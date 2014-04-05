IBI Intermarket ZScore

IBI Intermarket (Z-Score)

IBI Intermarket (Z-Score) 通过将当前图表品种与基准/领导品种（或驱动因子列表）进行对比来衡量其相对强弱，这些对比关系可以是正相关或负相关（反向）
它以 Z-Score 的形式展示差异，便于在任何品种与周期上阅读和对比。

它解决什么问题？
仅用价格来比较不同市场很困难，因为每个品种的波动性不同。IBI 将比较标准化，并突出显示当前品种相对领导品种或驱动因子是更强还是更弱

工作原理（4步）

  1. 对数收益
    计算：

    • 当前品种的对数收益，以及

    • 基准/领导品种（或驱动因子）的对数收益

  2. Spread（差值）
    构建收益差：
    Spread = Return(symbol) − Return(leader/drivers)

  3. Belly Window（敏感度）
    在短窗口（Window Belly）内对 Spread 进行累积，形成 “belly” 原始位移序列。

  4. Long Window（标准化）
    使用长窗口（Window Long）将 belly 序列转换为 Z-Score，得到最终 IBI 线。

输出： 在独立窗口显示一条 Z-Score 曲线。

解读（简单实用）

  • IBI > 0 → 当前品种相对领导品种/驱动因子 更强

  • IBI < 0 → 当前品种相对领导品种/驱动因子 更弱

区域（默认）

  • Strong： ±1.8

  • Extreme： ±2.0

这些水平用于识别 相对“过度偏离/拉伸”（不保证必然反转）。
同时提供 Z 值显示限幅（Z clamp），在极端离群情况下保持图表可读性。

常见用途

  • 跨市场背离： 当前品种与领导品种/驱动因子行为不一致

  • 相对过度偏离： Z-Score 进入 strong/extreme 区域

  • 流向确认： 长时间维持在零轴上/下，作为相对强弱参考

参数（概览）

Core

  • Benchmark/Leader Symbol
    参考品种（指数、商品、外汇、加密主导指标等）

  • Default Relationship

    • Direct： 正相关（不反转符号）

    • Inverse： 负相关（反转领导品种收益符号）

Advanced（可选）：Drivers List

开启 Use Drivers List，用多个加权驱动因子替代单一领导品种。

格式：
SYM:inverse|direct:weight;SYM:inverse|direct:weight

示例：
DXY:inverse:1.0;XAUUSD:direct:0.7;US10Y:inverse:0.5

Windows

  • Window Belly → 敏感度

  • Window Long → 标准化稳定性

Visual

  • 小数位、strong/extreme 水平、Z clamp

说明 / 要求

  • 适用于任何品种与周期，前提是你的 MT5 经纪商中 存在基准/驱动因子品种

  • 使用 按K线时间对齐 的方式进行跨市场同步比较。

  • 本指标用于分析，请结合自身风控使用。

推荐截图

  1. 总览： 价格 + IBI（强/极端水平清晰可见）

  2. 背离示例

  3. Extreme 区域示例（±2.0）

  4. 参数窗口（英文参数与 drivers 格式）

开发者：Fernando Augusto Poltronieri


推荐产品
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
指标
市场的成交量曲线指标+一个智能振荡器. 它适用于几乎所有工具-货币对，股票，期货，加密货币，实际交易量和报价。 您可以设置配置文件范围的自动定义，例如，一周或一个月等。，并通过移动边界（两条垂直线红色和蓝色）手动设置范围。 示为直方图。 此级别直方图的宽度有条件地意味着在其上进行的交易数量。 使用"模式水平线颜色"参数，您可以设置自动显示价格可能会击退的最重要交易量水平，而最大颜色参数则分别显示整个设定范围内最大交易量的水平。     智能振荡器显示超买和超卖区域，它分析来自多个指标的信息，并根据处理的数据，以适当的颜色为超买和超卖区域着色。     在Volume every day中，您可以使用Range period参数设置构建配置文件的时间范围，并使用Range count参数设置这些范围的配置文件数量。 例如，Range period=1day，Range count=10表示配置文件将基于一天的周期，即最后十天。 重要的是，切换图表的时间框架不会影响配置文件的构建，这也是该指标的一个额外优势。      该指标非常简单易用，同时尽可能提供信息。 有了这个指标，做市商将
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
MetaTrader 5 的彩色成交量直方图指标 此指标在单独的窗口中以直方图的形式显示市场成交量。每根柱子的颜色根据价格蜡烛的方向自动变化：当收盘价高于开盘价时显示绿色，表示多头力量；当收盘价低于开盘价时显示红色，表示空头主导。通过颜色区分，可以让交易者更清楚地看到价格运动与成交量之间的关系。 主要功能 成交量来源：可选择“Tick 成交量”或“真实成交量”。 可选在成交量直方图上添加一条移动平均线，用于平滑成交量变化趋势。 支持的移动平均类型包括：SMA（简单平均）、EMA（指数平均）、SMMA（平滑平均）、LWMA（线性加权平均）。 用户可以自由设定平均周期。 兼容所有交易品种和时间周期，在 MetaTrader 5 平台上运行稳定。 通过颜色与平均线的结合，帮助分析成交量背后的动能变化，从而辅助判断价格反转或趋势延续。
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
指标
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
指标
