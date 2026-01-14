Dominion Levels

Niveles de dominio: El Arquitecto de la "Estructura del Mercado"

La herramienta definitiva para identificar niveles de Soporte y Resistencia "Duros" que realmente se mantienen.

La mayoría de los operadores trazan líneas de soporte y resistencia basándose en sensaciones o zonas vagas. ¿Cuál es el resultado? Gráficos desordenados, decisiones subjetivas y paradas por "ruido".

Dominion Levels resuelve esto eliminando la subjetividad. No se trata simplemente de otro trazador de líneas, sino de unmotor de estructura escalonada que identifica pivotes de precios significativos y los proyecta hacia adelante como un "Dominio", un suelo o techo sólido que permanece activo hasta que la estructura del mercado cambia físicamente.

La ventaja "escalonada

A diferencia de las medias móviles estándar o las bandas dinámicas que se inclinan y curvan,los Niveles Dominion son rígidos.

  • Soporte (Línea Azul): " Escalera" hacia arriba sólo cuando se confirma un nuevo suelo estructural más alto.

  • Resistencia (Línea Roja): " Baja" sólo cuando se confirma un nuevo techo estructural más bajo.


Características principales

  • Mapeo objetivo de la estructura: Elimina las conjeturas de trazar líneas manualmente. El indicador se fija en las "oscilaciones confirmadas" e ignora el ruido intermedio.

  • Trailing enfocado con láser: La naturaleza rígida y horizontal de los niveles proporciona la ubicación perfecta del trailing stop para las estrategias de seguimiento de tendencia.

  • Gráficos más limpios: En lugar de saturar su pantalla con ruido, sólo muestra los niveles activos que importan eneste momento.

  • Lógica sin repintado: Una vez que se confirma un nivel y se dibuja el escalón, ahí se queda. El historial que ve es exactamente como se desarrolló en la negociación en vivo.

Cómo operar

  1. El Breakout: Cuando el precio rompe con fuerza un "Dominio Rojo" (Resistencia) al alza, señala un potencial cambio de tendencia.

  2. La Entrada de Retroceso: En una tendencia alcista, espere a que el precio vuelva al "Dominio Azul" (Soporte). Si rebota, es un punto de entrada de alta probabilidad.

  3. El Trailing Stop (Mejor Caso de Uso): Si está en una operación de compra, simplemente mueva su Stop Loss al precio de la Línea Azul actual. A medida que la línea sube, usted obtiene más beneficios.

Parámetros

  • Swing Strength: Este único parámetro controla la "profundidad" de la estructura del mercado.


    Recomendaciones

  • Símbolo: Funciona en todos los activos (XAUUSD, Índices, Forex, Crypto).

  • Marco temporal: M5 para Scalping, H1/H4 para Trend Following.

  • Plataforma: MetaTrader 4/5.

Toma el control de tus gráficos. Deje de dibujar líneas. Empiece a operar con estructuras.






