa.
Ele mostra essa diferença em Z-Score, facilitando a leitura em qualquer ativo e período.
Qual problema ele resolve?
Comparar ativos só pelo preço é difícil, porque cada um tem volatilidade diferente. O IBI padroniza essa comparação e destaca quando o ativo está mais forte ou mais fraco que o líder ou drivers.
Como funciona (4 passos)
-
Retornos Logarítmicos
Calcula retornos logarítmicos para:
-
o ativo do gráfico, e
-
o símbolo líder (ou drivers)
-
-
Spread (Diferença)
Cria a diferença de retorno:
Spread = Retorno(ativo) − Retorno(líder/drivers)
-
Belly Window (Sensibilidade)
Acumula o spread em uma janela curta (Window Belly), formando a série “belly” (deslocamento bruto).
-
Long Window (Normalização)
Converte a série belly em Z-Score usando uma janela maior (Window Long), resultando na linha final do IBI.
Saída: uma única linha Z-Score em janela separada.
Interpretação (simples e prática)
-
IBI > 0 → o ativo está performando melhor que o líder/drivers
-
IBI < 0 → o ativo está performando pior que o líder/drivers
Zonas (padrão)
-
Strong: ±1.8
-
Extreme: ±2.0
Essas zonas são referências para identificar condições relativas esticadas (não é garantia de reversão).
Existe um limite visual (Z clamp) para manter o gráfico legível em casos raros de outliers.
Usos típicos
-
Divergência intermarket: quando o ativo se comporta diferente do líder/drivers
-
Condição esticada relativa: quando o Z-Score chega em zonas strong/extreme
-
Confirmação de fluxo: quando a força relativa sustenta acima/abaixo de zero
Inputs (visão geral)
Core
-
Benchmark/Leader Symbol
Símbolo de referência (ex.: índice, commodity, par FX, proxy de dominância cripto etc.)
-
Default Relationship
-
Direct: relação direta (sem inversão de sinal)
-
Inverse: relação inversa (retorno do líder é invertido)
-
Avançado (opcional): Drivers List
Ative Use Drivers List para substituir o líder único por vários drivers ponderados.
Formato:
SYM:inverse|direct:weight;SYM:inverse|direct:weight
Exemplo:
DXY:inverse:1.0;XAUUSD:direct:0.7;US10Y:inverse:0.5
Isso permite modelar o ativo contra uma cesta intermarket personalizada.
Windows
-
Window Belly → sensibilidade (acumulação curta)
-
Window Long → normalização do Z-Score (estabilidade)
Visual
-
casas decimais, níveis strong/extreme, clamp do Z
Observações / Requisitos
-
Funciona em qualquer timeframe e ativo desde que os símbolos líder/drivers existam na lista do seu broker no MT5.
-
Usa barras sincronizadas por tempo (alinhamento intermarket por horário da barra) para manter a comparação consistente.
-
Ferramenta de análise. Use sempre com seu próprio gerenciamento de risco.
Prints recomendados (para a página do produto)
-
Visão geral: preço + IBI com os níveis strong/extreme visíveis
-
Exemplo de divergência: momento claro de diferença entre preço e IBI
-
Exemplo de extreme: IBI atingindo ±2.0 e o comportamento do mercado
-
Janela de inputs: parâmetros em inglês e o formato da drivers list
Desenvolvido por Fernando Augusto Poltronieri