本指标可以让您享受两个最流行的产品来分析在感兴趣的价位的请求量和市场成交量: 真实市场深度图表 真实报价足迹成交量图表 本产品结合两个指标的效力，并以单个文件提供。 反危机出售。今日低价。赶紧! 真实的 COMBO 市场深度功能和报价成交量图表，完全等同于原始指标。您将享受这两款产品结合为单一超级指标的力量！下面是您将得到的功能： 真实市场深度图表 股民专用工具现已在 MetaTrader 5 上可用。 真实市场深度图表 指标在图表上以直方条的形式显示可视化的市场深度，并在实时模式下刷新。 利用 真实市场深度图表 指标您可以正确评估市场请求并从图表上看到大的市场。这可以 100% 的精确剥头皮和设置持仓止损。 指标以两种相应颜色的水平直方条形式显示买和卖的请求 (买-卖)。价格图表上给定级别的显示条和它们的长度与请求的交易量相应。此外, 它指示买卖请求的最大交易量。 此指标显示买卖请求总数量作为堆积面积图。这可以评估当经过下一价位时将会执行的请求总量。买卖请求总数量也显示在图表上。 省缺, 指标显示在图表背景上, 且它不会干扰任何其它指标。当使用指标交易时, 建议使用实际交易量。 本
ICT Fair Value Gap Indicator
David Muriithi
4.67 (9)
指标
An ICT fair value gap is a trading concept that identifies market imbalances based on a three-candle sequence. The middle candle has a large body while the adjacent candles have upper and lower wicks that do not overlap with the middle candle. This formation suggests that there is an imbalance where buying and selling powers are not equal. Settings Minimum size of FVG (pips) -> FVGs less than the indicated pips will be not be drawn Show touched FVGs Normal FVG color -> color of FVG that hasn't
FREE
MR Volume Profile Rectangles 5
Sergey Khramchenkov
指标
A "Volume Profile" is an advanced charting indicator that displays total volume traded at every price level over a user specified time period. The main components of the volume profile are POC ( Point Of Control - the price level, at which the maximum number of contracts were executed during a selected period), VAH ( Value Area High - the highest price in the Value Area) and VAL ( Value Area Low - the lowest price in the Value Area). When we settled on the original indicator, we spent a lot of
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
指标
该指标建立当前报价，可以与历史报价进行比较，并在此基础上进行价格走势预测。指示器有一个文本字段，用于快速导航到所需日期。 选项： 符号 - 选择指标将显示的符号； SymbolPeriod - 选择指标从中获取数据的时段； IndicatorColor - 指示器颜色； HorisontalShift - 由指标绘制的报价移动指定的柱数； Inverse - true 反转引号，false - 原始视图； ChartVerticalShiftStep - 图表垂直移动（键盘上的向上/向下箭头）； 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
指标
VR 网格指示器 设计 用于创建具有用户定义设置的图形网格。与 标准网格 不同，VR 网格用于构建 圆形关卡 。根据用户的选择，轮次级别之间的步长可以是任意的。此外，与其他指标和实用程序不同，即使时间段发生变化或终端重新启动，VR Grid 也能保持网格的位置 。 设置、设置文件、演示版本、说明、问题解决，可以从以下位置获取 [博客] 您可以在以下位置阅读或撰写评论 [关联] 版本为 [MetaTrader 4] 垂直级别 基于实际时间间隔并 忽略缺失 或不存在的周期。因此，级别之间的步长严格对应于用户选择的值。 使用 VR 网格指标时，交易者 可以更改任何级别的垂直线和水平线的样式 、颜色和粗细。这使您可以控制金融工具的 回合水平 。 整数位是 以两个或多个零结尾 的价格（例如：1.23500、5.65900、1923.200）。人们相信，这样的水平 经常充当 作为支撑或阻力的强点。 Horizontal line settings Horizontal line step Horizontal line color Horizontal line style Horizonta
FREE
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
指标
Was: $299  Now: $99  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings a
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
指标
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
指标
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Daily Volume Profile
Giga Aptsiauri
指标
