Staircase Fibo Pro

Fibonacci Elite Scalper Pro MT5

Fibonacci Elite Scalper Pro ist ein leistungsstarkes automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5, das speziell für das EURUSD-Paar auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der EA nutzt eine einzigartige 10-Stufen-Wiederholungs-Fibonacci-Rasterlogik in Kombination mit der Market Guard-Technologie, um die Marktvolatilität mit einem Risikomanagement auf institutionellem Niveau zu steuern.

Die Strategie: 10-stufige Fibonacci-Progression

Die meisten Grid-Systeme scheitern an der exponentiellen Zunahme der Lots. Dieser EA führt ein "Staircase Recovery"-Modell ein:

Die Logik: Der EA folgt der Fibonacci-Sequenz (0,10, 0,20, 0,30, 0,50, 0,80...), führt aber bei jeder spezifischen Lotgröße 10 Trades aus, bevor er zur nächsten Stufe übergeht.

Der Vorteil: Dadurch wird die Risikokurve erheblich abgeflacht. Durch die Beibehaltung der gleichen Lotgröße für 10 Trades schafft der EA einen massiven Volumenpool zu einem niedrigeren Durchschnittspreis, was es dem Adaptive Take Profit ermöglicht, den Basket bei kleineren Preisrückgängen viel früher zu schließen.

Wichtigste Leistungsmerkmale

Market Guard-Technologie: Der EA erkennt automatisch das SYMBOL_VOLUME_LIMIT Ihres Brokers. Er unterbricht neue Eingaben, bevor die Obergrenze des Brokers erreicht wird, verhindert "Volume Limit Reached"-Fehler und gewährleistet 100%ige Ausführungsstabilität.

H1-Rauschfilter: Durch den Handel auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen filtert das System das "Rauschen" des Intraday-Marktes heraus und konzentriert sich auf strukturelle Preisschwankungen, bei denen die Fibonacci-Levels am meisten beachtet werden.

Dynamischer Aktienschutz: Enthält einen fest kodierten Sicherheitsausstieg. Wenn der gesamte gleitende Drawdown das benutzerdefinierte Limit (z.B. 30%) erreicht, schließt der EA alle Positionen sofort, um Ihr Kapital zu schützen.

Institutionelle Einrichtung ($10.000 USD)

Dieser EA ist für Konten mit hohem Kapital optimiert, die beständiges, regelbasiertes Wachstum anstreben.

Symbol: Nur EURUSD

Zeitrahmen: H1

Konto-Typ: Absicherung

Mindestguthaben: $10.000 USD

Hebelwirkung: 1:100 oder höher empfohlen

Übersicht der Eingabeparameter

Basis-Lot (0,10): Das Startvolumen für die ersten 10 Trades der Sequenz.

Anzahl der Wiederholungen (10): Anzahl der Trades pro Fibonacci-Level.

Max Loss % (30.0): Der Schwellenwert für den Aktienschutz.

Max. Gesamtvolumen: Sicherheitsobergrenze, um innerhalb der Volumengrenzen des Brokers zu bleiben.

Wachstumsschritt %: Automatische Lot-Skalierung basierend auf dem Wachstum des Kontostands.

Installation & Nutzung

Hängen Sie den EA an ein EURUSD H1-Chart an. Stellen Sie sicher, dass der Kontotyp Hedging ist. Setzen Sie die InpBaseLot auf 0,10 für ein $10.000-Konto. Setzen Sie InpMaxLossPerc auf 30,0 für ein professionelles Risikomanagement.

Wichtiger Hinweis: Der Grid-Handel ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto, um die Mechanik der 10-stufigen Skalierung zu verstehen. Dieser EA verwendet keine Stop-Losses für einzelne Trades, sondern steuert das Risiko durch einen Gesamtkorb-Equity-Exit.