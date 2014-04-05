IBI Intermarket ZScore

IBI Intermarket (Z-Score)

IBI Intermarket (Z-Score) 通过将当前图表品种与基准/领导品种（或驱动因子列表）进行对比来衡量其相对强弱，这些对比关系可以是正相关或负相关（反向）。

它以 Z-Score 的形式展示差异，便于在任何品种与周期上阅读和对比。

它解决什么问题？

仅用价格来比较不同市场很困难，因为每个品种的波动性不同。IBI 将比较标准化，并突出显示当前品种相对领导品种或驱动因子是更强还是更弱。

工作原理（4步）

对数收益

计算： 当前品种的对数收益，以及

基准/领导品种（或驱动因子）的对数收益 Spread（差值）

构建收益差：

Spread = Return(symbol) − Return(leader/drivers) Belly Window（敏感度）

在短窗口（Window Belly）内对 Spread 进行累积，形成 “belly” 原始位移序列。 Long Window（标准化）

使用长窗口（Window Long）将 belly 序列转换为 Z-Score，得到最终 IBI 线。

输出： 在独立窗口显示一条 Z-Score 曲线。

解读（简单实用）

IBI > 0 → 当前品种相对领导品种/驱动因子 更强

IBI < 0 → 当前品种相对领导品种/驱动因子 更弱

区域（默认）

Strong： ±1.8

Extreme： ±2.0

这些水平用于识别 相对“过度偏离/拉伸”（不保证必然反转）。

同时提供 Z 值显示限幅（Z clamp），在极端离群情况下保持图表可读性。

常见用途

跨市场背离： 当前品种与领导品种/驱动因子行为不一致

相对过度偏离： Z-Score 进入 strong/extreme 区域

流向确认： 长时间维持在零轴上/下，作为相对强弱参考

参数（概览）

Core

Benchmark/Leader Symbol

参考品种（指数、商品、外汇、加密主导指标等）

Default Relationship Direct： 正相关（不反转符号） Inverse： 负相关（反转领导品种收益符号）



Advanced（可选）：Drivers List

开启 Use Drivers List，用多个加权驱动因子替代单一领导品种。

格式：

SYM:inverse|direct:weight;SYM:inverse|direct:weight

示例：

DXY:inverse:1.0;XAUUSD:direct:0.7;US10Y:inverse:0.5

Windows

Window Belly → 敏感度

Window Long → 标准化稳定性

Visual

小数位、strong/extreme 水平、Z clamp

说明 / 要求

适用于任何品种与周期，前提是你的 MT5 经纪商中 存在基准/驱动因子品种 。

使用 按K线时间对齐 的方式进行跨市场同步比较。

本指标用于分析，请结合自身风控使用。

推荐截图

总览： 价格 + IBI（强/极端水平清晰可见） 背离示例 Extreme 区域示例（±2.0） 参数窗口（英文参数与 drivers 格式）

开发者：Fernando Augusto Poltronieri