Daily Volume Profile (Multi-Day) for MT5 This indicator provides a clean, fast and highly optimized Daily Volume Profile for the last N days , updated automatically every minute without flickering or chart lag. It draws full market structure: POC, VAH, VAL, Value Area, Day High/Low, Volume Distribution Buckets , and adapts dynamically to any timeframe using built-in shifting logic. Key Features: Volume Profile for the last N days (configurable) True daily POC, VAH, VAL with automatic labels
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
指标
Advanced Volume Profile Analysis Tool for MetaTrader 5 The Kecia Volume Profile Order Finder provides traders with volume profile analysis capabilities. This MT5 indicator combines volume profile visualization with statistical calculations to help identify potential trading opportunities and suggests entry, stop loss, and take profit levels based on market structure. Market Profile Visualization Transform your chart with customizable volume profile visualizations: Multiple visualization options
Market Volume Profile Modes
Zhen Yu Zheng
指标
Overview Market Volume Profile Modes is a powerful MT5 volume distribution indicator that integrates multiple Volume Profile variants. Users can switch between different analysis modes through a simple menu selection. This indicator helps traders identify key price levels, support and resistance zones, and market volume distribution. Core Concepts • POC (Point of Control): The price level with the highest volume concentration, representing the market's accepted "fair value" area • VAH (Value A
Buyer Seller Balance Analyzer
Oleksandr Sheyko
指标
Buyer Seller Balance Analyzer 提供跨多个时间框架的买方与卖方力量的全面概览。 主要组件: 买方/卖方平衡表 显示买方与卖方的比例 覆盖从 M1 到 MN1 的时间框架 颜色区分（绿色 = 买方，红色 = 卖方） 关键指标: Buyers (%) – 买方百分比 Sellers (%) – 卖方百分比 ️ Balance – 买方与卖方的差值 Strength – 趋势强度 (STRONG/MEDIUM/WEAK) Volume – 交易量指示 (HIGH/normal) 附加功能: 移动平均线 (8, 21, 50, 100, 200) 当前价格水平线 高交易量高亮显示 信号解读: 强趋势: Balance 显著为正（强绿色） → 强劲上升趋势 Balance 显著为负（强红色） → 强劲下降趋势 反转: Balance 的突然变化可能预示趋势反转 趋势强度减弱 (STRONG → MEDIUM/WEAK) 可能先于趋势变化 盘整: B
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
指标
Delta + CVD & CVD Candles Order-flow indicator combining Delta (Ask–Bid), Cumulative Volume Delta (CVD), and a unique CVD-based synthetic candle system. Shows buy/sell pressure, volume aggressiveness, and momentum shifts with optional Delta histogram, CVD line, and CVD+Delta combined candles. Useful for scalping, intraday trading, divergence detection, and understanding buyer/seller dominance. Overview The Delta + CVD & CVD Candles Indicator combines multiple order-flow tools into one clean
VolumeDeltaBars
Stanislav Korotky
指标
This indicator is a conventional analytical tool for tick volumes changes. It calculates tick volumes for buys and sells separately, and their delta on every bar, and displays volumes by price clusters (cells) within a specified bar (usually the latest one). The algorithm used internally is the same as in the indicator VolumeDeltaMT5 , but results are shown as cumulative volume delta bars (candlesticks). Analogous indicator for MetaTrader 4 exists - CumulativeDeltaBars . This is a limited substi
