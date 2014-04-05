IBI Intermarket ZScore

IBI Intermarket (Z-Score)

IBI Intermarket (Z-Score) mede a força relativa do ativo do gráfico comparando com um símbolo líder (ou uma lista de drivers) que podem ter relação direta ou inversa.
Ele mostra essa diferença em Z-Score, facilitando a leitura em qualquer ativo e período.

Qual problema ele resolve?
Comparar ativos só pelo preço é difícil, porque cada um tem volatilidade diferente. O IBI padroniza essa comparação e destaca quando o ativo está mais forte ou mais fraco que o líder ou drivers.

Como funciona (4 passos)

  1. Retornos Logarítmicos
    Calcula retornos logarítmicos para:

    • o ativo do gráfico, e

    • o símbolo líder (ou drivers)

  2. Spread (Diferença)
    Cria a diferença de retorno:
    Spread = Retorno(ativo) − Retorno(líder/drivers)

  3. Belly Window (Sensibilidade)
    Acumula o spread em uma janela curta (Window Belly), formando a série “belly” (deslocamento bruto).

  4. Long Window (Normalização)
    Converte a série belly em Z-Score usando uma janela maior (Window Long), resultando na linha final do IBI.

Saída: uma única linha Z-Score em janela separada.

Interpretação (simples e prática)

  • IBI > 0 → o ativo está performando melhor que o líder/drivers

  • IBI < 0 → o ativo está performando pior que o líder/drivers

Zonas (padrão)

  • Strong: ±1.8

  • Extreme: ±2.0

Essas zonas são referências para identificar condições relativas esticadas (não é garantia de reversão).
Existe um limite visual (Z clamp) para manter o gráfico legível em casos raros de outliers.

Usos típicos

  • Divergência intermarket: quando o ativo se comporta diferente do líder/drivers

  • Condição esticada relativa: quando o Z-Score chega em zonas strong/extreme

  • Confirmação de fluxo: quando a força relativa sustenta acima/abaixo de zero

Inputs (visão geral)

Core

  • Benchmark/Leader Symbol
    Símbolo de referência (ex.: índice, commodity, par FX, proxy de dominância cripto etc.)

  • Default Relationship

    • Direct: relação direta (sem inversão de sinal)

    • Inverse: relação inversa (retorno do líder é invertido)

Avançado (opcional): Drivers List

Ative Use Drivers List para substituir o líder único por vários drivers ponderados.

Formato:
SYM:inverse|direct:weight;SYM:inverse|direct:weight

Exemplo:
DXY:inverse:1.0;XAUUSD:direct:0.7;US10Y:inverse:0.5

Isso permite modelar o ativo contra uma cesta intermarket personalizada.

Windows

  • Window Belly → sensibilidade (acumulação curta)

  • Window Long → normalização do Z-Score (estabilidade)

Visual

  • casas decimais, níveis strong/extreme, clamp do Z

Observações / Requisitos

  • Funciona em qualquer timeframe e ativo desde que os símbolos líder/drivers existam na lista do seu broker no MT5.

  • Usa barras sincronizadas por tempo (alinhamento intermarket por horário da barra) para manter a comparação consistente.

  • Ferramenta de análise. Use sempre com seu próprio gerenciamento de risco.

Prints recomendados (para a página do produto)

  1. Visão geral: preço + IBI com os níveis strong/extreme visíveis

  2. Exemplo de divergência: momento claro de diferença entre preço e IBI

  3. Exemplo de extreme: IBI atingindo ±2.0 e o comportamento do mercado

  4. Janela de inputs: parâmetros em inglês e o formato da drivers list

Desenvolvido por Fernando Augusto Poltronieri


