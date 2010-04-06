Candle Multi TimeFrame Counter
- Indicadores
- Chahine Mamodaly
- Versión: 1.0
Características principales
-
Soporte Multi-Tiempo: Períodos M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 y MN1
-
Alternancia individual: Cada marco temporal puede activarse o desactivarse de forma independiente.
-
Hora del servidor en tiempo real: Visualización opcional de la hora del servidor
-
Código dinámico de colores: Verde para velas alcistas, rojo para velas bajistas
-
Cuatro posiciones de visualización:
-
Abajo a la izquierda (anclado en la esquina)
-
Superior derecha (anclada a la esquina)
-
Parte inferior derecha (anclada a la esquina)
-
Junto a la vela activa (sigue dinámicamente el precio de compra junto a la última vela abierta)
-
-
Personalización completa: Tamaño de fuente, tipo de fuente, colores y posicionamiento totalmente ajustables
Parámetros de entrada
Ajustes de posición
-
Posición de visualización: Elija dónde aparece el indicador (Izquierda abajo, Derecha arriba, Derecha abajo, Al lado de la vela activa)
-
Desplazamiento X: Distancia horizontal desde el punto de anclaje en píxeles
-
Desplazamiento Y: Distancia vertical desde el punto de anclaje en píxeles
-
Espacio entre líneas: Espacio vertical entre timeframes en píxeles
-
Desplazamientode velas: Desplazamiento horizontal desde la vela actual, se aplica al modo "Al lado de la vela".
Selección Timeframe
-
Show_M1: Mostrar el timeframe M1 (por defecto: ON)
-
Show_M5: Conmutar la visualización del timeframe M5 (por defecto: ON)
-
Show_M15: Conmutar la visualización del timeframe M15 (por defecto: ON)
-
Show_M30: Conmutar la visualización de la ventana M30 (por defecto: ON)
-
Show_H1: Conmutar la visualización del timeframe H1 (por defecto: ON)
-
Show_H4: Conmutar a H4 (por defecto: OFF)
-
Mostrar_D1: Conmutar la visualización del timeframe D1 (por defecto: OFF)
-
Show_W1: Conmutar la visualización del timeframe W1 (por defecto: OFF)
-
Show_MN1: Activar la visualización de la franja horaria MN1 (por defecto: OFF)
-
Show_ServerTime: Mostrar la hora del servidor (por defecto: ON)
Ajustes de pantalla
-
Tamaño de fuente: Tamaño del texto para todas las etiquetas (por defecto: 10)
-
Nombre de fuente: Tipo de fuente para todas las etiquetas (por defecto: Arial)
-
ServerTime_Color: Color para el texto de la hora del servidor (por defecto: Blanco)
-
Positive_Color: Color para velas alcistas (por defecto: Lima)
-
Negative_Color: Color para velas bajistas (por defecto: Rojo)
No dude en contactar con nosotros, pensamientos, comentarios,
Saludos y disfrute