Bar Size Pro
Makarii Gubaydullin
指标
计算每个时间框架上的价格变化：浮动或最近关闭的柱。 多功能工具 ：66+ 功能，包括此工具  |   如有任何问题，请联系我   |    MT4 版本 您可以选择计算的   偏移   柱： 浮动（当前）柱; 最近关闭（前一个）柱; 价格值的类型   可以通过顶部行上的蓝色开关选择： 点数（Pips）; 市场点数; 百分比值 (%); 价格值; 计算柱尺寸的方法   可以通过蓝色按钮选择： 实体 ：(开盘 - 收盘) 价格; 影线 ：(最高 - 最低) 价格; 该工具显示在图表上的 单独窗口   ： 窗口可以拖动到图表上的任何位置：随意拖动; 界面可以通过 " ^ " 按钮最小化; 在指标设置中，您可以配置： 深色 / 浅色界面主题; 界面尺寸乘数; 字体大小和样式; 程序文件应放置在 " Indicators " 目录中。 ...
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
指标
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
指标
Introducing PivotWave – your ultimate trading companion that redefines precision and market analysis. Designed with traders in mind, PivotWave is more than just an indicator; it’s a powerful tool that captures the pulse of the market, identifying key turning points and trends with pinpoint accuracy. PivotWave leverages advanced algorithms to provide clear visual signals for optimal entry and exit points, making it easier for traders to navigate volatile market conditions. Whether you are a begin
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
指标
指标技术说明 – Delta Profile for MetaTrader 5 Delta Profile 是为 MetaTrader 5 开发的一款指标，用于在指定的 K 线区间内对成交量流进行详细分析。它能够在不同的价格水平上对正向成交量（与上涨相关）和负向成交量（与下跌相关）的不平衡进行结构化和可视化展示。最终，用户可以清晰地识别图表中成交最为集中的区域，以及真实的市场不平衡形成的位置。 以下是该指标的主要技术特征与参数说明。 核心概念 指标会识别 价格水平 ，并将其分类为正向成交量、负向成交量，以及净 Delta（正负成交量的差值）。 每个价格水平会在图表中以 水平条形 显示，帮助用户直观观察市场活跃区和不平衡区域。 用户可自由控制 分析的 K 线数量 、 价格精度（小数位数） 、 显示的最大水平数量 以及 可视化样式 。 主要功能 价格水平映射 ：根据设定的精度对价格进行四舍五入，并累计对应 K 线的成交量。 净 Delta 计算 ：显示正负成交量的差值，提供每个价格区间的客观数值。 最强 Delta 水平突出显示 ：自动识别 Delta 绝对值最大的价格水平，并用特殊颜色标
Market Profile TPO Indicator
Thiago Pereira Pinho
指标
MarketProfileTPO：MetaTrader 5 中的 TPO 分析 MarketProfileTPO 是一个功能强大的 MetaTrader 5 指标工具，旨在将基于 时间价格机会 (Time Price Opportunity, TPO) 分析的 市场轮廓 (Market Profile) 概念直接带入您的主图表窗口。该指标计算并显示指定期间内的价格分布，突出显示市场活动和集中度的关键区域。 它经过特别优化，适用于 M1 (1 分钟) 时间框架 下使用，处理 NAS100、US30 和 XAUUSD 等 高波动性金融工具 ，从而为日内市场结构和交易活动提供详细的视角。 主要特点与组成部分 基于 TPO 的市场轮廓： 计算在定义的时间段（TPO 周期）内，每个价格水平上所花费时间的分布。 控制点 (Point of Control, POC)： 清晰地识别 TPO 集中度最高（花费时间最长）的价格水平，是市场共识的 关键参考点 。 价值区域 (Value Area, VA)： 自动确定发生显著百分比交易活动的 价格范围 （默认为 70% ），由 价值区域高点 (
Color Histogram Volume Set
Ricardo Almeida Branco
指标
Do you use volume in your reading of the market? Certainly many traders use it, and do not imagine operating without it. The Color Histogram Volume Set indicator allows the user to choose the value that he considers interesting to monitor. When you pass this you will have visual confirmation and if you want you will also have the audible alert that is given by the indicator. Of course, there are other ways to try to find a high volume, such as assessing whether the volume is above av
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
指标
