Candle Multi TimeFrame Counter

Candle Time Countdown es un indicador profesional de MT5 desarrollado para mostrar en tiempo real la cuenta atrás que muestra el tiempo restante hasta el cierre de la vela a través de múltiples marcos de tiempo simultáneamente. El indicador cuenta con una inteligente retroalimentación visual codificada por colores donde el texto de cada marco de tiempo cambia dinámicamente a verde lima brillante para velas alcistas y rojo para velas bajistas, con cada marco de tiempo actualizándose independientemente basado en la dirección de su propia vela.

Características principales

  • Soporte Multi-Tiempo: Períodos M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 y MN1

  • Alternancia individual: Cada marco temporal puede activarse o desactivarse de forma independiente.

  • Hora del servidor en tiempo real: Visualización opcional de la hora del servidor

  • Código dinámico de colores: Verde para velas alcistas, rojo para velas bajistas

  • Cuatro posiciones de visualización:

    • Abajo a la izquierda (anclado en la esquina)

    • Superior derecha (anclada a la esquina)

    • Parte inferior derecha (anclada a la esquina)

    • Junto a la vela activa (sigue dinámicamente el precio de compra junto a la última vela abierta)

  • Personalización completa: Tamaño de fuente, tipo de fuente, colores y posicionamiento totalmente ajustables

Parámetros de entrada

Ajustes de posición

  • Posición de visualización: Elija dónde aparece el indicador (Izquierda abajo, Derecha arriba, Derecha abajo, Al lado de la vela activa)

  • Desplazamiento X: Distancia horizontal desde el punto de anclaje en píxeles

  • Desplazamiento Y: Distancia vertical desde el punto de anclaje en píxeles

  • Espacio entre líneas: Espacio vertical entre timeframes en píxeles

  • Desplazamientode velas: Desplazamiento horizontal desde la vela actual, se aplica al modo "Al lado de la vela".

Selección Timeframe

  • Show_M1: Mostrar el timeframe M1 (por defecto: ON)

  • Show_M5: Conmutar la visualización del timeframe M5 (por defecto: ON)

  • Show_M15: Conmutar la visualización del timeframe M15 (por defecto: ON)

  • Show_M30: Conmutar la visualización de la ventana M30 (por defecto: ON)

  • Show_H1: Conmutar la visualización del timeframe H1 (por defecto: ON)

  • Show_H4: Conmutar a H4 (por defecto: OFF)

  • Mostrar_D1: Conmutar la visualización del timeframe D1 (por defecto: OFF)

  • Show_W1: Conmutar la visualización del timeframe W1 (por defecto: OFF)

  • Show_MN1: Activar la visualización de la franja horaria MN1 (por defecto: OFF)

  • Show_ServerTime: Mostrar la hora del servidor (por defecto: ON)

Ajustes de pantalla

  • Tamaño de fuente: Tamaño del texto para todas las etiquetas (por defecto: 10)

  • Nombre de fuente: Tipo de fuente para todas las etiquetas (por defecto: Arial)

  • ServerTime_Color: Color para el texto de la hora del servidor (por defecto: Blanco)

  • Positive_Color: Color para velas alcistas (por defecto: Lima)

  • Negative_Color: Color para velas bajistas (por defecto: Rojo)

No dude en contactar con nosotros, pensamientos, comentarios,

Saludos y disfrute


