IBI Intermarket ZScore
- 指标
- Fernando Augusto Poltronieri
- 版本: 1.0
- 激活: 20
IBI Intermarket (Z-Score)
IBI Intermarket (Z-Score) 通过将当前图表品种与基准/领导品种（或驱动因子列表）进行对比来衡量其相对强弱，这些对比关系可以是正相关或负相关（反向）。
它以 Z-Score 的形式展示差异，便于在任何品种与周期上阅读和对比。
它解决什么问题？
仅用价格来比较不同市场很困难，因为每个品种的波动性不同。IBI 将比较标准化，并突出显示当前品种相对领导品种或驱动因子是更强还是更弱。
工作原理（4步）
-
对数收益
计算：
-
当前品种的对数收益，以及
-
基准/领导品种（或驱动因子）的对数收益
-
-
Spread（差值）
构建收益差：
Spread = Return(symbol) − Return(leader/drivers)
-
Belly Window（敏感度）
在短窗口（Window Belly）内对 Spread 进行累积，形成 “belly” 原始位移序列。
-
Long Window（标准化）
使用长窗口（Window Long）将 belly 序列转换为 Z-Score，得到最终 IBI 线。
输出： 在独立窗口显示一条 Z-Score 曲线。
解读（简单实用）
-
IBI > 0 → 当前品种相对领导品种/驱动因子 更强
-
IBI < 0 → 当前品种相对领导品种/驱动因子 更弱
区域（默认）
-
Strong： ±1.8
-
Extreme： ±2.0
这些水平用于识别 相对“过度偏离/拉伸”（不保证必然反转）。
同时提供 Z 值显示限幅（Z clamp），在极端离群情况下保持图表可读性。
常见用途
-
跨市场背离： 当前品种与领导品种/驱动因子行为不一致
-
相对过度偏离： Z-Score 进入 strong/extreme 区域
-
流向确认： 长时间维持在零轴上/下，作为相对强弱参考
参数（概览）
Core
-
Benchmark/Leader Symbol
参考品种（指数、商品、外汇、加密主导指标等）
-
Default Relationship
-
Direct： 正相关（不反转符号）
-
Inverse： 负相关（反转领导品种收益符号）
-
Advanced（可选）：Drivers List
开启 Use Drivers List，用多个加权驱动因子替代单一领导品种。
格式：
SYM:inverse|direct:weight;SYM:inverse|direct:weight
示例：
DXY:inverse:1.0;XAUUSD:direct:0.7;US10Y:inverse:0.5
Windows
-
Window Belly → 敏感度
-
Window Long → 标准化稳定性
Visual
-
小数位、strong/extreme 水平、Z clamp
说明 / 要求
-
适用于任何品种与周期，前提是你的 MT5 经纪商中 存在基准/驱动因子品种。
-
使用 按K线时间对齐 的方式进行跨市场同步比较。
-
本指标用于分析，请结合自身风控使用。
推荐截图
-
总览： 价格 + IBI（强/极端水平清晰可见）
-
背离示例
-
Extreme 区域示例（±2.0）
-
参数窗口（英文参数与 drivers 格式）
开发者：Fernando Augusto Poltronieri