Haven Volume Profile 是一个多功能的成交量剖面分析指标，帮助基于交易量分布识别关键价格水平。它旨在为专业交易者提供更深入的市场理解，并帮助识别重要的进出场点。 其他产品 ->  这里 主要功能： Point of Control (POC) 计算 - 最大交易活动水平，帮助识别最具流动性的水平 Value Area 定义（增加活动区）和可自定义的成交量百分比，帮助更准确地评估交易区间 支持tick成交量和实际成交量，适用于不同市场类型和交易策略 灵活的计算周期设置（天数），使工具能够适应任何时间范围 自动适应浅色和深色终端主题，提升用户界面的可视体验 清晰的水平可视化，支持自定义样式和颜色，便于图表分析和快速决策 该指标非常适合识别重要的价格水平和整合区，帮助交易者做出更加明智的交易决策。使用 Haven Volume Profile 有助于通过更准确的成交量和市场动态分析来降低风险并增加利润。
FREE
FDP Strong Point new
Yauheni Dashevich
指标
This indicator shows a candle combination based on dodge, dodge and pin bar. The logic of the pattern is to stand on the side of strength, after uncertainty. The indicator is universal and is useful for trading binary options, forex, ETFs, cryptocurrency, stocks. The indicator supports timeframes from M5 to MN, including non-standard TF presented in MT5. (М5,М6,М10,M12, M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4, H6, H8, H12, D1, W1, MN). The ability to enable and disable TF is implemented. Sound alerts and
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
指标
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Largest Volumes and Deltas
Viktor Nezhelskii
指标
Largest Volumes and Deltas  — это инструмент для MetaTrader 5, который проводит анализ рыночных объемов покупок и продаж в реальном времени и точно определяет сумму и разницу по каждому уровню цены внутри периода выбранного таймфрейма. Инструмент визуализирует ценовые уровни максимальных значений, где рыночная активность была максимальной, давая трейдеру четкое понимание расстановки сил "быков" и "медведей". Ключевые возможности и преимущества: Определение максимумов внутри периода таймфрей
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
指标
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
VolumeProfile MT5
Robert Hess
4.14 (7)
指标
Description: The Volume Profile displays detailed informations of historical trading activities at certain price levels (Market Profile). Locate the areas with the best prices in the market and get an advantage over other market participants. Features: Customizable Market Profile Shows the "fair" Value Area with 70% of all Volume Shows critical low volume zones Shows VPOC, VAL and VAH Points integrated resource management to reduce the load while working with multiple charts Works on all timefr
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
Time & Sales Tick Indicator 是一款专为 MetaTrader 5 平台设计的实时报价与成交监控指标。 该工具能够在图表上实时显示每笔交易的价格、成交量与时间信息，帮助交易者观察市场的细微波动与订单流动。 功能说明 在图表中的独立面板上实时展示价格、成交量与成交时间，便于跟踪市场动态。 可根据用户自定义的时间或数量间隔对成交数据进行分组。 系统自动对价格变动进行颜色区分：上涨以绿色显示，下跌以红色显示，使趋势变化一目了然。 面板可自由放置在图表的任意角落，支持调整大小、字体、透明度和刷新速度。 与所有交易品种和时间周期兼容，可在 MetaTrader 5 平台上稳定运行，不影响主图性能。 适用于分析市场活跃度、监控流动性以及辅助短线或高频交易策略。 此指标为交易者提供了更直观的市场视图，使其能够在高波动市场中更好地识别短期机会并改进决策效率。
该产品的买家也购买
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Divergence In Chaos Environment
Arief
指标
获取 免费 AUX 指标和 EA 支持   直接下载 — 点击这里 [ D.I.C.E ] The DICE Indicator   Divergence in Chaos Environment 是一款专为使用艾略特波浪理论并结合混沌交易技术的交易者设计的 MT5 专用工具。它识别价格行为中的隐藏和常规背离，并与比尔·威廉姆斯所描述的混沌市场环境同步。 主要特征 艾略特波浪背离检测：检测符合波浪结构的看涨和看跌背离，以提高波浪计数精度。 混沌技术集成：与混沌交易策略相结合，确保信号与 AO 指标和市场结构一致。 多时间框架扫描：跨不同时间框架分析背离以确认动能变化和趋势耗尽。 可视化警报和对象：图表中清晰的箭头、线条和标记，便于快速识别。 自适应市场读取：自动适应混沌市场条件，过滤噪音并保留有效信号。 突破回调入场技术：使用简单的斐波那契回撤和枢轴点的常见交易方法。 优势 结合背离信号与波浪进程，提高入场精度。 利用 AO 混沌背离逻辑确认可能的第 3–5 波完成。 提前识别反转或延续区域，降低风险。 实时自动发现修正区，低风险高回报。 通过清晰的视觉确认增强交易信心。
