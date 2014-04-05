IBI Intermarket ZScore

IBI Intermarket (Z-Score)

IBI Intermarket (Z-Score) mede a força relativa do ativo do gráfico comparando com um símbolo líder (ou uma lista de drivers) que podem ter relação direta ou inversa.

Ele mostra essa diferença em Z-Score, facilitando a leitura em qualquer ativo e período.

Qual problema ele resolve?

Comparar ativos só pelo preço é difícil, porque cada um tem volatilidade diferente. O IBI padroniza essa comparação e destaca quando o ativo está mais forte ou mais fraco que o líder ou drivers.

Como funciona (4 passos)

Retornos Logarítmicos

Calcula retornos logarítmicos para: o ativo do gráfico, e

o símbolo líder (ou drivers) Spread (Diferença)

Cria a diferença de retorno:

Spread = Retorno(ativo) − Retorno(líder/drivers) Belly Window (Sensibilidade)

Acumula o spread em uma janela curta (Window Belly), formando a série “belly” (deslocamento bruto). Long Window (Normalização)

Converte a série belly em Z-Score usando uma janela maior (Window Long), resultando na linha final do IBI.

Saída: uma única linha Z-Score em janela separada.

Interpretação (simples e prática)

IBI > 0 → o ativo está performando melhor que o líder/drivers

IBI < 0 → o ativo está performando pior que o líder/drivers

Zonas (padrão)

Strong: ±1.8

Extreme: ±2.0

Essas zonas são referências para identificar condições relativas esticadas (não é garantia de reversão).

Existe um limite visual (Z clamp) para manter o gráfico legível em casos raros de outliers.

Usos típicos

Divergência intermarket: quando o ativo se comporta diferente do líder/drivers

Condição esticada relativa: quando o Z-Score chega em zonas strong/extreme

Confirmação de fluxo: quando a força relativa sustenta acima/abaixo de zero

Inputs (visão geral)

Core

Benchmark/Leader Symbol

Símbolo de referência (ex.: índice, commodity, par FX, proxy de dominância cripto etc.)

Default Relationship Direct : relação direta (sem inversão de sinal) Inverse : relação inversa (retorno do líder é invertido)



Avançado (opcional): Drivers List

Ative Use Drivers List para substituir o líder único por vários drivers ponderados.

Formato:

SYM:inverse|direct:weight;SYM:inverse|direct:weight

Exemplo:

DXY:inverse:1.0;XAUUSD:direct:0.7;US10Y:inverse:0.5

Isso permite modelar o ativo contra uma cesta intermarket personalizada.

Windows

Window Belly → sensibilidade (acumulação curta)

Window Long → normalização do Z-Score (estabilidade)

Visual

casas decimais, níveis strong/extreme, clamp do Z

Observações / Requisitos

Funciona em qualquer timeframe e ativo desde que os símbolos líder/drivers existam na lista do seu broker no MT5.

Usa barras sincronizadas por tempo (alinhamento intermarket por horário da barra) para manter a comparação consistente.

Ferramenta de análise. Use sempre com seu próprio gerenciamento de risco.

Prints recomendados (para a página do produto)

Visão geral: preço + IBI com os níveis strong/extreme visíveis Exemplo de divergência: momento claro de diferença entre preço e IBI Exemplo de extreme: IBI atingindo ±2.0 e o comportamento do mercado Janela de inputs: parâmetros em inglês e o formato da drivers list

Desenvolvido por Fernando Augusto Poltronieri