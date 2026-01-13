Staircase Fibo Pro

Fibonacci Elite Scalper Pro MT5

Fibonacci Elite Scalper Pro es un sistema de trading automatizado de alto rendimiento para MetaTrader 5, diseñado específicamente para el par EURUSD en el marco temporal H1. El EA utiliza una lógica única de cuadrícula Fibonacci de repetición de 10 pasos combinada con la tecnología Market Guard para navegar por la volatilidad del mercado con una gestión del riesgo de grado institucional.

La Estrategia: Progresión Fibonacci de 10 Pasos

La mayoría de los sistemas de cuadrícula fallan debido a los aumentos exponenciales de los lotes. Este EA introduce un modelo de "Recuperación Escalonada":

La Lógica: El EA sigue la secuencia de Fibonacci (0.10, 0.20, 0.30, 0.50, 0.80...) pero ejecuta 10 operaciones en cada tamaño de lote específico antes de pasar al siguiente nivel.

La ventaja: Esto aplana significativamente la curva de riesgo. Al mantener el mismo tamaño de lote para 10 operaciones, el AE crea un conjunto de volúmenes masivos a un precio medio más bajo, lo que permite al Adaptive Take Profit cerrar la cesta mucho antes durante pequeños retrocesos de precios.

Principales características de rendimiento

Tecnología Market Guard: El EA detecta automáticamente el SYMBOL_VOLUME_LIMIT de su broker. Pondrá en pausa las nuevas entradas antes de alcanzar el límite del broker, evitando errores de "Límite de Volumen Alcanzado" y asegurando una estabilidad de ejecución del 100%.

Filtro de Ruido H1: Al operar en el marco temporal de 1 hora, el sistema filtra el "ruido" intradía del mercado, centrándose en las oscilaciones estructurales del precio donde los niveles de Fibonacci son más respetados.

Protección dinámica de la renta variable: Incluye una salida de seguridad codificada. Si la caída flotante total alcanza el límite definido por el usuario (por ejemplo, 30%), el AE cierra todas las posiciones instantáneamente para proteger su capital.

Configuración Institucional ($10,000 USD)

Este EA está optimizado para cuentas de alto capital que buscan un crecimiento consistente basado en reglas.

Símbolo: Sólo EURUSD

Marco temporal: H1

Tipo de cuenta: Cobertura

Saldo mínimo: 10.000 USD

Apalancamiento: 1:100 o superior recomendado

Parámetros de entrada

Lote Base (0.10): El volumen inicial para las 10 primeras operaciones de la secuencia.

Recuento de repeticiones (10): Número de operaciones por nivel de Fibonacci.

Max Loss % (30.0): El umbral de protección de la equidad.

Volumen Total Máximo: Tope de seguridad para mantenerse dentro de los límites de volumen del broker.

Escalón de Crecimiento %: Escalado automático de lotes en función del crecimiento del saldo de la cuenta.

Instalación y uso

Adjunte el EA a un gráfico EURUSD H1. Asegúrese de que el tipo de cuenta es de Cobertura. Establezca el InpBaseLot en 0,10 para una cuenta de 10.000 $. Establezca InpMaxLossPerc en 30.0 para una gestión profesional del riesgo.

Nota Importante: La operativa en grid implica un riesgo significativo. Siempre pruebe primero en una cuenta demo para entender la mecánica de escala de 10 pasos. Este EA no utiliza stop losses por operación individual, sino que gestiona el riesgo a través de una salida total de la equidad de la cesta.