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 建议： 时间范围： 所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑、, EURAUD,  XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
指标
Swing Trading 是第一个旨在检测趋势方向的波动和可能的反转波动的指标。它使用在交易文献中广泛描述的基准摆动交易方法。该指标研究多个价格和时间向量，以追踪总体趋势方向，并检测市场超卖或超买并准备好进行修正的情况。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 市场波动的利润不会被窃取 指示器始终显示趋势方向 彩色价格带代表机会基准 彩色虚线表示可能的反转波动 该指标分析其自身的质量和性能 它实现了一个多时间仪表板 可定制的趋势和波动周期 它实现了电子邮件/声音/推送警报 指示器为非重涂或重涂 什么是摇摆交易 摇摆交易是一种尝试在一天到一周内从证券中获得收益的交易方式，尽管某些交易最终可以保持更长的寿命。摇摆交易者使用技术分析来买入弱点和卖出力量，并有耐心等待这些机会的发生，因为在发生一波抛售浪潮之后购买证券而不是陷入抛售更有意义。 机会基准 关于历史数据的大量研究证明，适合于波动交易的市场倾向于在基线价格带上下交易，基线价格带由图表显示，使用平均真实区间计算得出。波动交易者使用基线，该策略是购买常态和卖出躁狂，或做空常态并掩盖沮丧。在没有疲
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
上市促销 Azimuth Pro 前100位买家特惠价 299 美元。最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波动率）和动
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 所有數據皆採用「嚴格回測標準」——每筆交易訊號在觸發後的 60 根 K 線內， EURUSD 與 USDJPY
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
指标
Gold Sniper Scalper Pro 是一款专业的 MetaTrader 5 指标,旨在帮助交易者有效识别入场点并管理风险。 该指标提供全面的分析工具套件,包括信号检测系统、自动 Entry/SL/TP 管理、成交量分析和实时绩效统计。 系统使用指南   |   其他语言使用指南 主要功能 信号检测系统 指标基于 price action 分析和市场结构自动检测潜在入场点。当检测到交易机会时: - 图表上出现 BUY(绿色)或 SELL(红色)箭头 - K线被高亮显示以识别信号区域 - Entry/SL/TP 水平自动计算 信号仅在价格触及 Entry 水平时激活,有助于过滤未经市场确认的信号。 智能 Entry/SL/TP 管理 - Entry:价格触及入场水平时自动检测 - StopLoss:基于 ATR(Average True Range)动态计算 - Take Profit:基于 R-Multiple 的 4 个 TP 水平(TP1: 0.5R, TP2: 1R, TP3: 1.5R, TP4: 2R) - Trading Lines:在图表上显示带标签的 E
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
指标
“ Dynamic Scalper System MT5 ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
指标
MetaForecast能够根据价格数据中的谐波来预测和可视化任何市场的未来走势。虽然市场不总是可预测的，但如果价格中存在模式，MetaForecast可以尽可能准确地预测未来。与其他类似产品相比，MetaForecast通过分析市场趋势可以生成更精确的结果。 输入参数 Past size (过去的尺寸) 指定MetaForecast用于创建生成未来预测模型的柱数量。该模型以一条黄色线绘制在所选柱上。 Future size (未来的尺寸) 指定应预测的未来柱数量。预测的未来以粉色线表示，并在其上绘制了蓝色回归线。 Degree (程度) 此输入确定了MetaForecast将在市场上进行的分析级别。 Degree 描述  0 对于程度0，建议使用较大的值来设置“过去的尺寸”输入，以覆盖价格中的所有高峰、低谷和细节。  1 (建议的) 对于程度1，MetaForecast可以理解趋势，并通过较小的“过去的尺寸”生成更好的结果。  2 对于程度2，除了趋势，MetaForecast还可以识别反转点。对于大于1的程度，必须使用较高的“细节”和“噪音减少”输入值。  大于2 不建议使用大于
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
指标
当然可以！以下是您提供的文本的中文翻译： 引入   MT4 / MT5 天文指标：您的终极天体交易伙伴 您准备好将交易体验提升到天文高度了吗？不用再寻找，就在我们的革命性 MT4 天文指标中。这个创新工具超越了传统的交易指标，利用复杂的算法提供无与伦比的天文洞察力和精确计算。 指尖上的宇宙信息：   瞻仰一个详尽的面板，展示了一宝藏般的天文数据。了解行星的地理/太阳心坐标，太阳/地球距离，亮度，伸长度，星座，黄道和赤道坐标，甚至是水平坐标——每个细节都经过精心计算并呈现得美轮美奂。指标生成的垂直线对应于时间值，为您的交易旅程提供了宇宙的视角。 行星线条与关系：   在您的图表上欣赏行星线条的魔力，具有可自定义的比例和角度。通过直观的控制面板轻松切换每个行星线条的可见性。通过连结、六分、四分、三分、对冲和逆行等指标，发现行星关系的艺术。在您选择的时间范围内探索这些宇宙构造，使您能够识别重要的交易机会。 揭示甘恩的智慧：   通过受甘恩启发的平方垂直线揭示潜在的反转时机。这种创新修改将甘恩历经考验的原则带入现实，帮助您提前了解市场的转向和趋势。 月亮引导：   在您的图表上优雅地导航月相，
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
指标
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
指标
简单来说，当白色数字（称为“点”）开始出现在当前蜡烛图旁边时，您就可以开始交易了。白色“点”表示当前的买入或卖出交易正在进行，并且方向正确，其白色即为标志。当白色点的移动停止并变为静态绿色时，这表示当前动能已结束。绿色数字表示以“点”为单位的总利润，无论是来自买入还是卖出交易。 此外，还可以通过指标中的其他高级专业分析工具来开仓。通过观察指标中显示的信号和颜色，您可以高精度地捕捉大量剥头皮交易机会。只需确保在测试或实时图表中理解该指标的运作方式。 适用于大多数外汇市场：非常适合交易黄金和热门指数市场——道琼斯、标普500、纳斯达克、DAX等，以及外汇货币对如欧元/美元、英镑/美元、美元/日元等众多强势货币对。也支持主要加密货币如比特币、以太坊和稳定币——非常适合在数字资产与传统市场之间进行多元化策略。 限时特价优惠。 Shock Pullback 指标在识别回调和积累区域方面是一项真正的突破。它基于完全创新的算法构建，使交易者能够轻松而清晰地识别交易机会、跟踪价格走势，并检测回调、积累区域、缺口和突破。 Shock Pullback V 3.3 新版本更新 Shock Pullbac
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
指标
采用专业和量化方法进行均值回归交易的独特指标。它利用了价格以可预测和可衡量的方式转移并返回均值这一事实，这允许明确的进入和退出规则大大优于非量化交易策略。 [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 清晰的交易信号 非常容易交易 可定制的颜色和尺寸 实现性能统计 优于大多数交易策略 显示合适的止损和止盈水平 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 这个怎么运作 该指标从更高的时间范围测量完全可定制的移动平均线的标准偏差，并使用趋势跟踪方法精确地找到交易。交易是通过深入当前图表的价格行为发现的，并在价格返回到平均价格区间时关闭，根据您选择的更高时间范围计算。由于其编码方式，该指标将远离高波动性和强劲趋势市场，并且仅在可预测的情况下进行交易，在可接受的波动性与方向性比率范围内，回归均值是可行的。 指标剖析 绿线是更高时间范围内的移动平均线（也就是平均值） 虚线区域是移动平均线周围的典型价格区间 蓝线是看涨交易的突破价格 红线是看跌交易的突破价格 交易是针对均值进行的，并在典型的价格
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
指标
FootprintOrderflow权威指南 （本指标还适配不提供DOM数据和BID/ASK数据的经济商，重点还支持各类外汇交易，DEMO版本 ，模式必须选择“每个点基于实时点”才能正常绘制） 重要提示：在下单前，请先联系我，我将为您提供专业的解答和服务 1. 指标核心理念 Footprint orderflow 是一款基于 订单流（Order Flow） 理论的高级图表工具。与传统的 K 线图只展示 OHLC（开高低收）不同，足迹图通过实时解析 Tick 数据，剖析每根 K 线内部的微观结构。 它能告诉你： 谁在主导？ （买方还是卖方） 哪里成交量最大？ （机构主要筹码交换区） 价格是否被认可？ （停留时间与价值区域） 趋势是否竭尽？ （通过背离信号） 关键背离是否需要提醒？ （通过背离的信号发送MT5弹窗警告，并推送通知到手机） 2. 图表界面深度解析 2.1 基础足迹图 (Standard View) 在普通模式下，K 线被拆解为一个个价格格子（Bin）： 左侧数字 (Bid/Sell) ：代表主动卖出成交量（市价卖单撞击买一价）。 右侧数字 (Ask/Buy) ：代表主动
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
指标
Berma 波段 (BBs) 指标对于寻求识别和利用市场趋势的交易者来说是一种有价值的工具。通过分析价格与 BBs 之间的关系，交易者可以辨别市场是处于趋势阶段还是区间波动阶段。 访问[ Berma Home Blog ] 了解更多信息。 Berma 带由三条不同的线组成：上 Berma 带、中 Berma 带和下 Berma 带。这些线围绕价格绘制，直观地表示价格相对于整体趋势的变动。这些带之间的距离可以洞察波动性和潜在的趋势逆转。 当 Berma Bands 线相互分离时，通常表明市场正在进入横盘或区间波动时期。这表明缺乏明确的方向性。交易者可能会发现在这些时期内很难识别趋势，因此可能需要等待更清晰的趋势出现。 当 Berma Bands 线汇聚成一条线时，通常表示趋势环境强劲。这种汇聚表明存在明显的方向性偏差，因为价格波动性足以随趋势而变化。交易者可能会发现在这些时期更容易识别潜在的入场点和出场点，因为趋势的势头可以提供有利的交易机会。然而，重要的是要注意整体趋势中的潜在回调或修正。 Berma 带根据价格蜡烛图与上带和下带的相互作用提供明确的买入和卖出信号。当价格蜡烛图首
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
指标
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
指标
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor – Multi-Bar Trend & Candle Forecast What This Indicator Does This indicator is a  real-time market prediction engine  designed to analyze price behavior and estimate  future market tendencies . Unlike conventional indicators, this system  does not rely on static parameters or historical curve-fitting , but adapts its internal state dynamically during live market operation. Instead of using static rules, the indic
TPTSyncX
Arief
指标
获取免费的 AUX 指标、EA 支持和完整指南，请访问 – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 发现趋势。读取模式。把握入场时机。 三步只需30秒！轻松交易 — 无需分析，您的智能助手已准备好简化您的工作流程 不再因图表信息过载而困扰。 通过智能趋势偏向检测自信交易。 兼容所有货币、加密货币、股票、贵金属、指数及任意时间框架。 只需点击并执行 — 就这么简单。 非常适合希望快速清晰交易的忙碌交易者。 TPTSyncX 是一款强大的全能 MetaTrader 5 指标，可无缝同步 趋势、图形模式 与 K线触发 分析，并以清晰智能的可视化系统呈现。专为追求清晰度、精确性和速度的交易者设计，它通过结合价格行为、结构模式和市场时机工具，帮助识别高概率交易机会。 主要功能： 智能可视化显示： 自动绘制价格结构模式，并清晰标注高点高 (HH)、低点高 (HL)、高点低 (LH) 与低点低 (LL) 于图表上 — 实时展现市场结构变化与潜在反转区域，对识别趋势转换与价格突破至关重要。 动态移动平均线： 根据所选目标K线范围自动调整周期，适用于短线剥
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
指标
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.48 (138)
指标
这款指标用于 MT5，可提供准确的入场交易信号，且无重绘。 它可应用在任何金融资产：外汇、加密货币、贵金属、股票、指数。 它将提供极其精准的评估，并告诉您何时开仓和平仓的最佳时机。 观看 视频 (6:22)，其中包含一个仅处理单一信号的示例，该信号即可值回指标购价！ 大多数交易者在 Entry Points Pro 指标的帮助下，在第一个交易周内即改善了他们的交易结果。 订阅我们的 Telegram 群 ！ Entry Points Pro 指标的益处。 入场信号无重绘 如果信号出现，并得到确认，则它不会再消失；不像是重绘指标，它会导致重大的财产损失，因为它们可以在显示信号后再将其删除。 无差错开仓 指标算法可令您找到入场交易（买入或卖出资产）的理想时机，从而提高每位交易者的成功率。 Entry Points Pro 可操作任何资产 它允许您在 MT5 平台上交易任何经纪商的加密货币、股票、贵金属、指数、大宗商品和货币。 提供任何方向的信号 Entry Points Pro 指标提供针对任意价格走势的入场交易信号 - 上涨、下跌或横盘（横向）。 最大盈利潜力 离场信号
Williams Accumulation Distribution MTF
Ebrah Ssali
指标
MTF WAD Simplified Indicator - Professional Trading Solution     Overview The MTF WAD Simplified is a sophisticated multi-timeframe volume-based indicator designed to track smart money flow across financial markets. By monitoring the Williams Accumulation/Distribution (WAD) across 8 different timeframes, this tool provides traders with unprecedented insight into institutional accumulation and distribution patterns.     Core Benefits for Traders     1. Smart Money Tracking - Detect Institutional
MTF Candlestick Patterns Detector
Ebrah Ssali
指标
The MTF Candlestick Patterns Detector indicator is a comprehensive Momentum & Trend Intelligence System designed to strip away market noise and provide institutional-grade clarity for retail traders. It specializes in high-probability signal detection by merging price action geometry with temporal confluence. Here is why this tool is a game-changer for your trading desk:   Core Functionalities ·        Automated Candlestick Pattern Recognition: The indicator scans for high-alpha patterns (like E
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
指标
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
指标
该指标仅使用价格行为分析和donchian渠道以锯齿形检测价格反转。它是专门为短期交易而设计的，根本不需要重新粉刷或补漆。对于精明的交易者来说，这是一个绝佳的工具，旨在增加他们的运作时间。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 极易交易 它在每个时间段都提供价值 实施自我分析统计 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 基于可变长度的突破和拥挤区域，该指标仅使用价格行为来选择交易并对市场快速做出反应。 显示过去信号的潜在利润 该指标分析其自身的质量和性能 突围的损失突出显示并解决 该指标是不可重涂和不可重涂的 该指标将帮助盘中交易者不要错过单个价格反转。但是，并非所有价格反转都是一样的，也不是具有相同的可行质量。决定要突破哪些突破而忽略哪些取决于交易者的良好判断。 如何解释统计数据 该指标研究其自身信号的质量，并在图表上绘制相关信息。将分析每笔交易，并在图表的左上角显示总体历史结果，这使您可以针对任何给定的工具和时间范围自行优化指标参数。每个乐器和时间表都有其自己的最佳设置，您可以自己找到它们。 最大优惠交易：对于任何给定的交易，MFE都是最好的结
筛选:
无评论
回复评论